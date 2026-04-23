MWG hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026, doanh thu đạt 46.508 tỷ đồng

MWG ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2026 đạt 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái (36.091 tỷ đồng), tương ứng bình quân thu về 517 tỷ mỗi ngày.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Theo đó, MWG ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2026 đạt 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái (36.091 tỷ đồng), tương ứng bình quân thu về 517 tỷ mỗi ngày. Tuy nhiên, công ty chưa công bố lợi nhuận sau thuế quý 1/2026

Năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng, tăng 18% so với mức kỷ lục năm ngoái. Như vậy, MWG đã hoàn thành được 25% kế hoạch cả năm đề ra. ﻿

Về cơ cấu Công ty CPĐT Điện Máy Xanh (Chuỗi TGDĐ, ĐMX, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh) ghi nhận doanh thu đạt 32.400 tỷ đồng, trong quý 1/2026 (kênh online chiếm 6%), tăng gần 34% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường. Tăng trưởng ghi nhận đều ở tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với động lực chủ yếu từ tăng trưởng cửa hàng hiện hữu đạt 34%.

MWG cho biết toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở cửa hàng mới. So với cùng kỳ, Topzone ghi nhận kết quả tốt nhất nhờ doanh thu các sản phẩm Apple tăng 60%. Ngoài ra các ngành hàng chính ghi nhận doanh thu tăng trưởng 15% - 65%.

Về tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích: Doanh thu từ mua trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ với tỷ lệ sản phẩm áp dụng trả chậm đạt 97%. Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích & đại lý ngân hàng lên tới 27 nghìn tỷ đồng từ 18 triệu giao dịch.

Thợ Điện Máy Xanh: Doanh thu tăng 45% YoY, với doanh thu ngoài DMX chiếm 18%; Super App: Doanh thu qua Super App đạt 2 nghìn tỷ đồng (6% tổng doanh thu DMX) với 44 triệu lượt truy cập; Erablue (Indonesia): So với cùng kỳ 2025, Erablue đạt doanh thu 906 tỷ IDR, tăng gấp đôi với 117 cửa hàng mới và đạt mức tăng trưởng cửa hàng hiện hữu là 25%.

Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), hết quý 1/2026, chuỗi BHX ghi nhận doanh thu 13,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Theo MWG, động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG.

MWG cho biết công ty đã khai trương thêm 280 cửa hàng trong ba tháng đầu năm, trong đó khoảng 18% tại miền Bắc và 14% tại miền Trung. Dù bao gồm các điểm bán mới đi vào hoạt động trong tháng 3/2026, nhóm này vẫn ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương trực tiếp ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý đầu tiên.

Các chuỗi còn lại gồm: An Khang ghi nhận doanh thu trong quý 1/2026 tăng gần 19% so với cùng kỳ. Chuỗi đang kết hợp tối ưu vận hành từng điểm bán và mở mới chọn lọc, qua đó hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện. An Khang đang hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho Tập đoàn và AvaKids tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong ba tháng đầu năm so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, MWG có 1.014 cửa hàng TGDĐ; 2.006 cửa hàng ĐMX; 2.839 cửa hàng BHX; 409 nhà thuốc An Khang; 95 cửa hàng Avakids; 212 cửa hàng EraBlue.

Được biết, MWG đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 185.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ (155.928 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 9.200 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ (7.073 tỷ đồng).

Theo VCSC, ban lãnh đạo công ty tự tin vào việc đạt được mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 9.200 tỷ đồng, lưu ý rằng mục tiêu này được đặt ra trước xung đột Mỹ-Iran gần đây và dựa trên giả định tăng trưởng GDP là 7,5%.