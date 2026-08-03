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Vận tải 7 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng, đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo

T Tuấn Khang

Hoạt động vận tải tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm 2026 khi nhu cầu đi lại của người dân, khách quốc tế và lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục gia tăng...

Ảnh minh họa do AI thiết kế.
Ảnh minh họa do AI thiết kế.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng bảy và 7 tháng đầu năm 2026 vừa được Cục Thống kê công bố cho thấy, hoạt động vận tải trong tháng 7 tiếp tục diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời bảo đảm lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu.

Tính chung 7 tháng đầu năm, vận tải hành khách tăng 18% về vận chuyển và 12,4% về luân chuyển, trong khi vận tải hàng hóa tăng tương ứng 14,9% và 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 7/2026, cả nước vận chuyển khoảng 620,7 triệu lượt hành khách, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển đạt 30,9 tỷ lượt khách.km, tăng 5% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng, vận tải hành khách đạt hơn 4 tỷ lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển đạt 201,6 tỷ lượt khách.km, tăng 12,4%. Trong đó, vận tải trong nước chiếm gần như toàn bộ quy mô thị trường với gần 4 tỷ lượt hành khách, tăng 18,1%, còn vận tải ngoài nước đạt 11,8 triệu lượt, tăng 4,2%.

Đường bộ tiếp tục là phương thức vận tải chủ đạo của hệ thống. Trong 7 tháng đầu năm, vận tải đường bộ đạt gần 3,67 tỷ lượt hành khách, tăng 19,1% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 91,7% tổng lượng hành khách vận chuyển cả nước. Ở lĩnh vực hàng hóa, đường bộ vận chuyển gần 1,44 tỷ tấn, tăng 15,9%, tương đương khoảng 74,5% tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển.

Số liệu vận tải hành khách 7 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Số liệu vận tải hành khách 7 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Bên cạnh vai trò chủ lực của đường bộ, số liệu cũng cho thấy sự phân hóa về chức năng giữa các phương thức vận tải. Đối với hành khách, hàng không chỉ vận chuyển 34,8 triệu lượt khách, chiếm chưa đến 1% tổng lượng hành khách, nhưng khối lượng luân chuyển đạt 57 tỷ lượt khách.km, tương đương khoảng 28% tổng khối lượng luân chuyển hành khách. Trong khi đó, đường bộ đạt 135,4 tỷ lượt khách.km, chiếm khoảng 67% tổng khối lượng luân chuyển, phản ánh lợi thế ở mạng lưới vận tải nội địa rộng khắp.

Ở lĩnh vực hàng hóa, đường biển tiếp tục phát huy ưu thế đối với vận tải đường dài. Dù sản lượng vận chuyển đạt 98,9 triệu tấn, chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng hàng hóa vận chuyển, nhưng khối lượng luân chuyển lên tới 201 tỷ tấn.km, tương đương hơn một nửa tổng khối lượng luân chuyển hàng hóa của cả nước. Trong khi đó, đường thủy nội địa đạt 391,4 triệu tấn hàng hóa, tăng 12,2% và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số ở cả sản lượng và luân chuyển.

Số liệu vận tải hàng hóa 7 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Số liệu vận tải hàng hóa 7 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Đáng chú ý, đường sắt tiếp tục là phương thức duy nhất ghi nhận sự suy giảm ở vận tải hàng hóa khi sản lượng giảm 14,9% và khối lượng luân chuyển giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, vận tải hành khách bằng đường sắt đạt 28,7 triệu lượt, tăng 22,5%, mức tăng cao nhất trong các loại hình vận tải hành khách dù quy mô vẫn còn khiêm tốn.

Song song với hoạt động vận tải, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Trong 7 tháng đầu năm, cả nước đón khoảng 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 11,5 triệu lượt, chiếm 82,8% tổng lượng khách quốc tế; đường bộ đạt 2,2 triệu lượt, chiếm 15,7%; đường biển đạt khoảng 211 nghìn lượt, chiếm 1,5%.

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