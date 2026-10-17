Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 11-17/10/2026: IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu, lạm phát Mỹ tăng tốc, Fed chưa phát tín hiệu về lãi suất

Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng lên mức 110 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5, còn cước vận tải dầu vẫn ở mức kỷ lục.

Trong khi đó, số liệu mới nhất cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc đang tiến sát ngưỡng kỷ lục, MSCI đề xuất hạ xếp hạng Indonesia xuống nhóm thị trường độc lập…

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 11-17/10 do VnEconomy điểm lại:

Hội nghị thường niên IMF - WB tại Bangkok

Tuần này, hội nghị thường niên IMF - Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Bangkok từ ngày 12-18/10. Ngày thứ Ba (13/10), IMF công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới cập nhật, trong đó nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 lên 3,1%. Tổ chức này cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn, đồng thời nhấn mạnh rủi ro từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và áp lực nợ công gia tăng.

IMF: Các chính phủ không nên dựa vào việc vay nợ ngắn hạn

IMF: Kế hoạch tăng trưởng để giảm nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ là chưa đủ

IMF kêu gọi Trung Quốc giảm phụ thuộc vào xuất khẩu

IMF cảnh báo rủi ro biến động mạnh lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cảnh báo về rủi ro AI và nợ công

Hội nghị thường niên IMF - WB tại Bangkok: Cú sốc năng lượng, nợ công và AI là chủ đề trọng tâm

Những nền kinh tế nợ IMF nhiều nhất

Chiến tranh Mỹ - Iran: Giá dầu lên 110 USD/thùng, cước tàu chở dầu ở mức kỷ lục

Trong phiên ngày thứ Sáu (16/10), giá dầu Brent có lúc chạm 110 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 5, khi Iran leo thang tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Cước tàu chở dầu cũng ở mức kỷ lục, trong khi Mỹ cân nhắc gỡ trừng phạt một số “tàu bóng tối” để bổ sung năng lực vận chuyển.

Giá dầu leo thang lên 110 USD/thùng

Mỹ cân nhắc gỡ trừng phạt một số “tàu bóng tối” để hạ cước vận tải

Giá cước tàu chở dầu tăng gấp 9 lần, áp lực lạm phát toàn cầu càng lớn

Chi phí thuê tàu chở dầu từ Mỹ sang Trung Quốc cao hơn phóng tên lửa vào vũ trụ

Nga xác nhận đã nối lại xuất khẩu dầu diesel theo thỏa thuận với Mỹ

Châu Á “khát” than trước mùa đông, nguồn cung ngày càng eo hẹp

Giá khí đốt ở châu Âu leo thang mạnh

Lạm phát Mỹ tăng tốc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa phát tín hiệu về lãi suất

Số liệu công bố tuần này cho thấy lạm phát Mỹ trong tháng 9 cao hơn dự báo và gây thêm sức ép lên Fed trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh từ chối hé lộ hướng đi của lãi suất, còn một số quan chức Fed cho rằng chưa cần vội tăng ngay trong cuộc họp ngày 27-28/10.

Lạm phát Mỹ tăng tốc, Fed chịu thêm sức ép trước bầu cử giữa kỳ

Chủ tịch Fed từ chối phát tín hiệu về đường đi của lãi suất

Hai quan chức Fed “dịu giọng” về sự cần thiết phải tăng lãi suất

Fed: Sau đại dịch, cả thu nhập, tài sản và áp lực nợ nần của người Mỹ đều tăng

Giá vàng giảm về vùng 4.100 USD/oz, giới đầu tư vẫn kỳ vọng kỷ lục mới

Giá vàng thế giới khép lại tuần này trong sắc đỏ, lùi về vùng 4.100 USD/oz sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Dù vậy, giới đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ lập kỷ lục mới trong vòng 2 năm tới.

Giá vàng hoàn tất một tuần giảm, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giới đầu tư dự báo giá vàng lập kỷ lục mới trong vòng 2 năm tới

Nguyên nhân việc Trung Quốc nhập khẩu vàng đạt mức kỷ lục

Giới phân tích: Giá vàng khó bứt phá vì lợi suất trái phiếu cao và áp lực lạm phát lớn

Cổ phiếu AI bị bán mạnh, thị trường trái phiếu toàn cầu đối mặt nhiều rủi ro

Chứng khoán Mỹ vừa khép lại một tuần giảm điểm do cổ phiếu AI bị bán mạnh. Tuy nhiên, trái phiếu vẫn chưa phát huy vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh chi phí vay ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Tại châu Âu, Italy có nguy cơ trở thành mắt xích yếu tiếp theo.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì cổ phiếu AI tiếp tục bị xả

Cổ phiếu AI bị bán mạnh, trái phiếu có lấy lại vai trò “hầm trú ẩn”?

