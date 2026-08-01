7 tháng năm 2026, TKV cung cấp hơn 26 triệu tấn than cho sản xuất điện

Vượt qua những áp lực lớn về chi phí và điều kiện sản xuất, 7 tháng năm 2026, TKV đạt lợi nhuận 3.567 tỷ đồng. Đáng chú ý, với sản lượng hơn 26 triệu tấn than cấp cho sản xuất điện, Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia...

Trong 7 tháng năm 2026, TKV sản xuất trên 22,3 triệu tấn than nguyên khai. Ảnh: TKV.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7 và 7 tháng năm 2026.

Báo cáo nêu rõ, TKV bước vào tháng 7/2026 trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do xung đột Trung Đông đẩy giá dầu và vật tư đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, những vướng mắc thủ tục hành chính trong phân cấp quy hoạch khoáng sản và năng lượng đã ảnh hưởng đến cấp phép và đầu tư dự án. Đặc biệt, bão kèm mưa lớn đầu tháng 7 tại Quảng Ninh tác động trực tiếp đến khai thác than của nhiều đơn vị trong Tập đoàn. Dù vậy, toàn bộ các đơn vị đã duy trì kỷ luật điều hành và triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, đưa các chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch tháng.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất tháng 7 ước đạt 2,793 triệu tấn, bằng 103,0% kế hoạch; lũy kế 7 tháng đạt 22,391 triệu tấn. Than thành phẩm đạt 3,255 triệu tấn, bằng 101,7% kế hoạch; lũy kế 7 tháng đạt 22,986 triệu tấn.

Tiêu thụ than tháng 7 ước đạt 4,03 triệu tấn; lũy kế 7 tháng lên 31,555 triệu tấn. Riêng than cấp cho hộ điện đạt 3,308 triệu tấn trong tháng 7, lũy kế 7 tháng đạt 26,092 triệu tấn — số liệu phản ánh than TKV vẫn là xương sống của sản xuất điện than quốc gia trong giai đoạn cao điểm năng lượng.

Đối với khối điện, dù nhiều tổ máy tại các nhà máy nhiệt điện phải dừng để sửa chữa khắc phục sự cố trong tháng 7, song các đơn vị đã tối ưu phương thức chào giá, kiểm soát điện tự dùng và suất tiêu hao nhiệt. Kết quả, sản lượng điện sản xuất tháng 7 ước đạt 816 triệu kWh; lũy kế 7 tháng ước đạt 6,582 tỷ kWh.

Về vật liệu nổ công nghiệp, thuốc nổ sản xuất tháng 7 đạt 4.500 tấn, cung ứng 7.000 tấn; lũy kế 7 tháng lần lượt đạt 41.074 tấn và 57.089 tấn. Amon nitrat sản xuất 18.000 tấn, hoàn thành kế hoạch tháng; lũy kế 7 tháng đạt 110.469 tấn sản xuất và 111.030 tấn tiêu thụ.

Đáng chú ý, khối khoáng sản tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo với doanh thu toàn khối đạt 120,8% kế hoạch tháng - mức vượt kế hoạch cao nhất trong các nhóm kinh doanh của Tập đoàn. Alumina là điểm sáng nổi bật khi sản lượng quy đổi tháng 7 ước đạt 111,0 nghìn tấn, bằng 104,7% kế hoạch; lũy kế 7 tháng đạt 815,9 nghìn tấn. Tiêu thụ alumina đạt 140,2 nghìn tấn, bằng 121,8% kế hoạch tháng - mức vượt kế hoạch tiêu thụ cao nhất trong tất cả các sản phẩm khoáng sản; lũy kế 7 tháng đạt 752,24 nghìn tấn.

Tinh quặng đồng sản xuất đạt 10.684 tấn, bằng 100,3% kế hoạch; tiêu thụ 3.300 tấn, bằng 117,9% kế hoạch; lũy kế 7 tháng sản xuất dự kiến đạt 67.790 tấn và tiêu thụ 20.944 tấn. Đồng tấm sản xuất 1.595 tấn, tiêu thụ 2.200 tấn; lũy kế 7 tháng lần lượt đạt 16.627 tấn và 16.994 tấn. Kẽm thỏi sản xuất 600 tấn, lũy kế 7 tháng đạt 5.259 tấn. Phôi thép sản xuất 16.346 tấn, tiêu thụ 12.626 tấn, bằng 101,8% kế hoạch; lũy kế 7 tháng sản xuất đạt 88.984 tấn và tiêu thụ 93.709 tấn.

Về tổng thể tài chính, doanh thu tháng 7 ước đạt 14.766 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước đạt 109.297 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 7 ước đạt 507 tỷ đồng, bằng 144,9% kế hoạch tháng; lũy kế 7 tháng ước đạt 3.567 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 2.072 tỷ đồng, bằng 112,0% kế hoạch; lũy kế 7 tháng ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Thu nhập người lao động được duy trì và cải thiện so với kế hoạch. Tiền lương bình quân tháng 7 ước đạt 19,96 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,2% kế hoạch tháng và bằng 106,8% kế hoạch năm; riêng khối sản xuất than đạt khoảng 20,6 triệu đồng/người/tháng.

Về an sinh xã hội, kinh phí tháng 7 khoảng 54,64 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng dự kiến khoảng 152,5 tỷ đồng, trong đó chi cho các địa phương và tổ chức ngoài Tập đoàn khoảng 117 tỷ đồng.

Bước sang tháng 8/2026, TKV cho biết sẽ phải đối mặt với nhiều biến số bất lợi hơn. Thời tiết bước vào cao điểm mùa mưa bão làm tăng huy động thủy điện, giảm huy động nhiệt điện, tác động trực tiếp đến sản lượng điện và nhu cầu than cho điện của Tập đoàn. Nhiều tổ máy nhiệt điện thực hiện sửa chữa định kỳ theo kế hoạch. Giá dầu, cước vận tải, tỷ giá và vật tư đầu vào tiếp tục biến động khó lường, làm tăng chi phí sản xuất. Nhà máy Amon nitrat dừng sản xuất theo kế hoạch bảo dưỡng trong tháng 8.

Vì vậy, kế hoạch sản xuất tháng 8 dự kiến điều chỉnh với sản lượng than nguyên khai giảm xuống 2,660 triệu tấn; than thành phẩm 3,139 triệu tấn; tiêu thụ than 3,810 triệu tấn, trong đó cấp cho sản xuất điện khoảng 2,938 triệu tấn.

Alumin quy đổi kế hoạch 115 nghìn tấn, tiêu thụ dự kiến 121,84 nghìn tấn; Tinh quặng đồng sản xuất 9.100 tấn, tiêu thụ 2.600 tấn; Kẽm thỏi 720 tấn sản xuất, 870 tấn tiêu thụ; Đồng tấm sản xuất 2.845 tấn, tiêu thụ 2.400 tấn; Phôi thép sản xuất 17.400 tấn, tiêu thụ 12.000 tấn.

Trong tháng 8, sản xuất điện kế hoạch 684,6 triệu kWh, giảm đáng kể so với 816 triệu kWh tháng 7. Thuốc nổ sản xuất 4.500 tấn, cung ứng 7.000 tấn.

Doanh thu hợp nhất tháng 8 dự kiến đạt 13.805 tỷ đồng, thấp hơn mức 14.766 tỷ đồng của tháng 7, phù hợp với dự báo sản lượng giảm theo chu kỳ mùa vụ và kế hoạch bảo dưỡng.