Oscar 2022: những tượng vàng không quá bất ngờ

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đánh dấu năm thứ hai giải thưởng điện ảnh lâu đời và quan trọng nhất hành tinh tổ chức giữa đại dịch. Sự kiện năm nay có nhiều điều chỉnh lớn về nội dung như không phát trực tiếp phần trao giải của 8 hạng mục và có thêm hai giải do khán giả bình chọn.

Đầu tiên, không quá bất ngờ, bộ phim hoạt hình đình đám năm qua của nhà Disney, Encanto, đã giành được tượng vàng cho Phim hoạt hình hay nhất. Tác phẩm do xưởng phim hoạt hình Walt Disney sản xuất, xoay quanh một gia đình ở vùng đất giả tưởng mang ý nghĩa ''mê hoặc'' trong tiếng Tây Ban Nha. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Disney lấy bối cảnh Colombia. Hiện bộ phim hoạt hình thứ 60 của Disney này đã thu về hơn 248 triệu USD tại các phòng vé toàn cầu, giành được những giải thưởng quan trọng của Quả cầu Vàng và National Board of Review.

Tại hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất, và tượng vàng đã về tay Troy Kotsur của bộ phim CODA. Với chiến thắng này, Troy Kotsur đã làm nên lịch sử tại Oscar khi trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt được giải Oscar. “Thật là tuyệt vời khi được tham gia hành trình này. Tôi không thể tin là mình đang ở đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những sân khấu khiếm thính tuyệt vời đã cho phép tôi được phát triển nghề nghiệp diễn viên của mình,” Troy Kotsur phát biểu bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Trong khi đó, giải thưởng Nữ phụ xuất sắc nhất thuộc về Ariana DeBose trong phim West Side Story. Cô đã vượt qua các ứng viên gồm có Jessie Buckley trong The Lost Daughter, Judi Dench trong Belfast, Kirsten Dunst trong The Power of the Dog, và Aunjanue Ellis trong King Richard để cầm tượng vàng trên tay. “Ngay cả trong thế giới mệt mỏi mà chúng ta đang sống, thì những giấc mơ vẫn có thể trở thành sự thật,” Ariana DeBose phát biểu nhận giải, không quên gửi lời cảm ơn đến đạo diễn bộ phim Steven Spielberg.

Will Smith được xướng tên ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất với vai người cha trong King Richard.

Tượng vàng cho Nữ chính xuất sắc nhất Oscar 2022 đã thuộc về Jessica Chastain với vai diễn trong The Eyes of Tammy Faye. Trong sự nghiệp của mình, Jessica Chastain được đề cử Oscar 3 lần nhưng đây mới là tượng vàng đầu tiên của cô. Song song với đó, tài tử Will Smith được xướng tên ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất với vai người cha trong King Richard. Đây cũng là tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Will Smith. Trong phim, anh vào vai Richard Williams, bố của hai chị em tay vợt Williams. Đây là lần thứ 3, Will Smith nhận đề cử khi góp mặt trong một phim tiểu sử.

Tượng vàng cho Nữ chính xuất sắc nhất Oscar 2022 đã thuộc về Jessica Chastain với vai diễn trong The Eyes of Tammy Faye.

Tượng vàng cho Kịch bản gốc hay nhất về tay Belfast. Năm nay, với Belfast, diễn viên - đạo diễn - nhà sản xuất - biên kịch Kenneth Branagh nhận được đề cử ở 3 hạng mục gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Phim hay nhất. Ông viết và đạo diễn Belfast dựa trên những trải nghiệm cá nhân, về quãng thời gian lớn lên ở thành phố cùng tên thuộc Bắc Ireland. Trên sân khấu, Branagh nói tác phẩm truyền tải những thông điệp tích cực và niềm hân hoan với cuộc sống dù trong hoàn cảnh khó khăn.

