Vụ án Phó Đức Nam: Công an tạm dừng giao dịch 111 bất động sản
ĐĐỗ Mến
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Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm dừng đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, người liên quan. Riêng bị can Phó Đức Nam sở hữu tổng cộng 25 bất động sản...
Như VnEconomy đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức
Nam (tức "Mr Pips"), Lê Khắc Ngọc (tức "Mr Hunter") và 186 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn
thuế.
Trong đó, bị can Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nam có hành vi sử dụng hơn 561 tỷ đồng do phạm
tội mà có mua các tài sản như bất động sản, vàng, tiền USD….
Liên quan đến vụ án, các bị can Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, là bố mẹ của bị can Phó Đức Nam; Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Nam cũng có hành
vi giúp sức rửa tiền cho Nam.
Kết luận điều tra thể hiện, tuy có cơ sở để biết tiền do Nam
phạm tội mà có, song Phó Đức Thắng đã giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham
gia các giao dịch mua, bán 05 bất động sản đắt đỏ, hạng sang tại Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai với tổng số tiền 165 tỷ đồng.
Còn bị can Lê Thị Liễu đã sử dụng tài khoản của mình nhận tổng
số 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển, trong đó hơn 80 tỷ đồng do Nam phạm tội
mà có. Số tiền này, Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.
Sau khi
biết Nam bị khởi tố, bắt giữ, bị can Liễu rút tiền mua
vàng, USD gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ. Bị can Nguyễn Thanh
Tâm – bạn gái Nam giúp Nam rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng thông qua các giao
dịch mua bất động sản, USD, vàng.
Đặc biệt, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành
tạm dừng đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, người liên quan.
Kết quả xác minh làm rõ, riêng bị can Phó Đức Nam sở hữu tổng
cộng 25 bất động sản. Trong số đó có căn hộ ở khu Masteri Thảo Điền, Nam được bố
mẹ mua cho. Có 2 bất động sản do Nam mua và tự đứng tên chủ sở hữu ở Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh. 6 bất động sản khác Nam mua và để Công ty cổ phần Tech Invest
và Công ty TNHH Bất động sản South Wealth đứng tên sở hữu.
Ngoài ra, bố mẹ Nam đứng tên sở hữu 4 bất động sản khác do
Nam mua; còn bạn gái Nam đứng tên 7 bất động sản khác. Bản thân bố mẹ Nam đứng
tên 9 bất động sản, bạn gái Nam sở hữu 5 bất động sản….
Khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu
giữ 44,8 tỷ đồng; 78 miếng kim loại vàng… Công an cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ hàng hiệu
của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm; 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví hàng hiệu do
Nam và bạn bè mua tặng Tâm.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra thu giữ tổng số 48 xe ô tô và mô
tô, xác định có 23 chiếc ô tô và 7 chiếc xe mô tô là tài sản của Phó Đức Nam như
xe Audi Q7 màu xanh, xe Ford Ranger màu đỏ cam, xe Mercedes – Benz AMG G63 màu
xanh, xe Rolls-Royce Cullinan màu đen…
Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ (đã ly hôn), công an thu giữ hơn
18,3 tỷ đồng; 141 miếng kim loại màu vàng; xác minh, phong tỏa số dư của 18 tài
khoản tiết kiệm, giấy tờ liên quan 45 bất động sản…; thu giữ 5 chiếc xe ô tô gồm
xe Lamborghini URUS màu vàng…
Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá số lượng vàng đã thu giữ
của bị can Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm.
Kết luận số tài sản thu giữ của bị
can Nguyễn Thanh Tâm có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng; tài sản
thu giữ của bị can Lê Thị Liễu (mẹ Nam) gồm 374 miếng vàng có giá trị từ ngày
30/10/2024 đến 4/11/2024 là gần 33 tỷ đồng.
Còn tài sản thu giữ của bị can Ngô
Thị Thêu - vợ Lê Khắc Ngọ gồm 141 miếng vàng có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 356 tỷ đồng.
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