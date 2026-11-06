10 tháng năm 2026: Vận tải hành khách và hàng hoá đều tăng trưởng hai chữ số

Vận tải hành khách và hàng hóa tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong 10 tháng năm 2026. Tuy nhiên, đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất về khối lượng hàng hóa vận chuyển, trong khi vận tải đường sắt ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hành khách và hàng hóa...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PV VnEconomy.

Theo số liệu Cục Thống kê, hoạt động vận tải trong tháng 10/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hành khách tăng 16,4% về vận chuyển và 14,6% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 17,4% ở cả hai chỉ tiêu.

Tính chung 10 tháng năm 2026, vận tải hành khách đạt 5.917,6 triệu lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển đạt 290,2 tỷ lượt khách.km, tăng 11,7%. Vận tải hàng hóa đạt 2.882,6 triệu tấn, tăng 15,5%; khối lượng luân chuyển đạt 573,4 tỷ tấn.km, tăng 13,1%.

Trong đó, vận tải hành khách trong nước đạt 5.901,1 triệu lượt, tăng 16,7%; luân chuyển đạt 238,2 tỷ lượt khách.km, tăng 14,1%. Vận tải ngoài nước đạt 16,6 triệu lượt, tăng 3,4%, với khối lượng luân chuyển 52,1 tỷ lượt khách.km, tăng 1,8%.

Đối với hàng hóa, vận tải trong nước đạt 2.833,2 triệu tấn, tăng 15,6%; khối lượng luân chuyển đạt 326,9 tỷ tấn.km, tăng 13,5%. Vận tải ngoài nước đạt 49,4 triệu tấn, tăng 13,6%, với khối lượng luân chuyển 246,5 tỷ tấn.km, tăng 12,7%.

Xét theo phương thức vận tải, đường bộ tiếp tục đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hóa trong 10 tháng. Cụ thể, phương thức này vận chuyển 2.186,6 triệu tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 75,8% tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển.

Đứng thứ hai là đường thủy nội địa với 554,1 triệu tấn, tăng 13,3%. Vận tải đường biển đạt 137,7 triệu tấn, tăng 10,1%. Trong khi đó, vận tải hàng hóa bằng đường sắt đạt 3,8 triệu tấn, giảm 18%; hàng không đạt 0,4 triệu tấn, tăng 2,1%.

Số liệu vận tải hành khách mười tháng năm 2026 phân theo ngành vận tải. Nguồn: Cục Thống kê.

Ở chỉ tiêu luân chuyển, đường biển lại đứng đầu với 290,5 tỷ tấn.km, tăng 10,3%. Đường bộ đạt 142,4 tỷ tấn.km, tăng 17,1%; đường thủy nội địa đạt 129 tỷ tấn.km, tăng 16,9%. Vận tải hàng hóa bằng đường sắt đạt 3,1 tỷ tấn.km, giảm 7,2%, trong khi hàng không đạt 8,4 tỷ tấn.km, tăng 2,6%.

Sự khác biệt giữa khối lượng vận chuyển và luân chuyển thể hiện rõ ở vận tải đường biển. Dù khối lượng hàng hóa vận chuyển thấp hơn nhiều so với đường bộ và đường thủy nội địa, đường biển lại có khối lượng luân chuyển lớn nhất trong các phương thức. Trong khi đó, đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ yếu về khối lượng hàng hóa vận chuyển.

Với vận tải hành khách, đường bộ cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trong 10 tháng, phương thức này vận chuyển 5.445,6 triệu lượt khách, tăng 17,4%; khối lượng luân chuyển đạt 196,8 tỷ lượt khách.km, tăng 16,2%.

Đường thủy nội địa vận chuyển 369,6 triệu lượt khách, tăng 8,8%; luân chuyển đạt 9,2 tỷ lượt khách.km, tăng 13,9%. Đường biển đạt 10 triệu lượt khách, tăng 1,8%, với khối lượng luân chuyển 0,8 tỷ lượt khách.km, tăng 11,6%.

Vận tải hàng không đạt 50 triệu lượt khách, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng luân chuyển đạt 80,6 tỷ lượt khách.km, tăng 2,1%. Đây là phương thức có khối lượng luân chuyển hành khách lớn thứ hai sau đường bộ, dù số lượt khách vận chuyển thấp hơn đáng kể.

Một diễn biến đáng chú ý trong bức tranh vận tải 10 tháng là sự trái chiều của đường sắt giữa hai lĩnh vực hành khách và hàng hóa.

Ở vận tải hành khách, đường sắt ghi nhận mức tăng 26,7%, đạt 42,4 triệu lượt khách. Đây là mức tăng cao nhất trong các phương thức vận tải được thống kê. Tuy nhiên, khối lượng luân chuyển chỉ đạt 2,8 tỷ lượt khách.km, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, vận tải hàng hóa bằng đường sắt tiếp tục suy giảm. Khối lượng vận chuyển đạt 3,8 triệu tấn, giảm 18%; khối lượng luân chuyển đạt 3,1 tỷ tấn.km, giảm 7,2%.

Số liệu vận tải hàng hoá mười tháng năm 2026 phân theo ngành vận tải. Nguồn: Cục Thống kê.

Diễn biến này cho thấy mức tăng về số lượt hành khách chưa đi cùng chiều với khối lượng luân chuyển. Đối với hàng hóa, cả hai chỉ tiêu vận chuyển và luân chuyển đều giảm. Trong khi các phương thức vận tải hàng hóa chủ yếu khác đều tăng trưởng, đường sắt vẫn là phương thức duy nhất ghi nhận mức giảm ở cả hai chỉ tiêu.

Ở lĩnh vực hàng không, lượng khách quốc tế tiếp tục là một điểm đáng chú ý. Trong tháng 10/2026, Việt Nam đón 1,85 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, lượng khách quốc tế đạt 19,5 triệu lượt, tăng 13,8%.

Xét theo phương thức nhập cảnh, khách đến bằng đường hàng không đạt 16,3 triệu lượt, chiếm 83,2% tổng lượng khách quốc tế và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt 3 triệu lượt, chiếm 15,5%, tăng 27,1%; đường biển đạt 255,2 nghìn lượt, chiếm 1,3%, tăng 24,6%.

Cục Thống kê cho biết kết quả tăng trưởng khách quốc tế có sự đóng góp của tình hình an ninh, an toàn được bảo đảm, chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và sự đa dạng của sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, hai đêm diễn của nhóm nhạc Big Bang tại Hà Nội trong tháng 10 cũng góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.