Tổng kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Huỳnh Dũng

Theo Công điện, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, đồng thời trùng với thời điểm triển khai năm học mới trên cả nước. Lưu lượng giao thông được dự báo tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực du lịch và các đầu mối giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào những nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng được yêu cầu tổ chức tổng kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải. Việc kiểm tra phải được thực hiện đối với các quy định về kinh doanh và quản lý vận tải đường bộ, đường thủy.

Công an các địa phương cũng được yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải, hoạt động trá hình hoặc sai quy định. Đồng thời, phải xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm.

Đối với giao thông đường thủy, lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn tại khu vực trường học, bến đưa đón học sinh, khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội và hoạt động vận chuyển học sinh, vận tải hành khách. Các phương tiện, bến thủy không bảo đảm điều kiện an toàn phải bị đình chỉ hoạt động ngay.

Bộ Công an cũng được giao phân công lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt tại những tuyến đường và khu vực được dự báo có lưu lượng phương tiện tăng cao trong kỳ nghỉ lễ; đồng thời chủ động phòng ngừa, xử lý các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ.

Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải, đặc biệt là vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không trong dịp nghỉ lễ, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới.

Bộ Xây dựng được yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, nhà ga; phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương rà soát các trường học sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh. Các đơn vị vận tải phải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong hoạt động đưa đón học sinh.

Cùng với đó, các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phải rà soát, chỉnh trang, nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến chính, đầu mối giao thông quan trọng, tuyến trọng điểm và các trung tâm du lịch trước kỳ nghỉ lễ.

Các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm thường xảy ra tai nạn mới phát sinh phải được khẩn trương xử lý. Hệ thống báo hiệu giao thông cũng phải được rà soát, bổ sung; việc tổ chức, hướng dẫn giao thông tại các đoạn tuyến, công trình đang thi công phải được thực hiện nghiêm.

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng các công trình đang cải tạo, nâng cấp, thu hẹp mặt đường nếu gây cản trở giao thông trên các tuyến huyết mạch trong thời gian nghỉ lễ, đồng thời ưu tiên lòng đường cho người dân đi lại.

Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Các trường phải tăng cường hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện; phối hợp với phụ huynh cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định pháp luật.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cổng trường cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Đối với các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm soát dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh, xử lý nghiêm các đơn vị vận tải vi phạm; đồng thời tổ chức giao thông tại khu vực trường học và chủ động phương án bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt tại những tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, ùn tắc.

Các địa phương cũng phải tăng cường quản lý hoạt động vận tải từ đầu bến, bãi, nhà ga và công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Bộ Y tế được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường lực lượng, phương tiện và vật tư y tế, bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông.

Bộ Công an được giao theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện Công điện, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 15 giờ ngày 2/9/2026.