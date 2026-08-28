Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán tiếp 1 triệu cổ phiếu MWG để đầu tư vào DMX

ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên Hội đồng quản trị MWG vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG, từ ngày 7/9 đến ngày 6/10/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên HĐQT MWG vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG, từ ngày 7/9 đến ngày 6/10/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Mục đích nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) với định hướng đồng hành dài hạn.

Nếu thành công, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ giảm sở hữu từ 2.268.057 cổ phiếu, chiếm 0,154% xuống còn 1.268.057 cổ phiếu, chiếm 0,086% vốn tại MWG.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 21/5/2026, ông Hiểu Em cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG với mục đích tương tự.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu như đã đăng ký, từ ngày 31/7 đến 13/8/2026 thông qua khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tài đã nâng sở hữu trực tiếp lên 33.439.892 cổ phiếu, chiếm 2,264% vốn điều lệ.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/8, giá cổ phiếu tăng thêm 0,53% lên 75.900 đồng và tăng 22% sau một tháng, tạm tính tại mức thị giá này, ông Hiểu Em có thể thu về khoảng 76 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị "mua" và điều chỉnh tăng 39% giá mục tiêu lên 140.000 đồng/cổ phiếu khi VCSC cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027 và điều chỉnh tăng lần lượt 39%/47%/45% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27/28, một phần được bù đắp bởi việc VCSC nâng 100 điểm cơ bản giả định lãi suất phi rủi ro lên 7,0%.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) mảng điện máy và doanh thu dịch vụ cao hơn, cùng với tốc độ mở mới cửa hàng của BHX nhanh hơn.

Năm 2026: VCSC cho biết lợi nhuận sau thuế tăng 68% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu DMX tăng mạnh, BHX đạt 1.200 cửa hàng mới và biên lợi nhuận ròng 3,4%. VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế của DMX/BHX lần lượt đạt 10,3 nghìn tỷ đồng (+78% so với cùng kỳ năm trước)/2,1 nghìn tỷ đồng (+158% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2027: Tăng trưởng EPS về mức bình thường 25% khi việc mở rộng của BHX một phần được bù đắp bởi pha loãng từ đợt IPO của DMX (tỷ lệ sở hữu của MWG tại DMX giảm từ 99% xuống 86% trong tháng 7/2026). Bên cạnh đó, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế của DMX/BHX lần lượt đạt 12,5 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước)/3,1 nghìn tỷ đồng (+48% so với cùng kỳ năm trước).

MWG hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 9,2 lần/7,4 lần, mà VCSC cho là hấp dẫn so với mức P/E dự phóng trung bình 10 năm là 13,3 lần và CAGR EPS giai đoạn 2026-29 là 18%. Giá mục tiêu của VCSC tương ứng P/E 15,6 lần trên EPS trung bình các năm 2026-2027.

Tuy nhiên VCSC cho biết rủi ro đầu tư vào MWG là giá chip nhớ ở mức cao ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu điện máy; lãi suất tăng có thể làm chậm mức độ thâm nhập của tín dụng tiêu dùng; hiệu quả vận hành tại BHX.