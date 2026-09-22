MWG chi tiếp 1.500 tỷ đồng cho cổ tức đợt 2/2025

Sau đợt cổ tức lần này, MWG đã hoàn thành kế hoạch chia cổ tức 20% bằng tiền cho cổ đông năm 2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu MWG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua phương án chia cổ tức đợt 2/2025 với tỷ lệ 10% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với gần 1,5 tỷ cổ phiếu lưu hành, MWG dự chi khoảng 1.500 tỷ để chi trả đợt cổ tức này.

Trước đó, ngày 6/8/202, MWG đã chi gần 1.500 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 cũng với tỷ lệ 10% bằng tiền (danh sách cổ đông chốt ngày 30/7). Như vậy, sau đợt cổ tức lần này, MWG đã hoàn thành kế hoạch chia cổ tức 20% bằng tiền cho cổ đông năm 2025.

Vừa qua, MWG ghi nhận doanh thu thuần 8 tháng năm 2026 đạt 129,4 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 67% dự báo cả năm của VCSC, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng. Kết quả được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu tiếp tục duy trì tích cực tại cả DMX và BHX.

Trong đó, DMX ghi nhận tăng trưởng doanh thu tháng 8 tăng tốc trở lại lên 29% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: doanh thu tháng 8 đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, tăng tốc trở lại so với mức tăng 16% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7. Doanh thu 8 tháng năm 2026 tăng 29% so với cùng kỳ năm trước lên 87,1 nghìn tỷ đồng và hoàn thành 67% dự báo cả năm của Chứng khoán Vietcap (VCSC), nhìn chung phù hợp với kỳ vọng.

Tăng trưởng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại các nhóm sản phẩm chính. Trong 8 tháng năm 2026, doanh thu điện thoại Apple tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu điện thoại Android, laptop và phụ kiện lần lượt tăng 15%, 40% và 30% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng doanh thu máy lạnh giảm về 50% so với cùng kỳ năm trước từ mức 55% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng năm 2026. Doanh thu điện máy gia dụng và tủ lạnh đều tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu TV và máy giặt đều tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số trả góp tăng 44% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 38% doanh thu của DMX trong 8 tháng năm 2026, so với 35% trong cả năm 2025. Doanh thu Thợ ĐMX tăng 40% so với cùng kỳ năm trước lên 2,5 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu từ khách hàng bên ngoài đạt 282 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu online và Super App đạt 12,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 14% tổng doanh thu của DMX.

EraBlue, được hợp nhất trong DMX, ghi nhận doanh thu 8 tháng năm 2026 đạt 2.580 tỷ IDR, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước, với tăng trưởng doanh thu cùng cửa hàng (SSSG) đạt 14%. Chuỗi vận hành 307 cửa hàng vào cuối tháng 8, tăng 126 cửa hàng so với đầu năm.

Đối với BHX ghi nhận tăng trưởng doanh thu và tốc độ mở mới cửa hàng tiếp tục tăng trong tháng 8. Cụ thể: doanh thu 8 tháng năm 2026 của BHX tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước lên 40,1 nghìn tỷ đồng, tăng tốc so với mức tăng 28% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng năm 2026. Tăng trưởng được hỗ trợ bởi cả ngành hàng thực phẩm tươi sống và FMCG.

BHX mở ròng 234 cửa hàng trong tháng 8, nâng quy mô mạng lưới từ 3.378 cửa hàng vào cuối tháng 7 lên 3.612 cửa hàng vào cuối tháng 8. Cộng với 819 cửa hàng mở ròng trong 7 tháng năm 2026, tổng số cửa hàng mở ròng trong 8 tháng năm 2026 đạt 1.053 cửa hàng.

Đáng chú ý, nhóm cửa hàng mở trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận từ HĐKD dương ở cấp độ cửa hàng sau chi phí logistics. Kết quả này cho thấy sự cải thiện so với 6T 2026, khi các cửa hàng mở trong năm đã vượt điểm hòa vốn hoạt động ở cấp độ cửa hàng nhưng mới chỉ bù đắp được một phần chi phí logistics.

Các mảng kinh doanh khác: Doanh thu 8 tháng của An Khang tăng 22% so với cùng kỳ năm trước khi chuỗi nhà thuốc tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành và hướng tới đóng góp lợi nhuận dương trong năm 2026. Doanh thu AVA Kids nhìn chung đi ngang so với cùng kỳ năm trước khi chuỗi ưu tiên tối ưu hóa chi phí.

Chốt phiên ngày 21/9, giá cổ phiếu MWG giảm 1,10% xuống 71.700 đồng/cp, giảm gần 18% so với đầu năm.