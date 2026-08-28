Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán tiếp 1 triệu cổ phiếu MWG để đầu tư vào DMX

Ông Đoàn Văn Hiểu Em thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).
Theo đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên HĐQT MWG vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG, từ ngày 7/9 đến ngày 6/10/2026. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.
Mục đích nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) với định hướng đồng hành dài hạn.
Nếu thành công, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ giảm sở hữu từ 2.268.057 cổ phiếu, chiếm 0,154% xuống còn 1.268.057 cổ phiếu, chiếm 0,086% vốn tại MWG.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 21/5/2026, ông Hiểu Em cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG với mục đích tương tự.
Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu như đã đăng ký, từ ngày 31/7 đến 13/8/2026 thông qua khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tài đã nâng sở hữu trực tiếp lên 33.439.892 cổ phiếu, chiếm 2,264% vốn điều lệ.
Chốt phiên giao dịch ngày 27/8, giá cổ phiếu tăng thêm 0,53% lên 75.900 đồng và tăng 22% sau một tháng, tạm tính tại mức thị giá này, ông Hiểu Em có thể thu về khoảng 76 tỷ đồng.
Mới đây, Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị "mua" và điều chỉnh tăng 39% giá mục tiêu lên 140.000 đồng/cổ phiếu khi VCSC cập nhật mô hình định giá sang giữa năm 2027 và điều chỉnh tăng lần lượt 39%/47%/45% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27/28, một phần được bù đắp bởi việc VCSC nâng 100 điểm cơ bản giả định lãi suất phi rủi ro lên 7,0%.
VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) mảng điện máy và doanh thu dịch vụ cao hơn, cùng với tốc độ mở mới cửa hàng của BHX nhanh hơn.
Năm 2026: VCSC cho biết lợi nhuận sau thuế tăng 68% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu DMX tăng mạnh, BHX đạt 1.200 cửa hàng mới và biên lợi nhuận ròng 3,4%. VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế của DMX/BHX lần lượt đạt 10,3 nghìn tỷ đồng (+78% so với cùng kỳ năm trước)/2,1 nghìn tỷ đồng (+158% so với cùng kỳ năm trước).
Năm 2027: Tăng trưởng EPS về mức bình thường 25% khi việc mở rộng của BHX một phần được bù đắp bởi pha loãng từ đợt IPO của DMX (tỷ lệ sở hữu của MWG tại DMX giảm từ 99% xuống 86% trong tháng 7/2026). Bên cạnh đó, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế của DMX/BHX lần lượt đạt 12,5 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước)/3,1 nghìn tỷ đồng (+48% so với cùng kỳ năm trước).
MWG hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 9,2 lần/7,4 lần, mà VCSC cho là hấp dẫn so với mức P/E dự phóng trung bình 10 năm là 13,3 lần và CAGR EPS giai đoạn 2026-29 là 18%. Giá mục tiêu của VCSC tương ứng P/E 15,6 lần trên EPS trung bình các năm 2026-2027.
Tuy nhiên VCSC cho biết rủi ro đầu tư vào MWG là giá chip nhớ ở mức cao ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu điện máy; lãi suất tăng có thể làm chậm mức độ thâm nhập của tín dụng tiêu dùng; hiệu quả vận hành tại BHX.
Trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2022 đến ngày 31/5/2024, bà Phạm Thị Mỹ Diệu đã có hành vi sử dụng 02 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu MTG nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo,
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự.
Sử dụng 11 tài khoản liên tục mua, bán cổ phiếu CAR nhằm tạo cung cầu giả từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Võ Bình Nguyên bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm.
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 18/9/2026.
Ngày 14/8/2026, Star Pacifica đã bán ra 250.000 cổ phiếu KDC nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...