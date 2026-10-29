9 tháng, MWG lãi hơn 9.600 tỷ, vượt 5% kế hoạch năm

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2026.
Theo đó, trong quý 3/2026, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 52.600 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2025 và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.500 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 147.827 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9.634 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 93% so với cùng kỳ 2025.
Như vậy với kết quả đạt được, MWG đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu (185.000 tỷ đồng) và vượt 5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (9.200 tỷ đồng) cả năm.
Theo giải trình từ phía công ty trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của MWG tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu thuần tăng 30%, góp phần tăng quy mô lợi nhuận gộp tuyệt đối; và tiếp tục duy trì mô hình vận hành tinh gọn, tối ưu hóa chi phí trên toàn hệ thống các chuỗi kinh doanh. Cụ thể:
Công ty Cổ phần Phan Đầu Tư Điện Máy Xanh (“DMX”) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 29% trên cơ sở so sánh tương đương, trong khi lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Tăng trưởng được ghi nhận trên tất cả các chuỗi và ngành hàng, chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu đạt 30%. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động mua trả chậm tăng 50% và chuỗi EraBlue tăng trưởng 86% so với cùng kỳ (nhờ mở rộng mạng lưới và cải thiện doanh thu cửa hàng hiện hữu), góp phần vào kết quả kinh doanh ấn tượng của DMX.
Chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quý 3/2026 tăng mạnh so với cùng kỳ, nhờ doanh thu tăng trưởng gần 34%, được hỗ trợ bởi chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng có hiệu quả. Nhóm các cửa hàng mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả khấu hao và chi phí kho vận.
Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng hiện hữu và tiết kiệm chi phí vận hành chung của hệ thống.
Còn trên BCTC riêng quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ quý 3/2026 đạt 4.452,5 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ 2.044,5 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 9 tháng 2026 đạt 4.614,7 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 3.503,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty Mẹ có thu nhập từ cổ tức trong quý 3/2026.
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