Đạo diễn Jane Campion nhận tượng vàng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Jane Campion với The Power of the Dog. Đây là lần đầu tiên hai nữ đạo diễn giành chiến thắng ở hạng mục này trong hai năm liên tiếp. Năm ngoái, nữ đạo diễn Chloe Zhao được trao tượng vàng cho Nomadland. Jane Campion cũng là phụ nữ đầu tiên hai lần đoạt giải này tại Oscar. Bà từng được xướng tên nhờ phim The Piano (1993).Trong khi đó, giải Ca khúc trong phim hay nhất cũng thuộc về một đại diện giới nữ với No Time To Die và “thần đồng âm nhạc” Billie Eilish.

Ngoài ra, một con số ấn tượng cũng được thiết lập bởi bộ phim Dune khi mang về tới 6 tượng vàng Oscar 2022 cho các hạng mục Âm thanh xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất.

Oscar năm nay còn có thêm giải thưởng do người hâm mộ bình chọn trực tuyến. Đây được xem là một trong những nước đi giúp "lôi kéo" khán giả quay lại với Oscar, bởi tỉ suất người xem trực tuyến Oscar trong những năm gần đây vẫn luôn trên đà sụt giảm. Cuối cùng, bộ phim thắng giải Người hâm mộ bình chọn là Army of the Dead.

Bộ phim đình đám Dune mang về tới 6 tượng vàng Oscar 2022 cho các hạng mục về âm thanh và hình ảnh.

Cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, bộ phim khiến người xem "mãn nhãn" về thời trang Cruella đã giành được giải Thiết kế trang phục đẹp nhất tại Oscar 2022. Trong khi đó, ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất, đại diện đến từ Nhật Bản Drive My Car đã xuất sắc giành được tượng vàng.

Và giải thưởng quan trọng nhất, Phim hay nhất, đã thuộc về CODA. Đây là bộ phim lập kỷ lục khi được Apple TV+ mua lại với giá 25 triệu USD, mức giá cao nhất cho phim Sundance tính đến hiện tại. Nhan đề viết tắt của "child of deaf adults", chỉ đứa trẻ bình thường được nuôi dạy bởi ít nhất một người khiếm thính. Tác phẩm cũng trở thành dự án trực tuyến đầu tiên thắng giải Phim hay nhất.

Chủ đề gia đình chưa bao giờ cũ tại Hollywood, tuy vậy điều khiến CODA trở nên đặc biệt khi khai thác câu chuyện những gia đình có khiếm khuyết thường hiếm được đưa lên màn ảnh rộng tại Mỹ một cách nhẹ nhàng, ít bi lụy và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem. Chính vì vậy, phim được kỳ vọng lớn tại giải năm nay. CODA là tác phẩm nhận ít đề cử nhất trong 10 tác phẩm trong hạng mục "Phim hay nhất" nhưng lại chiến thắng ở cả 3 đề cử. Bên cạnh giải Nam phụ xuất sắc nhất, bộ phim cũng nhận được tượng vàng cho hạng mục Kịch bản chuyển thể hay nhất.

CODA đã giành tượng vàng Oscar 2022 cho giải Phim hay nhất.

Giải thưởng của Viện Hàn lâm năm nay bắt đầu trong tình trạng các ca Covid-19 tại Mỹ tăng vọt. Quan chức y tế công cộng nước này thông báo rằng, các trường hợp mắc bệnh BA.2, biến thể phụ tàng hình của Omicron, đã tăng 130% trong một tuần. Ban tổ chức Oscar 2022 đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn buổi trao giải trở thành một địa điểm lây lan Covid-19, bởi trước đó, một số lễ trao giải và liên hoan phim khác đã gặp phải vấn đề này.

Theo Variety, lễ trao giải Oscar chỉ là sự kiện khởi đầu những hoạt động ăn mừng sau đó. Những nghệ sỹ được trao giải cùng khách mời và các phóng viên sẽ tiếp tục xuất hiện tại bữa tiệc mừng do Vanity Fair tổ chức, trong đó những người tham dự sẽ có các hoạt động xã giao không đeo khẩu trang. Các thành viên trong ban tổ chức cho biết họ cố gắng tối đa để các vị khách tham dự tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định của ban tổ chức.

Cụ thể, các khách mời cần có chứng nhận tiêm phòng, bao gồm mũi vaccine tăng cường, thay vì chỉ 2 mũi tiêm cơ bản; xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi dự tiệc.