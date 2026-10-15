Bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi kết nối với ngân hàng?

Khi doanh nghiệp kết nối hệ thống bán hàng, phần mềm quản lý hoặc nền tảng vận hành với tài khoản ngân hàng, bài toán không chỉ nằm ở việc tự động ghi nhận giao dịch. Điều doanh nghiệp cần quan tâm là dữ liệu tài khoản được truy cập như thế nào, quyền hạn được kiểm soát ra sao và hệ thống có đủ an toàn để vận hành lâu dài hay không.

Tại hội thảo về thanh toán xuyên biên giới qua mã QR ngày 25/9, an toàn, bảo mật là một trong bốn nhóm vấn đề được đặt ra, với trọng tâm là trách nhiệm của các bên cung ứng dịch vụ và cơ chế phối hợp trong hệ sinh thái. Với doanh nghiệp, yêu cầu về an toàn, bảo mật càng quan trọng khi hệ thống bán hàng và vận hành ngày càng được kết nối trực tiếp với ngân hàng.

Với SePay, bảo mật bắt đầu ngay từ cách thức kết nối với ngân hàng. SePay sử dụng API ngân hàng chính thức theo Thông tư 64 của Ngân hàng Nhà nước, qua đó ngân hàng trực tiếp cấp quyền truy cập dữ liệu theo phạm vi doanh nghiệp ủy quyền. Doanh nghiệp chủ động cấp và có thể thu hồi quyền truy cập khi cần. SePay không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng.

Dữ liệu được mã hóa trong quá trình truyền tải, các hoạt động truy cập được ghi nhận qua nhật ký, giúp tăng khả năng kiểm soát và theo dõi. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tự động ghi nhận giao dịch, xác nhận thanh toán và đối soát dòng tiền mà vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với tài khoản và dữ liệu của mình.

Cách kết nối này mang lại lợi ích cho doanh nghiệp ở cả hai mặt. Về an toàn, dữ liệu tài khoản được bảo vệ theo cơ chế do chính ngân hàng kiểm soát và hoạt động kết nối tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Về vận hành, dòng tiền minh bạch, dễ đối soát vì dữ liệu giao dịch đến từ nguồn chính thức, đồng thời kết nối ổn định lâu dài nhờ được ngân hàng hỗ trợ chính thức

SePay hiện kết nối API ngân hàng chính thức theo Thông tư 64 với 14 ngân hàng. Trên các kết nối này, SePay chỉ đọc dữ liệu giao dịch, không có quyền lệnh chi hay chuyển tiền, và SePay không lưu trữ thông tin đăng nhập của khách hàng. Dữ liệu được mã hóa khi truyền tải và mọi yêu cầu qua API đều được xác thực. Hệ thống của SePay đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về quản lý an toàn thông tin, đồng thời được đội Red Team kiểm thử bảo mật liên tục.

Khi kết nối với ngân hàng, điều doanh nghiệp cần là một kết nối chính thức, có phân quyền rõ ràng và cho phép doanh nghiệp tự kiểm soát dữ liệu của mình. SePay tin rằng bảo mật là nền móng của mọi kết nối và sẽ tiếp tục cùng các ngân hàng, NAPAS xây dựng hạ tầng API ngân hàng an toàn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tự động hóa vận hành mà vẫn kiểm soát tốt dữ liệu và dòng tiền.

Công ty Cổ phần SePay

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