Thị giá 10.400 đồng, BNP Paribas đổi trái phiếu NVL với giá 34.000 đồng

Theo nghị quyết, có 10 trái phiếu được đăng ký chuyển đổi, với tổng giá trị hơn 2,366 triệu USD, tương đương khoảng 59,06 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu là 236.622 USD.

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Theo đó, HĐQT NVL đã thông qua phương án phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu để chuyển đổi một phần lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế của công ty.

Theo nghị quyết, có 10 trái phiếu được đăng ký chuyển đổi, với tổng giá trị hơn 2,366 triệu USD, tương đương khoảng 59,06 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu là 236.622 USD.

Đáng chú ý, giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mỗi trái phiếu được đổi thành 173.708 cổ phiếu NVL. Tổng cộng, Novaland dự kiến phát hành 1.737.080 cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ thêm hơn 17,37 tỷ đồng.

Ngày thực hiện chuyển đổi dự kiến là 6/10/2026. Trong khi chốt phiên cùng ngày, giá cổ phiếu này giảm 1,42% xuống còn 10.400 đồng/cổ phiếu.

Nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt này là BNP Paribas Financial Markets, có trụ sở tại Paris, Pháp.

Tổ chức này đăng ký chuyển đổi toàn bộ 10 trái phiếu và dự kiến nhận hơn 1,73 triệu cổ phiếu NVL. Như vậy, so với mức 10.400 đồng này thì giá chuyển đổi 34.000 đồng này cao gấp khoảng 3,3 lần.

Được biết Novaland tiếp tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu. Công ty cũng đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), Đại hội cũng đã thông qua việc gia hạn thanh toán lãi, ngày đáo hạn mới được gia hạn sang ngày 16/07/2028.

Đồng thời, Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Các kế hoạch trên được dự kiến thực hiện trong năm 2026. Theo lộ trình, Công ty ưu tiên triển khai phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó đến phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác. Các giải pháp này sẽ giúp đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của Tập đoàn, bổ sung nguồn vốn đẩy nhanh phát triển các dự án, đồng thời theo hướng tối ưu lợi ích cho cổ đông.

Hiện Novaland đã chốt ngày để chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty hoặc Tổ chức phát hành) và công ty con của Công ty (gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền) thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.