Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tân Thứ trưởng

Chiều ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan sinh năm 1975, quê quán Thái Nguyên. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý đất đai, Cử nhân Kinh tế nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai; trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Trong quá trình công tác tại địa phương, bà Nguyễn Thị Loan từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tài nguyên và đất đai như Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.
Sau đó, bà Nguyễn Thị Loan tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, Bí thư Huyện ủy Phú Bình. Tháng 3/2025, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 4/2026, bà Loan được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Như vậy, hiện nay lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 6 Thứ trưởng: ông Nguyễn Hoàng Hiệp, ông Nguyễn Quốc Trị, ông Võ Văn Hưng, ông Đặng Ngọc Điệp, ông Lê Trọng Yên và bà Nguyễn Thị Loan.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám.
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