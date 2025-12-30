TKV sẵn sàng cung ứng đủ than cho sản xuất điện năm 2026

Sau những thành công của năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cam kết cung ứng đủ nguồn than cho sản xuất điện, sẵn sàng đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn 2026-2030…

Ngày 29/12/2025, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và trao đổi các định hướng lớn cho năm 2026.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết năm 2026 là năm được Đảng, Chính phủ đặt ra nhiều kỳ vọng, với những mục tiêu rất cao về tăng trưởng kinh tế, trong đó đặc biệt quan trọng là việc triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, trong bối cảnh này, sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Công Thương và TKV có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thứ trưởng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Lãnh đạo Bộ Công Thương là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn đạt được các mục tiêu cụ thể về than và điện trong bối cảnh năm 2026 là năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế rất cao.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long: "Năm 2026 được Đảng, Chính phủ đặt ra nhiều kỳ vọng, với những mục tiêu rất cao về tăng trưởng kinh tế". Ảnh: MOIT.

Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam cho biết năm 2025 là năm ghi dấu nỗ lực vượt khó của Tập đoàn để cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, điểm sáng nổi bật là TKV đã cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, đặc biệt là trong các tháng mùa khô cao điểm. Dự kiến cả năm 2025, sản lượng than cung cấp cho điện đạt 36,682 triệu tấn. Mặc dù con số này có sự điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu do tình hình thực tế, nhưng TKV đã đảm bảo tính ổn định và duy trì mức tồn kho tương đối cao tại hầu hết các nhà máy nhiệt điện, góp phần quan trọng vào việc vận hành hệ thống điện quốc gia.

Bước sang năm 2026, dự báo nhu cầu sử dụng than cho các ngành kinh tế sẽ tăng cao khi cả nước bước vào năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn khẳng định: Tập đoàn sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, đồng thời tập trung mạnh mẽ vào cơ giới hóa, tự động hóa trong khai thác than để nâng cao năng suất. Dù điều kiện khai thác tại Việt Nam có nhiều khác biệt và thách thức, song với kết quả đạt được năm 2025 và dư địa hiện có, TKV cam kết sẽ chủ động tự cân đối, tự chủ sản xuất kinh doanh để bảo đảm đủ nguồn cung than cho sản xuất điện và các nhu cầu khác của nền kinh tế.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV: "Tập đoàn cam kết bảo đảm đủ nguồn cung than cho sản xuất điện và các nhu cầu khác của nền kinh tế". Ảnh: MOIT.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương cũng đánh giá cao nỗ lực của TKV trong việc bảo đảm cung ứng nhiên liệu, nhất là vào những thời điểm phụ tải hệ thống điện tăng cao.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chúc mừng những kết quả tích cực mà TKV đã đạt được trong năm 2025; đồng thời cho rằng đây là minh chứng cho sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động toàn Tập đoàn trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác dự báo, bám sát tình hình; hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn, thường xuyên hơn, cả định kỳ và đột xuất. Việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, tạo đà cho TKV phát triển bền vững.