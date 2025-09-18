Cách PNJ phát triển bền vững, khẳng định vị thế "đầu tàu" ngành bán lẻ trang sức, lifestyle

PNJ là đại diện Việt Nam duy nhất được xướng tên tại giải thưởng JWA 2025 ở hạng mục “Sustainability Leadership” nhờ những chiến lược phát triển bền vững xuất sắc vào tối 17/9, tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo ban tổ chức, PNJ là một trong số ít doanh nghiệp đặt ra chuẩn mực “vàng” trong việc xây dựng, thực hành và quản trị chiến lược phát triển bền vững. Việc PNJ được vinh danh ở hạng mục “Sustainability Leadership” (lãnh đạo phát triển bền vững xuất sắc) đã minh chứng cho những nỗ lực của ban lãnh đạo khi tích hợp chiến lược ESG vào chiến lược phát triển tổng thể của công ty, kiến tạo giá trị thiết thực cho các bên hữu quan.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ nhận chứng nhận từ đại diện ban tổ chức. Ảnh: Tuấn Vũ.

Cụ thể, giải thưởng đánh giá tổng hòa trên nhiều tiêu chí, nhấn mạnh vào năng lực lãnh đạo của tổ chức: Tầm nhìn lãnh đạo trong dài hạn (Visionary Leadership); đổi mới và khả năng thích ứng (Innovation and Adaptability); lộ trình phát triển bền vững rõ ràng (Sustainability Roadmap).

Tại sự kiện, BTC cho biết đại diện ngành kim hoàn Việt Nam đã đáp ứng xuất sắc tất cả tiêu chí trên nhờ tầm nhìn cấp tiến và năng lực thực hành, quản trị ESG toàn diện ở cả 3 trụ cột: môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G). Điều này trở thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi để giúp PNJ vượt qua biến động thị trường và không ngừng tăng trưởng bền vững.

JWA 2025 vinh danh PNJ ở hạng mục Sustainability Leadership. Ảnh: Tuấn Vũ.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ kiêm Tổng giám đốc PNJP, cho biết: “Kiên định thực hành các trụ cột ESG là nền tảng vững chắc, giúp chúng tôi duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, gia tăng sức hấp dẫn trên thị trường vốn, đồng thời kiến tạo giá trị tích cực cho cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội”.

PNJ là nhà bán lẻ Lifestyle với sứ mệnh làm đẹp cho con người và cuộc sống. Ảnh: Tuấn Vũ.

Chiến lược ESG đúng đắn mang lại kết quả kinh doanh vượt trội cho PNJ. Năm ngoái, công ty xác lập kỷ lục mới về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế, lần lượt là 37.823 tỷ đồng và 2.115 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm nay tiếp tục diễn biến tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, lần lượt hoàn thành 55,1% và 57,1% mục tiêu cả năm. Ứng dụng công nghệ mới vào bán lẻ, chiến lược tiếp thị, truyền thông hiện đại tiếp tục trở thành trợ lực quan trọng cho đà tăng trưởng kinh doanh.

Mới đây, Brand Finance định giá thương hiệu PNJ đạt 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm ngoái và xếp thứ 9 trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất.

Uy tín thương hiệu PNJ không ngừng được cải thiện. Công ty liên tục nhận giải thưởng uy tín từ các tổ chức quốc tế Fortune Southeast Asia 500, Forbes, JWA và nhiều năm liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu quốc gia.

PNJ ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Vũ.

Tiềm năng tăng trưởng và quản trị minh bạch cũng là điều làm nên sự hấp dẫn của PNJ trong mắt nhiều định chế tài chính, quỹ đầu tư nước ngoài. Điển hình như giữa tháng 5, quỹ đầu tư T. Rowe Price Associates (Mỹ) đã trở thành cổ đông lớn của công ty, sau đó tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu.

PNJ hiện là nhà bán lẻ trang sức và Lifestyle hàng đầu Việt Nam với quy mô hơn 428 cửa hàng trên toàn quốc, với gần 9.000 nhân sự, trong đó phải kể đến đội ngũ thợ kim hoàn lên đến 1.700 người. PNJ nhiều năm liền được vinh danh là môi trường làm việc hạnh phúc của người lao động với chính sách phúc lợi vượt trội.

Cụ thể, tỷ lệ tăng lương bình quân năm ngoái là 7,2%, cao hơn mức trung bình của thị trường. Bên cạnh đó, công ty tổ chức hàng trăm khóa đào tạo cho người lao động nhằm nâng cấp hiệu suất cũng như làm việc sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

PNJ nâng tầm các hoạt động CSR tạo tác động tích cực cho cộng đồng xã hội. Ảnh: Tuấn Vũ.

Từ góc độ quản trị, PNJ đã ra mắt Ủy ban ESG từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, thực tế công ty đã có hành trình 37 năm bền bỉ theo đuổi triết lý phát triển bền vững “đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp”. Công ty cân bằng giữa hiệu quả tài chính, sự hài lòng của khách hàng, sự phát triển của người lao động và trách nhiệm với cộng đồng để tạo ra giá trị dài hạn cho tất cả bên liên quan.

Bên cạnh đó, PNJ cũng tiên phong thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR), góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương. Các dự án CSR tạo tác động tích cực cũng như có sức ảnh hưởng lớn như Giấc Mơ Lọ Lem, Siêu thị mini 0 đồng, Gia đình trẻ hạnh phúc, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam,.. đã tạo điều kiện, hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng cải thiện chất lượng cuộc sống và theo đuổi ước mơ.

Theo bà Thảo, thực tế đã chứng minh chú trọng các yếu tố phát triển bền vững không chỉ giúp PNJ giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo dựng được niềm tin vững chắc từ khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng. Quyết liệt hành động theo các trụ cột ESG được kỳ vọng là tiền đề vững chắc giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo của công ty.