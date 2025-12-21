TKV giữ vững trụ cột an ninh năng lượng, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn 2026–2030

Năm 2025, TKV tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột an ninh năng lượng với lợi nhuận gấp đôi kế hoạch, cùng sự thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường. Đây là nền tảng vững chắc để Tập đoàn bước vào năm 2026 với những mục tiêu cao hơn...

Theo kết quả báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), năm 2025, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt lợi nhuận gấp hơn hai lần kế hoạch, các chỉ số tài chính được cải thiện và đầu tư phát triển ở mức cao nhất giai đoạn 2020–2025, đang tạo nền tảng quan trọng để TKV bước vào kế hoạch năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao, gắn với chuyển đổi công nghệ, xanh hóa khai thác và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

LỢI NHUẬN VƯỢT XA KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với TKV, gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025 và tạo tiền đề cho kế hoạch 5 năm 2026–2030. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, TKV tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành trong tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách.

Đáng chú ý, việc ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 8/3/2025 về thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác than giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050; và Quyết định số 934/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Đồng Tả Phời, Sin Quyền và khu Đông Nam mỏ đồng Sin Quyền) đã tháo gỡ căn bản những vướng mắc kéo dài trong cấp phép thăm dò, khai thác.

Đặc biệt, Luật Địa chất và Khoáng sản có hiệu lực từ 1/7/2025 đã tạo hành lang pháp lý ổn định hơn cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, giúp TKV chủ động kế hoạch sản xuất không chỉ trong năm 2025 mà cho cả các năm tiếp theo.

Theo ước tính năm 2025, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 161.035 tỷ đồng, bằng 93,2% kế hoạch năm và 96,3% thực hiện năm 2024. Trong khi đó, lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 6.980 tỷ đồng, tương đương 205,1% kế hoạch năm và bằng 101% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch điều hành tăng trưởng.

Các chỉ số tài chính tiếp tục minh chứng cho khả năng tự chủ cao của Tập đoàn. Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hợp nhất dự kiến 1,11 lần, giảm so với mức 1,18 lần năm 2024 và thấp hơn nhiều so với ngưỡng quy định tối đa 3 lần. Hệ số khả năng thanh toán hợp nhất đạt 1,01 lần, duy trì trên ngưỡng an toàn.

Đóng góp cho ngân sách Nhà nước tiếp tục ở mức cao, ước đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch năm và tương đương năm 2024. Đời sống người lao động được cải thiện rõ rệt, với tiền lương bình quân 19,48 triệu đồng/người-tháng, tăng 11% so với kế hoạch và 8,5% so với năm 2024.

Trong lĩnh vực than, sản xuất than sạch năm 2025 đạt 38,63 triệu tấn, bằng 104,8% kế hoạch, tăng tuyệt đối 2 triệu tấn so với năm trước. Than tiêu thụ đạt 44 triệu tấn, bằng 88% kế hoạch và 93,3% thực hiện 2024 – phản ánh sự điều tiết linh hoạt trong bối cảnh nhu cầu thị trường có biến động.

Với lĩnh vực khoáng sản, nhiều sản phẩm đạt và vượt kế hoạch: alumina sản xuất 1,44 triệu tấn, bằng 110,9% kế hoạch; tinh quặng đồng sản xuất 97,54 nghìn tấn, đạt 109,3% kế hoạch; kẽm thỏi sản xuất 9,1 nghìn tấn, đạt 111% kế hoạch. Sản xuất phôi thép đạt 164,2 nghìn tấn, tiêu thụ tương ứng 164 nghìn tấn, bằng 106% kế hoạch.

Lĩnh vực hóa chất – vật liệu nổ tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ khai thác: amoni nitrat sản xuất 195 nghìn tấn, đạt 102,7% kế hoạch, tăng 21% so với 2024; thuốc nổ sản xuất 76,1 nghìn tấn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong Tập đoàn.

Sản xuất điện năm 2025 đạt 9,654 tỷ kWh, bằng 95,87% kế hoạch đầu năm, đảm bảo vai trò bổ trợ cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nguồn cung chịu áp lực.

