WHO cân nhắc tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu Covid-19

Đây được coi là cột mốc quan trọng sau hơn hai năm đại dịch này bùng phát và hoành hành trên thế giới.

Quyết định quan trọng này - nếu được đưa ra - không chỉ là một dấu mốc mang ý nghĩa lớn, mà chắc chắn sẽ tác động đến nhiều chính sách y tế cộng đồng.

WHO cũng thừa nhận rằng "ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa đạt đến mức đó”. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19 để quay trở lại hoạt động xã hội bình thường như nới lỏng quy định đeo khẩu trang, cách ly và mở cửa biên giới, đón khách du lịch...

Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia ghi nhận con số kỷ lục về ca lây nhiễm. WHO cho biết trong tuần qua thế giới đã có thêm 10 triệu ca mắc Covid-19 và 52.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Do đó, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng ngay cả khi các trường hợp mắc Covid-19 giảm xuống mức thấp hơn, dịch bệnh này vẫn có khả năng gây ra hàng nghìn ca tử vong mỗi năm, không giống như những căn bệnh khác như sốt rét và lao. Ngoài ra, vẫn không thể dự đoán được liệu có xuất hiện thêm những biến thể mới, nguy hiểm hơn hay không.

Ngày 30/1/2020, WHO tuyên bố Covid-19, lúc đó được gọi là dịch viêm phổi từ virus corona chủng nCoV, là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe công cộng, hay còn gọi là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC). Đây là lần thứ 5 trong lịch sử y tế thế giới, WHO công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Đại dịch được xác định khi căn bệnh lây lan rộng và mạnh, với nguy cơ số ca mắc gia tăng ở một khu vực rộng lớn. Trong khi đó, virus gây bệnh đặc hữu lại tồn tại lâu dài và mang tính lây lan có thể dự đoán được. Đặc điểm có thể dự đoán được này tạo điều kiện để các bác sĩ và hệ thống chăm sóc sức khỏe chuẩn bị và thích nghi, giảm thiểu trường hợp tử vong.

Trước đó, WHO luôn rất cẩn trọng khi tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và các dịch bệnh bùng phát. Theo cơ quan này, quyết định về việc tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu về COVID-19 sẽ do Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra, sau khi tham vấn kỹ lưỡng với các chuyên gia.