Truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam

Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong đó, bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, ở Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Các bị can Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, tức shark Bình, ở Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị can Phó Đức Nam) cùng 4 bị can Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Có 117 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can còn lại bị truy tố về tội danh tương ứng với hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng, vào năm 2017, bị can Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran để tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.
Bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.
Khách hàng đầu tư trên trang web thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Bị can Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi phạm tội, bị can Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận.
Các bị can thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu điều tra xác định bị can Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm với 919 vụ với số tiền chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can còn sử dụng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; chi hơn 141 tỷ đồng mua vàng… nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có để đầu tư, tích lũy tài sản.
Trong vụ án này, bị can Lê Khắc Ngọ đã bàn bạc với bị can Phó Đức Nam để mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Bị can Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Viện kiểm sát xác định bị can Ngọ giữ vai trò đồng phạm tích cực, phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt là hơn 339 tỷ đồng.
Tương tự, bị can Lê Khắc Ngọ sử dụng tiền do phạm tội mà có mua 04 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền là hơn 195 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố về tội Rửa tiền, cáo trạng xác định từ tháng 6/2020, bị can Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) và các nhân viên Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam biết các sàn giao dịch GKFX; DK trade; ASX; ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, bị cơ quan Công an xác minh điều tra.
Tuy nhiên để hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, bị can Bình chỉ đạo các bị can Nam và Tâm làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại.
Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh) có 232 bị hại chuyển hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng. Do đó, các bị can này bị truy tố về tội Rửa tiền.
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