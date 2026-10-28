10 tháng năm 2026: TKV tiêu thụ trên 44 triệu tấn than, doanh thu đạt hơn 156.000 tỷ đồng

Trong 10 tháng năm 2026, TKV ghi nhận kết quả tích cực khi tiêu thụ than đạt 44,06 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 156.061 tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ...

Sản lượng than nguyên khai trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 30,78 triệu tấn. Ảnh: TKV.

Thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ than tháng 10 và 10 tháng năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết trong tháng 10, sản lượng than nguyên khai sản xuất ước đạt 3,04 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch; than thành phẩm đạt 3,56 triệu tấn, bằng 104,1% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, sản lượng than nguyên khai ước đạt 30,78 triệu tấn và than thành phẩm ước đạt 31,77 triệu tấn.

Than tiêu thụ tháng 10 ước đạt 4,51 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch, nâng lũy kế 10 tháng lên 44,06 triệu tấn, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, than cấp cho sản xuất điện tháng 10 ước đạt 3,53 triệu tấn, bằng 109,5% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 35,44 triệu tấn.

Các khâu chuẩn bị sản xuất cũng vượt kế hoạch. Cụ thể, khối lượng bóc đất đá tháng 10 ước đạt 11,25 triệu m3, bằng 107,2% kế hoạch, lũy kế 10 tháng đạt 98,24 triệu m3; mét lò đào mới đạt 25.385 m, bằng 104,5% kế hoạch, lũy kế 10 tháng đạt hơn 234.900 m.

Về điện, sản lượng tháng 10 ước đạt 845,8 triệu kWh; lũy kế 10 tháng ước đạt 8.739,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực khoáng sản, hoạt động của các đơn vị trong tháng cơ bản ổn định. Alumin sản xuất tháng 10 ước đạt 135 nghìn tấn, bằng 100,7% kế hoạch; tiêu thụ ước đạt 177,13 nghìn tấn, bằng 141,1% kế hoạch. Lũy kế 10 tháng, alumin sản xuất hơn 1,17 triệu tấn, tiêu thụ hơn 1,15 triệu tấn.

Với kim loại màu, tháng 10 sản xuất ước đạt 10.546,8 tấn tinh quặng đồng, 3.346 tấn đồng tấm (bằng 101% kế hoạch) và 675 tấn kẽm thỏi (bằng 100% kế hoạch).

TKV cho biết giá bán một số kim loại màu, đặc biệt là đồng tấm, duy trì thuận lợi. Tuy nhiên, tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác và triển khai đầu tư tại một số mỏ tiếp tục gặp khó khăn do vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch.

Ở nhóm vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất thuốc nổ tháng 10 ước đạt 7.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; cung ứng 10.000 tấn. Nitrat Amon sản xuất ước đạt 17.600 tấn, bằng 97,8% kế hoạch; tiêu thụ 23.150 tấn, bằng 132,3% kế hoạch.

Về kết quả tài chính, doanh thu toàn Tập đoàn tháng 10 ước đạt 16.080 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 156.061 tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch; lũy kế 10 tháng ước đạt 21.765 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng 9,8% so với kế hoạch năm.

Sang tháng 11/2026, TKV phấn đấu sản xuất 3,0 triệu tấn than nguyên khai, 3,54 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ 4,27 triệu tấn than; sản xuất 139 nghìn tấn alumin quy đổi, tiêu thụ 154,89 nghìn tấn; 13.469 tấn tinh quặng đồng, 3.200 tấn đồng tấm và 675 tấn kẽm thỏi. Dự kiến, doanh thu toàn Tập đoàn tháng 11 là 15.494 tỷ đồng.