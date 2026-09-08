Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường...
Chiều ngày 7/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh
Việt Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chúc mừng
tân Thứ trưởng Lê Trọng Yên được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới,
đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và thực tiễn điều hành ở địa
phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà
nước trên 17 lĩnh vực, phạm vi rộng, tính liên ngành cao, tác động trực tiếp đến
phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trước yêu cầu tăng trưởng
xanh, phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiệm vụ đặt
ra ngày càng lớn.
Bộ trưởng đề nghị tân Thứ trưởng sớm nắm chắc công việc, bám
sát sự phân công; phát huy kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương để tham gia hoàn
thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện; đồng thời cùng tập
thể lãnh đạo Bộ giữ gìn đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập
trung dân chủ.
Nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Lê Trọng Yên xác định đây là trách
nhiệm lớn được Đảng, Nhà nước giao phó. Ông cho biết thời gian dài công tác tại
Đắk Nông trước đây và Lâm Đồng đã giúp tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn
trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội.
Trên cương vị mới, Thứ trưởng
sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tái cơ cấu
nông nghiệp, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài
nguyên, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế.
Như vậy, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có các Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên.
Tân Thứ trưởng Lê Trọng Yên sinh năm 1973 tại Hưng Yên, có trình độ tiến sĩ Quản lý đất đai; thạc sĩ Nông nghiệp; kỹ sư Quản lý đất đai; cử nhân Kế toán và cử nhân Ngôn ngữ Anh. Trưởng thành từ cán bộ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (cũ), ông Yên có nhiều năm công tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, phát triển nông thôn tại địa phương.
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