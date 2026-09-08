Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm và chúc mừng ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Khương Trung

Chiều ngày 7/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chúc mừng tân Thứ trưởng Lê Trọng Yên được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và thực tiễn điều hành ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên 17 lĩnh vực, phạm vi rộng, tính liên ngành cao, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trước yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng lớn.

Bộ trưởng đề nghị tân Thứ trưởng sớm nắm chắc công việc, bám sát sự phân công; phát huy kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương để tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện; đồng thời cùng tập thể lãnh đạo Bộ giữ gìn đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Lê Trọng Yên xác định đây là trách nhiệm lớn được Đảng, Nhà nước giao phó. Ông cho biết thời gian dài công tác tại Đắk Nông trước đây và Lâm Đồng đã giúp tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tái cơ cấu nông nghiệp, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế.

Như vậy, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có các Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên.