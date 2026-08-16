MWG mua lại 71.560 cổ phiếu quỹ

Lượng cổ phiếu trên được giao dịch bằng phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua VSDC. Thời gian giao dịch từ 26/8 đến 24/9/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) thông báo mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo đó, MWG vừa thông báo mua lại 71.560 cổ phiếu quỹ nhằm mục đích thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc.

Nguồn vốn thực hiện mua lại là 715,6 triệu đồng từ nguồn vốn tự có của công ty. Lượng cổ phiếu trên được giao dịch bằng phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua VSDC. Thời gian giao dịch từ 26/8 đến 24/9/2026.

Mới đây Thế Giới Di Động công bố báo cáo doanh thu thuần 111.394 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 60% kế hoạch doanh thu cả năm 2026 là 185.000 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu, Bách Hóa Xanh đóng góp 30,5% doanh thu, đứng sau nhóm Điện Máy Xanh với 45%. Thế Giới Di Động và Topzone chiếm 22,5%, phần còn lại khoảng 2%.

Được biết, Chứng khoán Vietcap (VCSC) tiếp tục duy trì khuyến nghị "mua" và nâng 39% giá mục tiêu của MWG lên mức 140.000 đồng/cổ phiếu, do VCSC dời thời điểm định giá mục tiêu sang giữa năm 2027 và nâng lần lượt 39%/47%/45% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27/28. Các tác động tích cực này được bù trừ một phần bởi việc VCSC nâng 100 điểm cơ bản giả định lãi suất phi rủi ro chung lên mức 7,0%.

VCSC cho biết mức tăng của VCSC đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số, chủ yếu nhờ sự gia tăng của mức tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) và doanh thu dịch vụ của mảng điện máy, cùng với việc tốc độ mở mới cửa hàng BHX được đẩy nhanh.

Dự báo năm 2026: lợi nhuận sau thuế tăng 68% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu DMX tăng mạnh, BHX mở mới 1.200 cửa hàng và biên lợi nhuận sau thuế đạt 3,4%. VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế của DMX/BHX sẽ lần lượt đạt 10,3 nghìn tỷ đồng (+78% so với cùng kỳ năm trước)/2,1 nghìn tỷ đồng (+158% so với cùng kỳ năm trước) trong năm 2026.

Dự báo năm 2027: Tăng trưởng EPS trở lại mức bình thường 25%, do tác động tích cực từ việc mở rộng BHX bị bù trừ một phần bởi tác động pha loãng sau đợt IPO của DMX (trong đó, tỷ lệ sở hữu của MWG tại DMX đã giảm từ 99% xuống 86% vào tháng 7/2026). VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của DMX/BHX sẽ lần lượt đạt 12,5 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ năm trước)/3,1 nghìn tỷ đồng (+48% so với cùng kỳ năm trước) trong năm 2027. Việc DMX thực hiện IPO trong năm 2026 phù hợp với thông tin chào bán được Vietcap công bố.

Theo VCSC, MWG hiện giao dịch tại P/E dự phóng năm 2026/27 lần lượt là 9,2 lần/7,4 lần. VCSC cho rằng mức định giá này là tương đối hấp dẫn so với mức P/E dự phóng trung bình 10 năm của công ty là 13,3 lần và tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) EPS dự kiến đạt 18% trong giai đoạn 2026-29. Giá mục tiêu của VCSC tương ứng với mức P/E trung bình là 15,6 lần (dựa trên EPS trung bình giai đoạn 2026-2027).

VCSC cho biết rủi ro đối với MWG là giá bộ nhớ tăng cao làm ảnh hưởng đến nhu cầu điện tử tiêu dùng; lãi suất cao hơn có thể làm chậm đà thâm nhập của mảng tài chính tiêu dùng; các vấn đề về hiệu quả vận hành tại BHX.