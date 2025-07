Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khánh thành vào ngày 19/8/2025

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác vừa có chuyến kiểm tra, thị sát công trình cầu Rạch Miễu 2 vào ngày 12/7, đồng thời nhắc lại rằng dự án cầu Rạch Miễu 2 có vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn giao thông giữa các địa phương.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết khi hoàn thành, dự án cầu Rạch Miễu 2 không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp, sau sáp nhập) và Bến Tre (nay là Vĩnh Long), mà còn kết nối trục giao thông huyết mạch phía đông từ TP.HCM đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Công trình góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, logistics, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội toàn vùng.

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận (Ban Mỹ Thuận), chủ đầu tư, cho biết các nhà thầu đã rất nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công dự án 6 tháng so với kế hoạch. Cụ thể, đến nay, dự án đã đạt 97,24% khối lượng, vượt 1,43% so với kế hoạch; trong đó, phần cầu chính Rạch Miễu 2 vượt tiến độ hơn 6,6%. Các hạng mục khác như khe co giãn, gờ lan can, dải phân cách đã hoàn thành…

Ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu, Bộ trưởng nhận định rằng do làm chủ kỹ thuật và công nghệ, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, lực lượng lao động tay nghề cao, trang thiết bị hiện đại, đã góp phần làm giá thành xây dựng công trình giảm gần 50% và đây là một thành tựu lớn rất đáng ghi nhận.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra, kiểm định, thử tải sẽ được thực hiện từ ngày 20 - 30/7/2025. Hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 19/8 năm nay.

Cầu Rạch Miễu 2 được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km về phía thượng lưu, có điểm đầu ở ngã tư Đồng Tâm, tại vị trí giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, và điểm cuối tại quốc lộ 60, cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 700 m thuộc địa phận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km (chiều dài các cầu dẫn khoảng 2 km, rộng 20,5 m; cầu vượt luồng chính sông Tiền được thiết kế cầu dây văng nhịp chính dài 270 m, mặt cầu rộng 17,5 m). Quy mô 6 làn xe (4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ); vận tốc thiết kế 80 km/h.

Công trình trọng điểm nhằm “chia lửa” cho cầu Rạch Miễu hiện hữu trên tuyến quốc lộ 60 này được khởi công cuối tháng 3/2022 và có tổng mức đầu tư 6.810 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư công.

Trên trục quốc lộ 60, ngoài cầu Rạch Miễu hiện hữu, còn có cầu Cổ Chiên nối Bến Tre và Trà Vinh, cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh và Sóc Trăng. Cầu Cổ Chiên từ khi đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 60 tăng đột biến, và cầu Rạch Miễu trở thành “nút thắt” giao thông, thường xuyên xảy ra tắc nghẽn. Khi, tuyến quốc lộ 60 qua tỉnh Bến Tre sẽ trở thành tuyến giao thông huyết mạch thứ hai kết đồng bộ liên vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu Long - TP.HCM - Đông Nam Bộ, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tiếp tục tăng nhanh. Cầu Rạch Miễu 2 sẽ giải đáp số cho bài toán hạ tầng giao thông này; đồng thời giúp rút ngắn khoảng cách đường bộ giữa TP.HCM với các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.