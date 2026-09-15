Chủ tịch NVL đứng ra bảo lãnh khoản vay 360 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa thông qua nghị quyết liên quan đến giao dịch với bên có liên quan của công ty.

Sơ đồ cổ phiếu NVL trên TradingView.

Theo đó, Novaland là bên được bảo lãnh đối với nghĩa vụ thanh toán của công ty theo các hợp đồng vay đã ký kết với tổng giá trị khoản vay được bảo lãnh là 360 tỷ đồng, cùng các khoản phải trả phát sinh từ những hợp đồng vay này.

Người ký quyết định cũng là người đứng ra bảo lãnh là ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT công ty. Đồng thời, HĐQT công ty giao Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định các nội dung cụ thể và thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu cần thiết liên quan đến giao dịch. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, HĐQT công ty đã thông qua việc bổ sung, làm rõ phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể: toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là gần 8.007 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát sinh) - trong đó, hơn 5.953 tỷ đồng được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản gốc trái phiếu của công ty theo thỏa thuận với các mã trái phiếu sau: Trái phiếu NVLH2224006; Trái phiếu NVLH2123010; Trái phiếu NVLH2123014; Trái phiếu NVLH2123009; Trái phiếu NVLH2123007; Trái phiếu NVLH2123011; Trái phiếu NVLH2223008; Trái phiếu NVLH2123013; Trái phiếu NVLH2123003; Trái phiếu NVLH2124002; Trái phiếu NVLH2123006; Trái phiếu NVLH2223007; Trái phiếu NVLH2224005.

Hơn 1.137 tỷ đồng được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu NTDCH2227001 của Công ty TNHH No Va Thảo Điền và hơn 916 tỷ đồng được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu NSRCH2223001 của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal theo thỏa thuận và thời gian chi trả dự kiến từ quý 4/2026-quý 1/2027.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty căn cứ tình hình thực tế của các mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán tại thời điểm thanh toán để điều chỉnh thời điểm và giá trị thanh toán cho từng mục đích.

Được biết, NVL ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2026 đạt 969 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ quý trước và so với khoản lỗ ròng 161 tỷ đồng trong quý 2/2025), chủ yếu nhờ khoản lãi thoái vốn tại Công Ty TNHH Ngôi nhà Mega, Công Ty TNHH Mega Tie và An Phát. Doanh thu quý 2/2026 đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-58% so với cùng kỳ quý trước; -22% cùng kỳ năm trước), chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án Sunrise Riverside, Victoria Village, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,87 nghìn tỷ đồng (so với khoản lỗ ròng 604 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025), vượt dự báo cả năm 2026 của VCSC, chủ yếu nhờ khoản lãi thoái vốn ghi nhận trong quý 2 và chi phí tài chính thấp hơn dự kiến và Chứng khoán VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Bên cạnh đó, dư nợ vay ghi nhận tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu (được tính bằng nợ vay gộp trừ tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chia cho tổng vốn chủ sở hữu)của NVL ở mức 102,6% vào cuối quý 2/2026, so với mức 105,9% vào cuối quý 1/2026 và mức 106,9% vào cuối năm 2025.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng nợ vay của NVL tăng 8% so với đầu năm, đạt 72,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp giảm 5% xuống 23,6 nghìn tỷ đồng, trong khi các khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 16% lên 49,3 nghìn tỷ đồng và nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng đạt 30,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm 13,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.