Năm 2025 ghi nhận giá trị đầu tư xây dựng cơ bản cao nhất giai đoạn 2020–2025, với 11.766 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm. Nhiều dự án trọng điểm về khai thác than, chế biến, kho vận, điện và nhà ở công nhân được triển khai đúng tiến độ, tạo dư địa tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Cùng với đó, TKV đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa, nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện an toàn và điều kiện làm việc. Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng 2030 được triển khai đồng bộ: đào tạo nhận thức về kinh tế số, AI; tăng cường họp trực tuyến; triển khai nhiều ứng dụng số trong quản lý và sản xuất.

Trong bối cảnh năm 2025 xảy ra nhiều thiên tai cực đoan, TKV chủ động triển khai công tác phòng chống từ sớm, từ xa, hạn chế tối đa thiệt hại cho sản xuất. Công tác quản lý môi trường tiếp tục được tăng cường, với nhiều dự án đầu tư bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả rõ rệt.

Hoạt động an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng, với 207,1 tỷ đồng dành cho hỗ trợ cộng đồng: khắc phục bão lũ 41,6 tỷ đồng, xây dựng trường học 57,18 tỷ đồng, hỗ trợ xóa nhà tạm 10,12 tỷ đồng, tu bổ khu di tích lịch sử ngành than tại Đông Triều 41 tỷ đồng.

2026: XANH HÓA KHAI THÁC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT

Bước sang năm 2026, bối cảnh đặt ra nhiều thách thức mới. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030, kéo theo nhu cầu điện và than cho nhiệt điện tăng cao. Trong khi đó, thị trường khoáng sản thế giới, đặc biệt là giá alumin, được dự báo giảm sâu; lạm phát và lãi suất có thể tạo áp lực lên chi phí đầu vào.

Bước sang năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, TKV đang chuyển từ tư duy “ổn định sản lượng” sang tối ưu hiệu quả, xanh hóa khai thác và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, TKV đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 171.645 tỷ đồng. Than tiêu thụ 50 triệu tấn, trong đó 48 triệu tấn trong nước, 2 triệu tấn xuất khẩu; than nhập khẩu 11 triệu tấn nhằm chủ động nguồn cung.

Sản lượng điện dự kiến tối thiểu 10,5 tỷ kWh. Sản xuất khoáng sản tiếp tục duy trì quy mô lớn, với alumin 1,3 triệu tấn, đồng tấm 30 nghìn tấn, tinh quặng đồng 117.314 tấn, tinh quặng sắt 223.130 tấn. Mảng hóa chất giữ ổn định, với amoni nitrat 200 nghìn tấn, thuốc nổ hơn 73 nghìn tấn.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 tập trung vào ba trụ cột: ổn định nguồn tài nguyên – nâng cao hiệu quả sản xuất – phát triển bền vững. TKV tiếp tục đẩy mạnh thăm dò, nâng cấp trữ lượng; phối hợp với địa phương đẩy nhanh cấp phép khai thác; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phục hồi môi trường.

Đặc biệt, Tập đoàn triển khai Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính đến 2030, định hướng 2050, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa và công nghệ số tiếp tục được coi là giải pháp then chốt để tăng năng suất lao động tối thiểu 5%, đồng thời cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc, nhất là với thợ mỏ hầm lò.

Đồng thời, TKV đặt mục tiêu giảm 5% đầu mối tổ chức giai đoạn 2026–2030, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sức hấp dẫn nghề mỏ.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, cho thấy TKV không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh nhiều thách thức, mà còn củng cố vững chắc nền tảng tài chính, đầu tư và quản trị.

Bước sang năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, TKV đang chuyển từ tư duy “ổn định sản lượng” sang tối ưu hiệu quả, xanh hóa khai thác và nâng cao chất lượng tăng trưởng – những yếu tố then chốt để tiếp tục giữ vai trò trụ cột của ngành than – khoáng sản trong chiến lược phát triển kinh tế – năng lượng quốc gia giai đoạn tới.