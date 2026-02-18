Giá vàng “bốc hơi” 115 USD/oz, giá bạc sụt hơn 4%

Giá vàng và giá bạc thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/2), khi đồng USD mạnh lên và nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu do có tin đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran có tiến triển...

Quỹ SPDR Gold Trust bán ròng vàng, trong lúc thị trường vàng Trung Quốc - nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - đang trong kỳ nghỉ.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay giảm 115,2 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 2,31%, còn 4.879 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 3,13 USD/oz, tương đương giảm 4,09%, chốt ở mức 73,66 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 2,8%, chốt ở mức 4.905,9 USD/oz.

Đồng USD tăng giá được xem là một nguyên nhân chính khiến giá vàng sụt giảm trong phiên này. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,2%, chốt phiên ở mức hơn 97,1 điểm. Vàng được định giá bằng USD nên theo quy luật thường thấy, vàng giảm giá khi USD tăng và ngược lại.

Một nguyên nhân khác khiến vàng giảm giá là nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu khi có tin tốt về đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Vào ngày thứ Ba, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết nước này và Mỹ đã đạt được sự hiểu biết chung về “các nguyên tắc chỉ đạo” trong cuộc đàm phán nhằm giải quyết mâu thuẫn kéo dài về vấn đề hạt nhân. Dù vậy, ông Araqchi nói rằng điều này không có nghĩa là hai bên đã tiến gần tới chỗ đạt một thỏa thuận.

Ngoài ra, các nhà đàm phán Nga và Ukraine có cuộc gặp diễn ra trong hai ngày tại Geneva dưới sự trung gian của Mỹ để đàm phán kết thúc chiến tranh giữa hai nước.

“Thị trường giá lên cần được tiếp sức thường xuyên bởi các thông tin hỗ trợ, mà bây giờ, thị trường vàng và bạc đang thiếu những tin tức mới có tác dụng đẩy giá lên cao hơn”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận xét. Ông cho rằng các cuộc đàm phán để giảm nhiệt căng thẳng địa chính trị Mỹ - Iran và Nga - Ukraine đều không có lợi cho xu hướng tăng của giá kim loại quý.

“Nếu Mỹ không tấn công Iran, mối lo lắng trên thị trường sẽ được giải tỏa và điều đó sẽ gây bất lợi cho các tài sản an toàn như vàng và bạc. Với cuộc đàm phán Nga - Ukraine cũng vậy”, ông Wyckoff nói thêm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 1,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.075,6 tấn vàng.

Ngoài ra, việc thị trường Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán cũng có thể là một nguyên nhân khiến giá vàng suy yếu. Trung Quốc là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nên việc thị trường này ngừng giao dịch đồng nghĩa thị trường vàng thế giới thiếu đi một lực cầu lớn vàng vật chất.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư, và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, được công bố vào ngày thứ Sáu, để định hình triển vọng đường đi của lãi suất. Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed hạ lãi suất hai lần trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên vào tháng 6.

Bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng lãi suất đều có thể ảnh hưởng đến giá vàng bởi vàng là tài sản không mang lãi suất.

Giá vàng và giá bạc tiếp tục đương đầu áp lực giảm khi thị trường châu Á mới mở cửa vào sáng nay (18/2).

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 6,3 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,13%, giao dịch ở mức 4.872,7 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giảm 0,26%, giao dịch ở mức 73,47 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 153,6 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.