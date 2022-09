4 kinh đô thời trang: Có gì đáng trông đợi ở mùa mốt Xuân – Hè 2023?

Các lịch trình đặc biệt bận rộn được lên kế hoạch trên khắp New York, London, Milan và Paris. Mở màn ngày 9/9 ở New York và kết thúc 4/10 ở Paris, các tuần lễ thời trang mùa Xuân - Hè 2023 đã lan truyền nhiều tin tức nóng hổi. Từ việc các thương hiệu bom tấn trở lại sàn catwalk trực tiếp, đến các nhà thiết kế trẻ tạo tiếng vang tại các nhà mốt di sản lâu đời và cả những tên tuổi mới lần đầu ra mắt.

Nối gót tuần lễ thời trang nam giới Xuân- Hè 2023 và Haute Couture Thu Đông 2022, mùa ready-to-wear năm nay đón chào sự trở lại của nhiều show diễn thực tế. Điều này đồng nghĩa với street style đa sắc của dàn fashionista và các ngôi sao. Bên cạnh đó là sự thay đổi dường như tràn ngập bầu không khí. Louis Vuitton, Burberry và Nina Ricci đều được cho là sẽ sớm bổ nhiệm giám đốc sáng tạo mới. Một dấu hỏi cũng được đặt ra là liệu Tom Ford có bán nhãn hiệu của mình cho Estée Lauder hay không? Và Kim Jones cùng Marc Jacobs liệu có cơ hội tái hợp trên cùng một sàn diễn?

Theo Vogue Business, dưới đây là những gì giới mộ điệu nên trông chờ tại 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, bắt đầu từ show diễn đầu tiên vào ngày mai.

NEW YORK: NHỮNG CÁI TÊN TRỞ LẠI

Steven Kolb, giám đốc điều hành của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ (CFDA) cho biết: “Tuần lễ thời trang New York sẽ có lịch diễn trực tiếp dày đặc nhất trong nhiều mùa, với các thương hiệu quốc tế công nhận sức mạnh của thị trường Mỹ. Nếu như mùa trước, tâm trạng chung là sự kiên cường và lạc quan thì với mùa mốt này, tôi muốn nói đó là về việc phục hồi thành công".

Được đón chờ nhất mùa này là show diễn của Tommy Hilfiger. Sau ba năm vắng mặt tại New York, Tommy Hilfiger trở lại với BST Thu Đông 2022 thể loại See Now Buy Now. Show diễn ngày 11/9 đi kèm các trải nghiệm thực tế ảo đánh dấu màn thử nghiệm của thương hiệu với vũ trụ số hóa metaverse. Theo sát gót Tommy Hilfiger là Puma, với sàn diễn thực tế ảo Futrograde dự kiến tổ chức hôm 13/9. Lần cuối cùng Puma tham gia Tuần lễ thời trang New York là năm 2017 khi Rihana trình làng BST Fenty x Puma.

Một người mẫu trong show diễn ngày 16/2/2022 tại New York Fashon Week.

Đến với New York lần này cũng có Fendi và Marni, vốn là hai tên tuổi lớn của châu Âu. Việc đưa show diễn đến kinh đô thời trang nước Mỹ là một động thái giúp họ tiếp cận với giới mộ điệu bên kia đại dương, theo đại diện thương hiệu Marni. Fendi, do giám đốc sáng tạo trang phục nữ Kim Jones dẫn đầu, có kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm chiếc túi xách Baguette mang tính biểu tượng của mình.

LONDON: MỘT THẾ HỆ ĐANG LÊN

Tại Tuần lễ thời trang London, tin lớn nhất là Raf Simons đã đưa ra một thông báo bất ngờ rằng sẽ tham dự trong khi trước đó ông chỉ trình diễn bộ sưu tập ready-to-wear cho nữ tại Paris. Đây sẽ là lần đầu tiên Raf Simons tổ chức show diễn ở London, do đó ông được sắp xếp trong ngày mở màn quan trọng. “Tôi đã ước ao diễn show ở London từ một thời gian dài rồi. Thành phố này là nơi thời trang và sự sáng tạo hiện diện khắp nơi, từ đường phố qua đến con người, với phong cách khác biệt”, Raf Simons nói.

Burberry và JW Anderson cũng là những cái tên quay trở lại sàn diễn năm nay. Thương hiệu nước Anh từ nhiều năm nay đã tổ chức show diễn độc lập, nhưng cho mùa Xuân - Hè 2023 thì Burberry dự kiến sẽ trình diễn trong tuần lễ chính thức, ngày 17/9.

Sàn diễn London Fashion Week hồi tháng 2 năm nay.

