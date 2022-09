BST Fendi x Marc Jacobs: Tuần lễ Thời trang New York bắt đầu tạo nên địa chấn

Nhân kỷ niệm 25 năm ra đời của mẫu túi biểu tượng Baguette, Giám đốc Nghệ thuật đương nhiệm mảng thời trang nữ và Haute Couture của Fendi – Kim Jones tiết lộ ông không muốn làm một bộ sưu tập truyền thống quen thuộc cho một dịp đáng để tôn vinh như thế này.

Một vài năm trước, Jacobs đã làm việc cùng với Kim Jones cho dòng thời trang nam tại Louis Vuitton. Vì thế, hai người đã quyết định cùng nhau hợp tác cho show diễn Resort 2023 thuộc khuôn khổ New York Fashion Week Xuân - Hè 2023. Fendi cũng phát hành những chiếc túi Baguettes đặc biệt cho dịp này, và thương hiệu Tiffany & Co thì tham gia vào chiến dịch kỷ niệm bằng việc cung cấp một phiên bản đồng bảng Anh bằng đá quý.

Trong thời trang, tháng 9 được xem là tháng 1 – tháng mở đầu đầy huy hoàng cho thế giới xa xỉ với Tuần lễ thời trang New York và sau đó là liên tục các Tuần lễ thời trang tại London, Milan và Paris. Với mốc thời gian quan trọng này, Fendi và Marc Jacobs đã không làm giới mộ điệu thất vọng vì không chỉ đem đến show diễn kỷ niệm hoành tráng mà còn chiêu đãi một màn hợp tác kinh điển từ sự quyến rũ từ đất Ý lãng mạn đến sự phóng khoáng rất Mỹ, và cuối cùng là vẻ lộng lẫy xa xỉ của Tiffany & Co.

Phòng khiêu vũ Hammerstein đã được biến đổi với tấm thảm và rèm màu be mềm mại, các góc cạnh thô ráp của địa điểm vốn để trình diễn nhạc rock đều được nâng cấp. Ở hàng ghế đầu, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker và Naomi Watts ngồi một phía, còn và Kate Moss, Shalom Harlow và Amber Valletta ở đầu kia. Rất nhiều người thậm chí còn mang theo mình chiếc túi Baguette được cá nhân hóa.

Xuyên suốt buổi trình diễn cùng những thông điệp mà Kim Jones gửi gắm lần này, Fendi Resort 2023 tựa như một lá thư tình của nước Ý gửi đến New York những năm 90 cổ điển. Lần lượt một từng bộ trang phục xuất hiện trên đường băng, với một bảng màu uyển chuyển từ gam màu trung tính, ngọt ngào đến những tông sặc sỡ hơn như xanh lá, tím, vàng và sự góp mặt được báo trước của Tiffany với sắc xanh đặc trưng.

Đó là nguồn năng lượng của thời gian đó mà Kim Jones đã tạo ra cho bộ sưu tập của mình: khi sequins kết hợp chiffons và vải dệt kim; quần áo thể thao và áo parka nhiều lớp với ánh kim tuyến, đính cườm bóng loáng và đi cùng đôi guốc Fendi chần bông. Không có một chút hoài cổ nào, mà là sự mô tả của một cảm giác: tình yêu dành cho New York những năm 90. Đặc biệt, những chiếc áo gió thể thao và áo len công nghệ chắc chắn là mang tính New York hơn nhiều so với phong cách sang trọng thường thấy của Fendi.

Slip dress, áo khoác Utilitarian, áo khoác da, hoodie, những bộ boiler suits, hay những chi tiết “minimalist” sequin lấp lánh với bảng màu uyển chuyển từ trung tính đến rực rỡ, đã trở thành những tuyến nhân vật phụ “đắc lực” giúp nhân vật chính – chiếc túi Fendi Baguette nổi bật trong câu chuyện của chính mình. Kỷ niệm 25 năm ra đời kể từ 1997, Fendi Baguette được khoác lên mình hàng loạt vẻ ngoài mới mẻ với bất kỳ kiểu dáng, màu sắc, chất liệu và kích cỡ. Người xem đã thật sự ấn tượng với sự biến hóa thú vị lần này của chiếc “It Bag”, từ kẹp tay, size mini xách tay đến những chiếc Fendi Baguette nhỏ đến mức dùng để trang trí lên mũ len, găng tay, tất chân…

Còn Marc Jacobs thì đã tạo ra “một bộ sưu tập trong bộ sưu tập”, sử dụng tình yêu của mình với logomania để chơi đùa cùng logo của chữ F lồng vào nhau của Fendi trên chiếc túi Baguette. Đặc biệt, Jacobs còn tạo nên một chiếc logo mới “Fendi Roma”, trộn DNA của bản thân với Fendi và Baguette bằng da bê với dòng chữ “The Baguette”, mô phỏng thiết kế “The Tote” của mình.

Trong khi đó, thương hiệu trang sức New York – Tiffany & Co. tham gia bằng những chiếc Baguettes nhuộm sắc xanh Tiffany, mềm mại cùng những nét quyến rũ bằng bạc. Đặc biệt nhất, chiếc túi Baguette được làm hoàn toàn bằng bạc sterling được các nghệ nhân Tiffany &Co. chế tác thủ công suốt 4 tháng. Chiếc túi được chạm khắc hình hoa lily và hoa hồng tinh xảo. Jones chia sẻ rằng cú bắt tay với Tiffany thực chất là một cuộc gặp mặt tình cờ khi cửa hàng Fendi trên Đại lộ số 5 đối diện với flagship của Tiffany.

10 trang phục cuối cùng của show diễn tựa như món quà của Jacobs cho Kim Jones,. Đó là loạt thiết kế oversized, áo len cổ phễu, áo choàng, tracksuit trong sắc xanh neon kết hợp logo cách điệu. Cùng với đó là chiếc mũ lông ấn tượng mang âm hưởng của Marc Jacob Thu Đông 2012. Tất cả thể hiện tình yêu của Kim Jones với thời trang đường phố. “Khi bạn nghĩ về New York, đó chắc chắn là một đôi giày thể thao, quần jean, áo khoác jean, một chiếc túi tote và một chiếc Baguette – những thứ gì đó không phải thời trang ở châu Âu,” Marc Jacobs nói.

Dấu ấn của show diễn khép lại với sự xuất hiện của người mẫu Linda Evangelista. Cô mặc một chiếc áo choàng màu xanh nổi bật của Tiffany bên cạnh nhà thiết kế Marc Jacobs, Kim Jones, Silvia Venturini Fendi và Delfina Deletrez. Có thể nói, với show diễn này, một thương hiệu lớn của Ý đến New York và hợp tác với một nhà thiết kế đặc biệt của Mỹ đã đủ để mang đến sự khởi động đầy hấp dẫn cho tuần lễ thời trang New York.