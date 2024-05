Ào ào tháo chạy, khối ngoại bán ròng choáng váng hơn 1.500 tỷ đồng

Thị trường đã “lật mặt” rất sốc trong phiên hôm nay khi VN-Index bốc hơi tới trên 19 điểm sau phiên tăng hơn 14 điểm hôm qua. Áp lực bán tháo đã đẩy tổng thanh khoản 3 sàn lên tới gần 40.400 tỷ đồng, chỉ đứng sau kỷ lục thời đại 47.800 tỷ hôm 18/3 vừa qua. Tiếc rằng mức thanh khoảng cực lớn này lại đi cùng với đà giảm rất mạnh.

VN-Index đóng cửa giảm 1,49% so với tham chiếu, đó là đã kết cục bớt xấu khi tại đáy chỉ số này giảm tới gần 31 điểm. Nhịp hồi rất ngắn trong khoảng 10 phút cuối là nhờ các mã trụ được đẩy lên, không tăng so với tham chiếu nhưng bớt giảm. Ví dụ VIC được kéo lên khoảng 1,81% so với đáy; TCB hồi lại 1,31%; GAS hồi 1,54%; BID hồi 1,44%.

Dù vậy đại đa số cổ phiếu blue-chips chỉ là hồi trong diễn biến giảm, cả rổ cuối ngày có duy nhất 4 mã xanh là ACB tăng 2,81%, GVR tăng 2,54%, PLX tăng 1,74% và STB tăng 0,53%. 25 mã khác giảm giá với 13 mã giảm quá 2% và 8 mã giảm trong khoảng từ 1% tới 2%. VN30-Index chốt phiên giảm 1,63%, có phiên thứ 2 đóng cửa dưới mức đỉnh hồi tháng 3 vừa qua.

Ảnh hưởng của các cổ phiếu blue-chips dĩ nhiên là quá lớn. Hôm qua cũng chính các cổ phiếu nhóm này nâng đỡ điểm số tạo phiên phục hồi đầy hưng phấn. Hôm nay thị trường trả điểm còn mạnh hơn. Không chỉ vậy, cổ phiếu giảm với biên độ lớn la liệt, rất nhiều mã cũng đóng cửa thấp hơn giá đáy của phiên trước, nghĩa là các nhà đầu tư mua hôm qua đang rơi vào tình thế khó khăn.

Diễn biến độ rộng cho thấy trong khoảng 10 phút phục hồi nhẹ cuối phiên, rất ít cổ phiếu đảo chiều được. Tại đáy, VN-Index ghi nhận 65 mã tăng/398 mã giảm nhưng đóng cửa cũng là 93 mã tăng/364 mã giảm. Dòng tiền bắt đáy đã không đủ để đổi màu chỉ số.

Sắc xanh chỉ "lốm đốm" trên bảng điện hôm nay.

Trong 364 mã đỏ hôm nay, có tới 145 mã giảm quá 2%, 55 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Toàn sàn HoSE có 78 cổ phiếu thanh khoản vượt 100 tỷ đồng – nhóm này chiếm tới 87,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn – thì 63 mã giảm trên 1%. Nhiều mã chịu áp lực bán cực lớn, giá giảm sâu với thanh khoản khổng lồ như FPT giảm 4,07% với 1.782,7 tỷ đồng; SSI giảm 3,95% với 1.012,9 tỷ đồng; DIG giảm 4,79% với 893,2 tỷ; HPG giảm 2,03% với 873,5 tỷ; MWG giảm 2,42% với 822,1 tỷ; VIX giảm 3,8% với 621,3 tỷ; MSN giảm 3,03% với 571,2 tỷ…

Chiều nay thị trường chìm sâu, thanh khoản cũng gia tăng tới 33,3% trên hai sàn niêm yết, đạt 20.261 tỷ đồng. HoSE tăng khoảng 31,2% với 18.396 tỷ đồng. Tính chung 2 sàn cả ngày giá trị khớp lệnh đạt hơn 35.460 tỷ đồng, tăng 54% so với hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng gây áp lực không nhỏ khi tiếp tục bán ròng 784,6 tỷ đồng nữa đối với các cổ phiếu trong VN-Index. Sáng nay khối này đã xả ròng 739,5 tỷ đồng. Như vậy cả ngày riêng sàn HoSE bị rút đi 1.524 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng 1.194,3 tỷ đồng.

Hàng loạt mã bị rút vốn cực mạnh là FPT -355,1 tỷ, MWG -131,4 tỷ, MBB -112 tỷ, VHM -101,7 tỷ, SSI -99 tỷ, TPB -91,8 tỷ, VIX -71,6 tỷ, VRE -57,6 tỷ, VNM -56,8 tỷ, CTG -52 tỷ… Bên mua duy nhất DBC +33,8 tỷ, TCB +33,3 tỷ và chứng chỉ quỹ FUEVFVND +92 tỷ đồng là đáng kể.

Như vậy kể từ đầu tháng 5 trở lại đây khối ngoại đã có phiên thứ 3 rút ròng cỡ ngàn tỷ với cổ phiếu sàn HoSE. Tính chung từ đầu tháng, khoảng 8.900 tỷ đồng đã bị bán ròng.

Nhóm tăng ngược dòng hôm nay cũng có một cổ phiếu gây ấn tượng. PET, ITA tiếp tục duy trì được biên độ tăng kịch trần từ sáng dù thanh khoản có tăng cao thêm do nhà đầu tư xả mới. CSV tăng 5,15% giao dịch rất mạnh 224,9 tỷ đồng; HVN tăng 2,11% với 111,7 tỷ. Ngoài ra 3 mã thuộc rổ VN30 là ACB, GVR và PLX cũng khá mạnh. Nhóm NVL, PVT, LPB, NHA, PDR còn xanh nhưng mức tăng yếu.

Phiên giao dịch hôm nay cho thấy tâm lý thị trường thực ra không vững. Hôm qua nhà đầu tư hưng phấn cao độ nhưng hôm nay đã tranh nhau bán tháo. Nhà đầu tư nước ngoài tuy xả ròng cực mạnh như tổng giá trị bán ra ở HoSE phiên này cũng chỉ khoảng 3.270 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng giao dịch sàn này. Nhà đầu tư trong nước mới là động lực đẩy thị trường lao dốc.