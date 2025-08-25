Hợp nhất, sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa được Chính phủ ký ban hành, Bộ có 46 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đồng thời trước 1/1/2026, Bộ hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp, sáp nhập lại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1811/QĐ-TTg ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Quyết định, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gồm: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển; Viện Khoa học Thuỷ sản Việt Nam; Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam;

Cùng với đó là: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Trường Đại học Thuỷ lợi; Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường Đại học Nông- Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh; Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn; Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản; Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc; Trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm; Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc; Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội;

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và chế biến Lâm sản; Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ; Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh; Trường Cao đẳng Cơ điện nông nghiệp và môi trường; Trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ; Trường Cao đẳng Cơ giới; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ; Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm; Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp; Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc; Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi; Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Bắc Bộ; Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thuỷ lợi Miền Trung.

Cũng theo Quyết định, danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn có: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia; Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp; Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp; Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp; Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.

Theo Quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập hiện có trực thuộc Bộ.

Cụ thể, sáp nhập Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp và Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch vào Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Sáp nhập Viện Điều tra, Quy hoạch rừng vào Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Hợp nhất Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo thành Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển; Hợp nhất Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III; Viện Nghiên cứu Hải sản; Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản thành Viện Khoa học Thuỷ sản Việt Nam; Hợp nhất Viện Chăn nuôi và Viện Thú y thành Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam.

Cũng theo quyết định này, sáp nhập Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Sáp nhập trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi; Sáp nhập Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Bắc Bộ;

Hợp nhất Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ và Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ; Sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô vào Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện nông nghiệp và môi trường; Sáp nhập Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; Sáp nhập Viện Khoa học tài nguyên nước; Viện Quy hoạch Thuỷ lợi và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam vào Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 vào Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1; Sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 vào Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7; Sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 vào Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

Tổ chức lại Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất trực thuộc Cục Quản lý đất đai và Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường thành Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, cũng theo Quyết định này, giải thể Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường; chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự về các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có chức năng phù hợp. Chuyển Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và tổ chức lại thành các cơ sở trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực thuộc Bộ Y tế.

Quyết định nêu rõ việc tổ chức lại các đơn vị nêu trên hoàn thành trước ngày 01/01/2026.