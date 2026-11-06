15 tuyến cao tốc Bắc-Nam thu phí hơn 3.500 tỷ đồng

Theo Trung tâm dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam), tính đến ngày 5/11, tổng số tiền thu phí từ 15 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã tổ chức thu phí trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10/2026 đạt 3.507 tỷ đồng, nộp về ngân sách Nhà nước.
Các tuyến cao tốc này gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.
Tổng lưu lượng phương tiện lưu thông trên 15 tuyến đạt 37,5 triệu lượt. Riêng tháng 9/2026, các tuyến ghi nhận hơn 5,85 triệu lượt xe, với tổng số tiền thu 552,79 tỷ đồng. Sang tháng 10, lưu lượng đạt 5,76 triệu lượt phương tiện, tương ứng số thu 548,9 tỷ đồng.
Trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng cho biết phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức thu phí, vận hành và kết nối với hệ thống điều hành, trung tâm dữ liệu thanh toán phí sử dụng đường bộ cao tốc.
Đối với các tuyến cao tốc còn lại, Bộ Xây dựng đã tổng hợp ý kiến của các địa phương và ban quản lý dự án để xây dựng dự thảo đề án khai thác tài sản do ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương hợp vốn đầu tư, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, với tổng chiều dài 627 km.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng giúp tiết kiệm 50 - 60% thời gian dừng, đỗ chờ đợi của phương tiện, qua đó giảm thời gian lưu thông và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến.
Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt và kiểm tra tài khoản trước mỗi hành trình để hạn chế sự cố khi qua khu vực thu phí.
Người điều khiển phương tiện cũng cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm và các quy định về tải trọng phương tiện.
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