Vận tải tăng tốc, đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo

Sáu tháng đầu năm 2026, hoạt động vận tải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số ở cả lĩnh vực hành khách và hàng hóa, phản ánh nhu cầu đi lại, sản xuất và lưu thông hàng hóa của nền kinh tế tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, cơ cấu vận tải chưa ghi nhận nhiều thay đổi khi đường bộ vẫn đảm nhận phần lớn dòng chảy vận tải của cả nước. ..

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Nửa đầu năm 2026, hoạt động vận tải tiếp tục là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Từ nhu cầu đi lại của người dân, lượng khách quốc tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và xuất nhập khẩu đều duy trì xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cùng với sự mở rộng về quy mô, bức tranh vận tải cũng cho thấy đặc điểm quen thuộc của hệ thống giao thông Việt Nam khi đường bộ vẫn giữ vai trò chủ lực trong cả vận tải hành khách và hàng hóa, trong khi các phương thức còn lại tiếp tục đảm nhận những phân khúc thị trường riêng.

QUY MÔ VẬN TẢI TIẾP TỤC MỞ RỘNG

Theo số liệu của Cục Thống kê vừa công bố, tháng 6/2026, vận tải hành khách đạt 618,9 triệu lượt, tăng 3% so với tháng trước và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển đạt 29,4 tỷ lượt khách.km, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ.

Tính chung quý 2/2026, vận tải hành khách ước đạt hơn 1,81 tỷ lượt, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 86 tỷ lượt khách.km, tăng 12,6%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, cả nước vận chuyển 3,4 tỷ lượt hành khách, tăng 18,8%, trong khi khối lượng luân chuyển đạt 170,7 tỷ lượt khách.km, tăng 12,2%.

Ở lĩnh vực hàng hóa, tháng 6 ghi nhận 272,1 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng luân chuyển đạt 55,7 tỷ tấn.km, tăng 2,2% và tăng 6% tương ứng. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 1,62 tỷ tấn, tăng 13,2%, trong khi khối lượng luân chuyển đạt 321,2 tỷ tấn.km, tăng 10%.

Không chỉ vận tải nội địa, hoạt động vận tải quốc tế cũng tiếp tục khởi sắc. Sáu tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 10,1 triệu lượt, chiếm 82,6% tổng lượng khách quốc tế; đường bộ đạt 1,9 triệu lượt, chiếm 15,7%; đường biển đạt khoảng 209 nghìn lượt, chiếm 1,7%.

Nhìn tổng thể, các chỉ tiêu đều cho thấy quy mô vận tải tiếp tục được mở rộng trong quý 2/2026 cũng như nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, tốc độ tăng của vận tải hành khách cao hơn vận tải hàng hóa, phản ánh nhu cầu đi lại, du lịch và giao lưu kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực bên cạnh sự gia tăng của hoạt động sản xuất và thương mại.

TRỤC CHÍNH CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI KHÔNG ĐỔI

Đằng sau bức tranh tăng trưởng chung, cơ cấu vận tải giữa các phương thức gần như không có nhiều thay đổi.

Ở lĩnh vực hành khách, đường bộ tiếp tục giữ vị trí áp đảo khi vận chuyển hơn 3,12 tỷ lượt khách trong 6 tháng đầu năm, tăng 20,2% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 91,6% tổng lượng hành khách vận chuyển cả nước. Đường thủy nội địa đạt 225,9 triệu lượt khách, đường hàng không đạt 28,5 triệu lượt, đường sắt đạt 24,2 triệu lượt và đường biển đạt 6,4 triệu lượt. Đáng chú ý, đường biển là phương thức duy nhất ghi nhận sản lượng vận chuyển hành khách giảm so với cùng kỳ, dù khối lượng luân chuyển vẫn tăng 16,5%.

Số liệu thống kê vận tải hành khách 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Nếu xét theo khối lượng luân chuyển, bức tranh có sự khác biệt nhất định. Hàng không chỉ vận chuyển khoảng 28,5 triệu lượt hành khách, tương đương chưa đến 1% tổng lượng khách, nhưng đạt tới 47,2 tỷ lượt khách.km, chiếm gần 28% tổng khối lượng luân chuyển hành khách.

Đường bộ đạt 115,9 tỷ lượt khách.km, tương đương khoảng 68% tổng khối lượng luân chuyển. Điều này cho thấy đường bộ vẫn đảm nhận phần lớn nhu cầu đi lại trên toàn quốc, còn hàng không giữ vai trò nổi bật ở các tuyến vận chuyển cự ly dài.

Ở lĩnh vực hàng hóa, đường bộ tiếp tục là phương thức vận tải chủ lực với gần 1,19 tỷ tấn hàng hóa, tăng 13,5% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 73,7% tổng sản lượng vận chuyển.

Đường thủy nội địa đạt 343,5 triệu tấn và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số; đường biển đạt 79,6 triệu tấn; hàng không đạt khoảng 200 nghìn tấn. Riêng đường sắt chỉ vận chuyển 2,3 triệu tấn hàng hóa, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê vận tải hàng hóa 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Nếu xét theo khối lượng luân chuyển hàng hóa, đường biển tiếp tục thể hiện lợi thế ở các tuyến vận tải đường dài khi đạt 163,1 tỷ tấn.km, chiếm hơn một nửa tổng khối lượng luân chuyển toàn ngành, dù sản lượng hàng hóa vận chuyển chỉ đứng sau đường bộ. Trong khi đó, đường bộ với lợi thế về mạng lưới kết nối rộng khắp vẫn đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hóa vận chuyển theo sản lượng, còn đường thủy nội địa tiếp tục phát huy vai trò trên các tuyến vận tải khu vực và hành lang sông ngòi.

Bức tranh vận tải 6 tháng đầu năm vì vậy cho thấy không chỉ quy mô thị trường tiếp tục được mở rộng mà còn phản ánh rõ vai trò của từng phương thức trong hệ thống vận tải. Đường bộ tiếp tục là trụ cột về sản lượng vận chuyển, đường biển giữ lợi thế về luân chuyển hàng hóa đường dài, hàng không đảm nhận các hành trình hành khách cự ly lớn, trong khi đường thủy nội địa duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đây cũng là những đặc điểm nổi bật trong cơ cấu vận tải của Việt Nam ở thời điểm hiện nay.