Blog chứng khoán: Ổn định trước tin “xấu”, kỳ vọng đang mạnh

Tin “sốc” về hệ thống KRX và kỳ nghỉ lễ kéo dài là sự kết hợp rất tốt để tạo một cú rung lắc. Đó là cơ hội tốt để quan sát sức ép từ phía bán cũng như lực cầu bắt đáy. Trước khoảng trống thời gian dài tập trung những số liệu vĩ mô sẽ xuất hiện, những ai muốn bán sẽ bán, nhưng ai còn kỳ vọng sẽ chấp nhận rủi ro để mua.

Việc VNI xanh không phải là yếu tố quan trọng. VIC được kéo mạnh lên thì VCB cũng bị đánh dập xuống đợt ATC. Điều quan trọng là độ rộng cân bằng và số lớn cổ phiếu phục hồi biên độ tích cực từ giá đáy.

Nhịp giảm xuất hiện rất sớm và trong khoảng nửa đầu phiên sáng là thời gian thử thách rõ nhất. Nhóm cổ phiếu chứng khoán phản ứng tiêu cực với tin KRX chưa thể vận hành từ 2/5 và đỏ cả loạt, độ rộng tổng thể cũng rất kém (số mã giảm gấp khoảng 3 lần số tăng). Sự “vỡ mộng” dẫn đến hoạt động bán ra trong bối cảnh hàng ngắn hạn có lãi là rất hợp lý. Tuy nhiên đợt “test cung” với “tin xấu” chỉ có thanh khoản khoảng 2k tỷ, sau đó giá hồi dần lên.

Ngay cả khi giá không phục hồi, chỉ số không xanh thì việc duy trì thanh khoản thấp cũng vẫn là một tín hiệu tốt, phản ánh nhu cầu bán không lớn. Thời gian còn lại cung cầu giằng co và cũng không kéo được thanh khoản lên bao nhiêu, nhưng độ rộng thể hiện có nhịp phục hồi ở diện rộng. Trong tình huống này, biên độ hồi giá càng rộng càng tốt, bất kể giá chốt có qua được tham chiếu hay không.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn liên tục “test” cung để rũ lượng hàng lỏng lẻo nhất. Biên độ hôm nay còn rộng hơn hôm qua và thanh khoản tăng khoảng 15% trên HSX nhưng vẫn ở mức thấp (14k tỷ khớp lệnh). Thanh khoản khó tăng lên được vì bên mua nhiều người cũng ngại thời điểm này khi sắp nghỉ giao dịch 3 phiên tuần tới. Mặt khác dòng tiền chờ đợi bắt đáy giá thấp nên thanh khoản cao hay không do người bán quyết định là chính.

Vẫn giữ quan điểm các tín hiệu từ diễn biến “test” cung là tốt, hàng bán ít, kỳ vọng tăng dần. Ít nhất lúc này đại đa số cổ phiếu lẫn các chỉ số đã có một đáy tham chiếu. Đó là đáy thật của nhịp điều chỉnh này hay chưa thì không rõ, nhưng nếu không bị vi phạm thì vẫn có thể giả định đó là đáy. Sau một nhịp chỉnh mạnh cung cầu trở nên cân bằng và áp lực cắt lỗ, giảm margin không gây tổn thương hơn nữa thì cơ hội tạo đáy là cao.

Với hệ thống KRX, việc xác định thời điểm vận hành là 2/5 cũng chỉ là “dự kiến”, không ai bảo đó là thời điểm chính thức nên việc hoãn cũng là bình thường. Hệ thống này nhì nhằng không phải lần đầu tiên, bao giờ “ngon” hẳn rồi chạy còn hơn là có lỗi. Đó là chưa kể việc KRX hoạt động sẽ không đem lại thay đổi gì cả cho đến khi có các sản phẩm mới. Thanh khoản không phải cứ chạy trên hệ thống mới là sẽ tăng, vì hệ thống thông suốt và năng lực cao hơn chỉ là điều kiện vật lý để thanh khoản tăng, còn lại là quyết định mua bán và nguồn vốn của nhà đầu tư. Các kỷ lục thanh khoản năm 2023 trên hệ thống hiện tại cũng vẫn còn dư thừa.

Thị trường phái sinh hôm nay sóng sánh nhiều, thanh khoản 34% so với hôm qua. Chiến lược canh Long là hợp lý dù Short cũng ổn nhưng basis chiết khấu rộng nên Long an toàn hơn. Đoạn Long ngon nhất là đầu phiên khi VN30 dập dình dưới 1236.xx với F1 có lợi tới hơn 6 điểm. Nếu VN30 vượt 1236.xx thì sẽ đi vào vùng mở biên độ với cản kế tiếp tận 1246.xx. Liên tiếp các phiên gần đây F1 chấp nhận một mức chiết khấu rộng là do tâm lý chờ đợi một nhịp lùi sâu sau phiên tăng hôm 24/2. Tuy nhiên các vị thế Short trong tình huống đó sẽ gặp bất lợi lớn nếu VN30 không điều chỉnh rộng như dự kiến.

VN30 và F1 dao động rộng trong phiên hôm nay với basis chiết khấu sâu.

Thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ dài và diễn biến tích cực tuần này sẽ là câu chuyện để kể trong những ngày nhàn rỗi. Số liệu vĩ mô trong nước sẽ xuất hiện đầu tuần tới – vẫn trong kỳ nghỉ - và số liệu vĩ mô của Mỹ cũng xuất hiện cuối tuần này. USD đang hạ nhiệt và có tiềm năng đạt đỉnh ngắn hạn là một yếu tố tích cực. Nhìn chung sau một kỳ nghỉ dài, tâm lý được “refresh” giúp thị trường dễ mạnh hơn. Chiến lược là Long/Short linh hoạt, ưu tiên canh Long.

VN30 chốt hôm nay tại 1240.5. Cản gần nhất phiên ngày 2/5 là 1242; 1246; 1253; 1258; 1262; 1269; 1278. Hỗ trợ 1233; 1223; 1217; 1212; 1203.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.