Bản đồ nợ châu Âu đã thay đổi mạnh mẽ so với thời khủng hoảng nợ công

Italy có nguy cơ trở thành mắt xích yếu tiếp theo trên thị trường trái phiếu châu Âu

“Ông trùm” đầu cơ Ray Dalio: Bán tháo trái phiếu có thể đe dọa thị trường cổ phiếu

Đến 2027, nợ của EU có thể chạm mốc 1 nghìn tỷ euro

Thặng dư thương mại Trung Quốc tiến sát mức kỷ lục, kinh tế vẫn ít dư địa để kích thích

Số liệu công bố tuần này cho thấy thặng dư thương mại tháng 9 của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo, tiến gần mức kỷ lục của năm ngoái. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế quý 3/2026 được dự báo chỉ nhích nhẹ và có thể chưa đủ để giúp nước này đạt mục tiêu cả năm. Trong khi đó, gánh nặng nợ nần khiến Trung Quốc còn ít dư địa để tung thêm các biện pháp kích thích kinh tế.

Giới chuyên gia dự báo kinh tế Trung Quốc tăng tốc nhẹ trong quý 3/2026

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng tốc mạnh mẽ, thặng dư thương mại sắp lập kỷ lục mới

Gánh nặng nợ nần khiến Trung Quốc không có nhiều dư địa để kích thích kinh tế

Lạm phát ở Trung Quốc nóng lên

Vì sao thị trường châu Âu ngày càng quan trọng với Trung Quốc?

Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu thịt

“Đức muốn EU áp thêm hạn chế đối với nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc”

Kinh tế suy yếu tạo ra thế hệ người trẻ lạc lối tại Trung Quốc

Trung Quốc và châu Âu đạt thỏa thuận về xe hybrid, tạm thời tránh leo thang căng thẳng thương mại

Lạm phát Ấn Độ cao nhất 2 năm, đồng rupee tiếp tục suy yếu

Lạm phát tại Ấn Độ lên mức cao nhất trong 2 năm, gia tăng sức ép nâng lãi suất đối với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI), cơ quan đã có đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 3 năm trong tuần trước. IMF dự báo Ấn Độ tăng trưởng 7% trong năm 2026 và 2027, vẫn là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Tuy vậy, đồng rupee vẫn tiếp tục đà suy yếu kể từ năm 2018.

Lạm phát Ấn Độ cao nhất 2 năm, gia tăng sức ép nâng lãi suất

Vì sao đồng rupee suy yếu dù kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh?

BOJ có thể không tăng lãi suất trong tháng 10

Theo các nguồn tin của hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nhận thấy ít cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp vì chưa có dấu hiệu rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột. BOJ đã nâng lãi suất lên 1,25% trong tháng 9.

Bloomberg: BOJ có thể không tăng lãi suất trong tháng 10, dù vẫn giữ chủ trương thắt chặt

MSCI đề xuất hạ xếp hạng thị trường chứng khoán Indonesia

Ngày thứ Năm (15/10), công ty cung cấp chỉ số MSCI cho rằng thị trường chứng khoán Indonesia không còn đáp ứng yêu cầu để duy trì vị thế thị trường mới nổi và đề xuất chuyển sang nhóm thị trường độc lập.

MSCI đề xuất hạ xếp hạng Indonesia xuống nhóm thị trường độc lập

EU gia tăng trừng phạt Nga

Ngày thứ Hai (12/10), Liên minh châu Âu (EU) bổ sung 1.569 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt Nga, đợt bổ sung lớn nhất của khối kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine bùng phát.

EU đưa thêm gần 1.600 cá nhân và tổ chức Nga vào danh sách trừng phạt

Đài Loan cam kết rót vốn vào dự án LNG Alaska, Hàn Quốc vẫn thận trọng

Tuần này, Đài Loan cam kết đầu tư tối đa 4,4 tỷ USD vào dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Alaska của Mỹ. Trong khi đó, hồi tuần trước, Hàn Quốc bày tỏ sự thận trọng trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia dự án.

Đài Loan cam kết đầu tư tối đa 4,4 tỷ USD vào dự án LNG Alaska của Mỹ

Hàn Quốc thận trọng trước lời kêu gọi tham gia dự án LNG Alaska của Tổng thống Trump

Tỷ phú Elon Musk “chi mạnh” cho bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Ủy ban hành động chính trị America PAC do ông Musk sáng lập cho biết ông đã chi hơn 276 triệu USD cho cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ kể từ tháng 7, trở thành nhà tài trợ lớn nhất của cuộc bầu cử này.

Tỷ phú Elon Musk trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ



