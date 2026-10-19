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NVL điều chỉnh thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

H Hà Anh

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Theo đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu. Thời gian đăng ký và nộp tiền cũng được kéo dài đến 26/11, thay vì ngày 29/10. Lý do được Novaland đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua theo quy định.

Hiện, Novaland đang chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty hoặc Tổ chức phát hành) và công ty con của Công ty (gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền) thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Cụ thể: NVL dự chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ - bao gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dùng 916,3 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal phát hành.

Ngoài ra, còn 1.137,3 tỷ đồng sẽ được Novaland góp vốn vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Mục đích khoản vốn này để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý 42026 đến quý 1/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Vừa qua, NVL công bố lợi nhuận sau thuế sơ bộ 9 tháng năm 2026 vượt dự báo cả năm 2026 nhờ tiến độ bàn giao nhanh hơn tại Victoria Village.

Cụ thể, NVL ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng (gấp 3,3 lần so với cùng kỳ quý trước và gấp 3,0 lần so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,1 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ quý trước; so với mức lỗ ròng 1,2 nghìn tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2025), chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao tại Victoria Village (cao tầng) và Aqua City.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng (+85% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,8 nghìn tỷ đồng (so với mức lỗ ròng 1,8 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng 2025).

Tính từ đầu năm đến nay, NVL đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, chủ yếu tại Victoria Village (hơn 800 căn hộ) và Aqua City. Công ty cũng cho biết hơn 1.250 giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) đã được cấp tại các dự án.

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