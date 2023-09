Bình Định đấu giá quyền sử dụng hàng trăm lô đất trong tháng 9

Cụ thể, trong các ngày 9/9 và 16/9/2023, Công ty đấu giá hợp danh T&T Bình Định sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất ở tại các xã Tây Giang, và Bình Thuận. Các lô đất này là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn. Tổng diện tích 43 lô đất đưa ra đấu giá là gần 10,3 nghìn m2 với tổng giá giới điểm là hơn 18,3 tỷ đồng.

Trong ngày 10/9, Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở còn lại tại khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn. Các lô đất này có diện tích từ 146- 173 m2.

Trong ngày 11/9, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá 20 lô đất ở tại khu dân cư khu vực 7-8 phường Nhơn Phú (TP.Quy Nhơn) với tổng diện tích hơn 6.100 m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là gần 71,892 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 15/9, Công ty đấu giá hợp danh Kiều Việt sẽ đấu giá 45 lô đất ở tại khu tái định cư phục vụ dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh (phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn). Quỹ đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định quản lý.

Ngoài ra, Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương cũng vừa thông báo ngày 16/9, tại UBND xã Hoài Châu Bắc sẽ tổ chức đấu giá tài sản với 7 lô đất ở tại khu dân cư thôn Liễu An, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Tổng giá khởi điểm là hơn 4,22 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 16/9/2023, doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 36 lô diện tích 6.536 m2 tại khu dân cư Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh). Tổng giá khởi điểm của các lô đất là gần 23,12 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào các ngày 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương sẽ tổ chức đấu giá, công bố giá quyền sử dụng 166 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong đó, có 66 lô đất tại khu dân cư phía Đông Nam Trường Mầm non xã Nhơn Lộc, thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn. 60 lô đất tại khu dân cư Ngãi Chánh 4 (giai đoạn 2), xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn. Có 40 lô đất tại Điểm quy hoạch dân cư giáp nhà máy nước sạch, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Diện tích các lô đất từ 100-231,4 m2. Giá khởi điểm từ 4,5-6,6 triệu đồng/m2.

Hình thức đấu giá kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô. Địa điểm tổ chức đấu giá và công bố giá tại trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Tại huyện Phù Cát, sáng ngày 15/9, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định cũng tổ chức đấu giá 62 lô đất là tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát vào sáng 15/9. Các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư năm 2022 xã Cát Khánh, huyện Phù Cát có diện tích từ 136,2-187,5 m2. Giá khởi điểm từ 378-855 triệu đồng/lô.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra ở Hội trường UBND xã Cát Khánh theo hình thức đấu giá kết hợp đấu giá giữa bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô.