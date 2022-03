Biệt thự di động 2 tầng của Will Smith cho thuê với mức phí 9.000 USD/tuần

Tượng vàng Oscar mà Will Smith nhận được cũng đồng thời đưa anh trở thành nam diễn viên da màu thứ 5 trong lịch sử nhận thành tích này. Will Smith nổi tiếng với các bộ phim như The Pursuit of Happiness, I Am Legend, và loạt phim Men in Black. Anh là một trong những diễn viên giàu nhất thế giới, và từ lâu, anh cũng được xếp vào hàng những ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất.

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Will Smith là khoảng 350 triệu USD và còn tăng lên trong những năm tới. Forbes báo cáo năm 2020 rằng vào năm trước đó, anh kiếm được 44,5 triệu USD, đó là số tiền rất lớn được kiếm trong khoảng thời gian một năm, ngay cả tại Hollywood.

Will Smith và vợ được cho là sở hữu những ngôi nhà trị giá khoảng 100 triệu USD trên khắp thế giới. Đầu tiên là bất động sản Calabasas ở California. Ngôi nhà rộng 2.322 m2 nằm trong một cộng đồng được bảo vệ an toàn với tổng diện tích 607.000 m2 được cho là đã tiêu tốn của Will Smith khoảng 42 triệu USD. Ngôi nhà rộng đến mức phải mất hơn 7 năm để xây lại từ đầu, có 9 phòng ngủ và nằm đủ xa so với những hoạt động của Hollywood để giữ được sự riêng tư.

Bất động sản thứ hai của ngôi sao điện ảnh là Bryn Mawr Home nằm tại 255 Abrahams Lane, Villanova, nơi có 6 phòng ngủ, phòng tập thể dục và trò chơi, quầy bar, hầm rượu, phòng chờ, hồ bơi lớn, spa. Nhà được thiết kế bởi Visich Architects, rộng 929 m2 với giá 6,45 triệu USD. Mới đây, cặp đôi Will và Jada Pinkett Smith đã bổ sung vào danh sách bất động sản của họ một biệt thự lớn trị giá 11,3 triệu USD tại Hidden Hills, Carlifornia, Mỹ. Ngôi nhà có vị trí biệt lập, nằm trên đỉnh một sườn núi với tầm nhìn tuyệt đẹp ra thung lũng San Fernando.

Chiếc mobihome của Will Smith khi đang chạy trên đường phố New York.

Bên cạnh bất động sản, Will Smith cũng sở hữu một “động sản” khá nổi tiếng – một căn hộ di động trị giá 2,5 triệu USD - được xếp vào trong danh sách những chiếc mobihome đắt nhất thế giới. Anderson Mobile Estates, một công ty sản xuất mobihome của Mỹ chỉ phục vụ cho những khách hàng thượng lưu sành điệu, đã làm ra chiếc mobihome xa hoa vào hàng bậc nhất này.

Ban đầu, gia đình Anderson điều hành Star Trax Celebrity Coaches (thành lập vào năm 1987). Năm 1999, họ bán công ty và đi du lịch bằng thuyền khắp thế giới. Điều này đã thôi thúc họ tạo ra những chiếc "du thuyền xa xỉ chạy trên mặt đất" kỳ lạ nhất thế giới. Sản phẩm đầu tiên của họ là The Studio, sau đó, Will Smith đã mua, cá nhân hóa nó và đặt tên mới là "The Heat" để vinh danh bộ phim cùng tên của mình. Nam diễn viên coi biệt thự di động này là nhà khi phải dành nhiều tháng xa gia đình làm việc. Thời điểm đó chiếc mobihome này đại diện cho sự thanh lịch và sang trọng.

Tổng thể bên ngoài, chiếc xe giống như một căn hộ khổng lồ được đặt trên một cỗ máy 22 bánh xe với hai tầng. Anderson Mobile Estates là công ty đầu tiên làm ra loại mái có thể gấp mở cho mobihome. Một hệ thống gồm 8 pít-tông, cho phép nâng tầng trên lên hơn một mét khi người dùng có nhu cầu sử dụng. Khi xe di chuyển, nó sẽ được hạ xuống mà không ảnh hưởng tới bất kỳ không gian bên dưới.

Chiếc mobihome có chiều rộng 16,7 mét, diện tích bên trong lên tới 111,5 m2. Khu vực tầng hai có thể chứa đến 30 người, cho phép tổ chức một bữa tiệc hoặc biến thành một khu vực văn phòng làm việc riêng tư và sang trọng. Tầng dưới có nhà bếp đầy đủ tiện nghi với phòng ăn và sảnh phụ dùng làm tủ đựng quần áo. Phòng chờ đầu tiên bao gồm một khu trang điểm chuyên nghiệp và một văn phòng nhỏ.

Không gian trong xe như một căn biệt thự xa hoa, sử dụng vật liệu cao cấp cùng đầy đủ tiện nghi hiện đại thường thấy trên một chiếc du thuyền. Ghế và trần nhà được bọc da, mặt bàn bằng đá granite, 14 chiếc TV đặt tại mọi vị trí trong xe. Chi phí để trang bị những món đồ công nghệ và tiện ích trên đã tiêu tốn khoảng 155.000 USD. Chỉ riêng phòng tắm đã có giá 25.000 USD, bao gồm phòng tắm xông hơi khô và toilet khô riêng biệt, có cửa kính mờ có thể điều khiển chỉ bằng một nút bấm.

Bởi vì đây không phải là mobihome thông thường, tất cả các cánh cửa đều tự động. Nhà thiết kế gọi chúng là cửa Star Trek và chúng cũng tạo ra âm thanh khi đóng mở. Sau khi mua và nhận The Heat vào đầu những năm 2000, Will Smith đã sử dụng chiếc xe để sinh sống và quay những bộ phim đình đám, thành công nhất như Ali, Men in Black III và The Pursuit of Happiness.

Đến giờ, Smith vẫn sở hữu The Heat đủ để chứng minh giá trị của nó. Giống như siêu du thuyền, khi không sử dụng, nam ngôi sao cho thuê với mức phí 9.000 USD/tuần. Will cũng không phải là khách hàng hạng A duy nhất của Anderson Mobile Estates. Danh sách dài còn có Shakira, Mickey Rourke, Kevin Hart, Brad Pitt, Charlie Sheen, Jim Carrey, Sharon Stone, Whitney Houston, Sylvester Stallone, Jamie Foxx và thậm chí cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đều từng sở hữu hoặc sử dụng một chiếc mobihome siêu to siêu khổng lồ của hãng.