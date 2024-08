Khách quốc tế qua cảng hàng không tăng trên 30%, ACV đẩy mạnh đầu tư sân bay thông minh

Thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho thấy 8 tháng năm 2024, sản lượng cất hạ cánh đạt 460.135 lượt chuyến, đạt 65,2% kế hoạch năm và giảm 7,9% so với cùng kỳ 2023.

Trong đó, cất hạ cánh quốc tế đạt 170.362 lượt chuyến, tăng 22%; cất hạ cánh trong nước đạt 289.772 lượt chuyến, giảm 19,5% so với cùng kỳ 2023.

Bên cạnh đó, sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 995.304 tấn, đạt 72,7% kế hoạch năm, tăng 25,6% so với cùng kỳ 2023.

"Sản lượng hành khách đạt 75.852.267 khách, đạt 66,6% kế hoạch năm, giảm 4,3% so với cùng kỳ 2023. Trong đó khách quốc tế đạt 27.472.661 khách, tăng 32,4%. Khách trong nước đạt 48.379.606 khách, giảm 17,3% so với cùng kỳ 2023". (Báo cáo của ACV).

Trong đó, hàng hóa, bưu kiện quốc tế đạt 691.053 tấn, tăng 22,7%, hàng hóa. Bưu kiện trong nước đạt 304.251 tấn, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong 8 tháng của 2024, công tác an ninh, an toàn tại các cảng hàng không của ACV được đảm bảo tuyệt đối.

ACV đã chỉ đạo các cảng hàng không tiếp tục làm tốt hoạt động khai thác, không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng trong hoạt động khai thác tại các cảng hàng không; phục vụ tốt các chuyến bay chuyên cơ ưu tiên của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế.

Chất lượng dịch vụ an ninh, an toàn khai thác ngày càng nâng cao, các chỉ số về vụ việc có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2023. Toàn mạng cảng 8 tháng ghi nhận 186 vụ việc về an toàn hàng không, giảm 43 vụ việc so với cùng kỳ 2023.

Về công tác an toàn, trong 8 tháng tại các cảng hàng không trực thuộc ACV, các sự cố, vụ việc trong cả ba lĩnh vực: khai thác cảng hàng không, quản lý hoạt động bay và khai thác tàu bay giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với đó, năng lực quản trị khai thác tiếp tục được nâng cao. Tổng công ty đã phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị trong ngành hàng không hoàn thành tốt công tác thanh sát định kỳ của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Các dự án chuyển đổi số của tổng công ty được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực khác nhau. Hiệu quả công tác chuyển đổi số làm thay đổi dây chuyền khai thác hiện đại hóa các cảng hàng không.

Theo đó, dự án thu phí tự động không dừng tại 05 cảng hàng không: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, chạy thử nghiệm đạt yêu cầu, ký hợp đồng dịch vụ thu hộ Epay. Hiện nay đã hoàn thiện cơ bản, chuẩn bị áp dụng chính thức.

Về dự án A-CDM, đây là quy trình thống nhất giữa các đơn vị điều hành khai thác tại sân bay, sau 3 năm nỗ lực triển khai thực hiện, ACV đã hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án. A-CDM đã tối ưu hóa hạ tầng và trang thiết bị, giảm tỷ lệ chậm chuyến và thời gian chờ cất hạ cánh của các hãng hàng không.

Cùng với đó, ACV đã tổ chức hội nghị với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) liên quan đến công tác điều phối triển khai A-CDM và dự án quản lý luồng không lưu (ATFM) mức 3, sau đó đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thiện dự án.

ACV đã đưa vào khai thác hạ tầng mạng SCN, iCute tại 21 cảng hàng không để triển khai làm thủ tục đi máy bay trực tuyến cho các hãng hàng không trong nước.

Với dự án ứng dụng căn cước công dân gắn chíp, VneID mức độ 2 và công nghệ sinh trắc học đối với hành khách đi tàu bay, hiện đã hoàn thành tích hợp VneID mức độ 2 và công nghệ sinh trắc học toàn trình 03 điểm chạm tại phòng nghiên cưu của ACV. ACV báo cáo Cục Hàng không Việt Nam đề xuất triển khai chính thức tại các cảng hàng không: Phú Bài, Cát Bi và Điện Biên.

Ngoài ra, hệ thống ACV self services (kiosk check-in, self bag drop, ABGS) dùng chung giúp khách hàng có thể thực hiện thủ tục làm thẻ lên máy bay, gửi hành lý tự động mà không cần tương tác với nhân viên, hiện các dịch vụ này triển khai chính thức cho Vietnam Airlines tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phú Bài.

Thời gian tới, tổng công ty tập trung xây dựng hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực số, triển khai việc số hóa các lĩnh vực phục vụ quản trị, điều hành và quản lý khai thác cảng hàng không, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.