Bên cạnh đó là những cái tên mới nổi bao gồm Chopova Lowena, Di Petsa và Susan Fang. London cũng sẽ có các buổi trình diễn cho người đoạt giải thiết kế LVMH 2022 Steven Stokey-Daley, Molly Goddard và Roksanda, cũng như 13 nhà thiết kế của Newgen, bao gồm cả cựu sinh viên Fashion East Chet Lo và Masha Popova. Từ Việt Nam, nhà thiết kế Trần Hùng cũng sẽ tham gia để trình làng bộ sưu tập TRAN HUNG Xuân - Hè 2023.

Theo lời Giám đốc điều hành Caroline Rush của Hội đồng Thời trang Anh (BFC), lịch trình này trở thành Tuần lễ thời trang London lớn nhất trong gần ba năm trở lại đây. “Vai trò chính của London trên bản đồ thời trang vẫn là nơi ươm mầm cho những tài năng mới, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những khách hàng quốc tế tìm kiếm cái mới. Tôi đặc biệt vui mừng được quay trở lại London với sự gợi cảm độc đáo mang lại cảm giác thời trang và nguyên bản".

MILAN: TÀI NĂNG TRẺ RA MẮT

Trong khi Gucci, Prada, Versace, Giorgio Armani và Max Mara nhiều khả năng sẽ trình diễn các show bom tấn tại Milan, thì trọng tâm lớn trong mùa mốt này sẽ là hàng loạt tài năng trẻ ra mắt với tư cách là giám đốc sáng tạo.

Người được mong đợi nhất là Maximilian Davis, người mới đảm nhận công việc tại Salvatore Ferragamo vào tháng 3. Cũng thu hút sự chú ý là các nhà thiết kế Rhuigi Villaseñor cho Bally, Marco de Vincenzo cho Etro, và Filippo Grazioli cho Missoni.

Tuần lễ thời trang Milan cũng sẽ có mặt lần tham gia thứ hai của Matthieu Blazy tại Bottega Veneta, một buổi trình diễn công khai của Glenn Martens tại Diesel, và sự xuất hiện của khách mời từ nhà thiết kế London Matty Bovan, người đang trình diễn với sự hỗ trợ của Dolce & Gabbana.

Một thiết kế từ bộ sưu tập Fendi Thu - Đông 2022 trong Tuần lễ thời trang Milan hồi tháng 2/2022.

Nhưng được chờ đón nhất mùa thời trang kỳ này là show Diesel của giám đốc sáng tạo Glenn Martens. Sau màn debut mùa Thu Đông 2022, Glenn Martens đã mang lại một làn gió mới đến cho Diesel. Ban quản trị thương hiệu cho biết rằng doanh thu khả quan và họ hy vọng Diesel sẽ quay lại với thời kỳ huy hoàng.

PARIS: TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN SONG SONG

Điểm dừng chân cuối cùng của mùa mốt Xuân – Hè 2023 sẽ là Paris, nơi diễn ra các show diễn lớn thường thấy từ các thương hiệu “ông lớn” như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermès, Balenciaga và Saint Laurent. Năm nay, Victoria Beckham sẽ ra mắt Paris với một bộ sưu tập đồ da mới. Trong khi đó, Ib Kamara, một cộng tác viên lâu năm của Virgil Abloh quá cố, sẽ tiết lộ tầm nhìn của mình với tư cách là giám đốc hình ảnh và nghệ thuật của Off-White.

Các thương hiệu có trụ sở tại châu Á cũng quay trở lại châu Âu, bao gồm Comme des Garçons, Junya Watanabe và Yohji Yamamoto, sau hai năm gián đoạn vì đại dịch. Issey Miyake sẽ giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên kể từ khi người sáng lập cùng tên của thương hiệu qua đời. Tuần lễ thời tramh sẽ được hoàn thiện bởi một thế hệ các nhà thiết kế theo xu hướng bền vững, bao gồm Ester Manas, Weinsanto và Vaquera. Zimmermann, thương hiệu thời trang cao cấp đến từ nước Úc, cũng sẽ chào sân ở Paris vào mùa Xuân Hè 2023.

Những trang phục street style xuất hiện trên đường phố Paris trong thời gian Paris Fashion Week Xuân - Hè 2022.

Pascal Morand, chủ tịch điều hành của Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), cho biết bên cạnh các show diễn và hoạt động trực tiếp, Tuần lễ thời trang Paris vẫn sẽ cung cấp tất cả các tính năng kỹ thuật số được cung cấp trong thời kỳ đại dịch, chẳng hạn như gửi thông báo khi chương trình được phát trực tiếp hoặc cho phép các nhà thiết kế thử nghiệm với các định dạng khác nhau, chẳng hạn như video sáng tạo.

Ông Morand khẳng định, kỹ thuật số mang đến cho các thương hiệu “tiềm năng mở rộng” để khuếch đại phạm vi tiếp cận của họ. “Các sự kiện vật lý chủ yếu dành riêng cho các chuyên gia còn nền tảng kỹ thuật số đã cho phép chúng tôi mở rộng phạm vi khán giả của mình, vì vậy chúng bổ sung cho nhau”.