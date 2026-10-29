Bị cáo Phó Đức Nam thừa nhận rửa tiền qua giao dịch bất động sản
ĐĐỗ Mến
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Lập sàn chứng khoán giả để thực hiện 920 vụ lừa đảo, nhóm đối tượng do Phó Đức Nam cầm đầu không chỉ chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng mà còn thực hiện hành vi rửa tiền quy mô lớn với hơn 561 tỷ đồng được "đổ" vào bất động sản, vàng và USD...
Ngày 28/10, phiên tòa xét xử bị
cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần tranh
tụng.
Theo cáo trạng, chỉ trong thời
gian từ năm 2019 đến tháng 9/2024, bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng đồng phạm
đã thực hiện 920 vụ lừa đảo trên sàn giao dịch chứng khoán do các bị cáo này dựng lên, chiếm đoạt của các
bị hại hơn 1.568 tỷ đồng.
Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền
do phạm tội mà có bị cáo Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 378
tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; mua USD... Tổng số
tiền bị quy kết về hành vi rửa tiền là hơn 561 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Nam khai nhận toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư đều do bộ phận sale và chăm sóc khách hàng thực hiện. Các nhân viên này dùng chiêu trò hứa hẹn lãi suất cao nhằm đánh vào lòng tham, biến bị hại thành những "con bạc" trên sàn giao dịch dù họ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng nhân viên chưa có kinh nghiệm để liên tục dồn ép, trong khi bản chất của thị trường này được thiết kế khiến các nhà đầu tư cá nhân không thể thắng.
Bị cáo Nam thừa nhận thành lập
khoảng 10 công ty tại Việt Nam. Những công ty này, bị cáo không đứng tên, không
giữ chức vụ gì, chỉ điều hành. Bị cáo Nam khai không đứng tên vì không muốn người
ta tìm ra mình, bởi quá trình đầu tư, có khách hàng khiếu nại.
Theo lời bị cáo Nam, các sàn giao
dịch chứng khoán ảo đều do Isik Uran chuyển cho bị cáo. Bị cáo khai không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn tại Việt
Nam (theo kết luận là 36 sàn giao dịch). Sàn giao dịch ở Hà Nội do bị cáo Lê Khắc Ngọ(tức Mr
Hunter) quản lý, tại TP HCM do bị cáo Bùi Trung Đức quản lý. Các văn phòng, công ty hầu hết không treo biển tên.
Về doanh số, Phó Đức Nam khai nhận cùng Lê Khắc Ngọ được hưởng 3-5% lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí. Thù lao được trả bằng vàng hoặc
USD (các quản lý, nhân viên sale
thì được trả bằng VNĐ). Tổng số tiền
Nam khai hưởng lợi khoảng hơn 560 tỷ đồng.
Khi Hội đồng xét xử chất vấn về lý do nhận thanh toán bằng vàng, bị cáo Nam giải thích đây là quy định của công ty nước ngoài nên chỉ tuân thủ theo. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc rửa tiền đối với số vàng và USD này, vì cho rằng đó thực chất là tiền lương nhận được và được cất giữ tại nhà. Tuy nhiên, riêng đối với hành vi rửa tiền thông qua việc mua bất động sản, bị cáo Nam đã thừa nhận toàn bộ.
Quá trình khai báo, bị cáo Nam cho rằng cần xem xét lại số bị hại vì
trong quá trình vận hành sàn giao dịch, có những khách hàng tự chơi sau khi nhân viên của bị cáo chạy quảng cáo giới thiệu về sàn
giao dịch.
Bên cạnh đó, bị cáo Nam khai trước tòa rằng không phải khách hàng nào cũng bị mất trắng, thực tế có những trường hợp đã rút được số tiền rất lớn. Sau khi đưa ra một số dẫn chứng cụ thể, bị cáo cho rằng việc khách hàng không nhận được tiền có thể do hệ thống bị sót lệnh rút.
Khoảng tháng 8/2023, bị cáo Bùi
Trung Đức bị bắt, bộ phận chăm sóc khách hàng được chuyển sang Campuchia vì
Isik Uran xin được giấy phép tại đây. Sau đó, bị cáo Nam sang Campuchia làm. Tại Campuchia, các bộ phận trong công ty của Nam tiếp tục dụ
khách hàng nạp tiền đầu tư.
Khai nhận về tài sản tại nước ngoài, bị cáo Nam cho biết sở hữu 2 căn hộ mua tại Campuchia (vào năm 2021 và 2023), 1 tài khoản có 700.000 USD mở tại Campuchia cùng 1 tài khoản khác ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không nhớ số dư.
Cơ quan chức năng xác định, bị cáo Lê
Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực cùng
bị cáo Phó Đức Nam. Bị cáo Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ với tài sản
chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có bị cáo Ngọ đã mua 4 bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng;
dùng hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối (tổng số tiền bị cáo rửa
tiền là hơn 195 tỷ đồng).
Tại tòa, bị cáo Ngọ mong muốn được định giá lại tài sản. Nếu
còn thừa, bị cáo xin nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.
Quá trình xét xử, một bị hại tên L.A cho rằng sàn giao dịch
chứng khoán của các bị cáo là ảo, không có trên thị trường chứng khoán quốc tế.
Bản thân nhà đầu tư này đã quay được clip bản thân không vào
lệnh nhưng tài khoản tự vào lệnh, dẫn đến “cháy” tài khoản. Chỉ trong 2 đêm, bà
L.A “mất trắng” 138.000 USD.
Theo bị hại L.A, sau khi quay được clip, bà mang đến văn
phòng và rút được 2,7 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục tố giác khắp nơi để nhà đầu
tư khác cảnh giác.
Sau đó, bà L.A cùng các bị hại đến chi nhánh công ty ở Hà Nội
để đòi tiền thì bị nhân viên bảo an lao ra đánh. Bị hại còn tiếp tục bị truy sát tại nhà riêng song đã kịp trốn ra nước ngoài.
Theo bị hại, bà bị tổn thất vật chất và tinh thần với số tiền
còn bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Trong nhiều năm trời, bà phải ra nước ngoài trốn
tránh, rất tốn kém. Bị hại đề nghị tòa án xem xét kỹ lại vụ án.
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