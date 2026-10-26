Xét xử bị cáo Phó Đức Nam và 187 đồng phạm

Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định bị cáo Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm với 919 vụ với số tiền chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày...

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phó Đức Nam đến phiên tòa. Ảnh: Như Nguyệt.

Ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, ở Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị cáo Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, ở Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị can Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Có 117 bị cáo khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội danh tương ứng với hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Như Nguyệt.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm là tại phòng xử chính tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, điểm cầu hội trường Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và điểm cầu thành phần tại hội trường Trại tạm giam số 01 của Công an thành phố Hà Nội.

Trong số 188 bị cáo, có 25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam.

Trong phần thủ tục phiên tòa chiều nay, Hội đồng xét xử cho hay tòa án đã triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Có 919 người bị hại được triệu tập đến tòa, trong đó gần 140 người có đơn xin vắng mặt. Hội đồng xét xử nhận được đơn xin bào chữa cho các bị cáo của 201 luật sư.

Hội đồng xét xử. Các bị cáo tại tòa. Đội ngũ luật sư tham gia tố tụng.

Theo cáo trạng, vào năm 2017, bị cáo Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với một đối tượng người nước ngoài là Isik Uran để tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Bị cáo Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nam mở các công ty “ma”, thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận.

Các bị cáo thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra xác định bị cáo Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm với 919 vụ với số tiền chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Phó Đức Nam còn sử dụng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; chi hơn 141 tỷ đồng mua vàng… nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có để đầu tư, tích lũy tài sản.

Cùng bị truy tố về tội danh Rửa tiền, cáo trạng xác định từ tháng 6/2020, bị cáo Nguyễn Hòa Bình và các nhân viên Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, shark Bình chỉ đạo nhân viên làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có 232 bị hại chuyển hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng. Do đó, các bị cáo này bị truy tố về tội Rửa tiền.