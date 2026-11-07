Quảng Trị: Đưa nhà máy bao bì hơn 2.669 tỷ đồng vào hoạt động

Ngày 6/11, Công ty Cổ phần Bao bì Quốc tế A&C tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Dự án được triển khai trên diện tích gần 10 ha, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.669 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, giai đoạn 2 gần 400 tỷ đồng. Khi hoàn thành toàn bộ, nhà máy có công suất thiết kế 1 tỷ vỏ lon nhôm mỗi năm, trong đó giai đoạn 1 đạt 700 triệu sản phẩm và giai đoạn 2 bổ sung thêm 300 triệu sản phẩm.
Đây là dự án công nghiệp có quy mô vốn lớn tại Khu công nghiệp Quán Ngang, hướng đến hình thành cơ sở sản xuất bao bì nhôm phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Việc đầu tư nhà máy cũng nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn Camel, nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng và chủ động nguồn sản xuất bao bì nhôm.
Theo ông Lê Quang Thịnh, Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện Công ty Cổ phần Bao bì Quốc tế A&C, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất tự động hóa khép kín, nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, nhà máy chú trọng cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu và phát triển các dòng bao bì nhôm có khả năng tái chế cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Đáng chú ý, dự án được đưa vào vận hành sớm hơn 6 tháng so với tiến độ quy định. Theo báo cáo quý 3/2026, nhà đầu tư đã thực hiện hơn 1.788 tỷ đồng, tương đương khoảng 67% tổng vốn đăng ký.
Không chỉ bổ sung năng lực sản xuất cho ngành bao bì, dự án còn mở ra cơ hội việc làm cho lao động trên địa bàn. Trước thời điểm khánh thành, doanh nghiệp đã tuyển dụng 100 công nhân, phần lớn là người dân địa phương. Khi hoạt động sản xuất được mở rộng, nhà máy dự kiến tiếp tục tuyển dụng hàng trăm lao động để đáp ứng nhu cầu vận hành.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, giá trị của một dự án đầu tư không chỉ được thể hiện qua số vốn đăng ký mà còn nằm ở năng lực sản xuất, khả năng tiêu thụ sản phẩm, số lượng việc làm tạo ra và những đóng góp lâu dài cho xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại và triển khai giai đoạn 2 theo kế hoạch; đồng thời quan tâm bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động.
Đối với các sở, ngành và địa phương, tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và phát triển thị trường.
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