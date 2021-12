Cây thông Noel ảo 12 tầng nhà của Louis Vuitton

Trang hoàng chờ đón Giáng sinh đã trở thành truyền thống mỗi năm ở bên ngoài tòa nhà của hãng ở Manhattan. Năm 2019, cửa hàng của thương hiệu được trang trí bằng thiết kế huỳnh quang họa tiết monogram đặc trưng của Louis Vuitton và các ảnh động nghệ thuật... Năm nay, diện mạo mới của tòa nhà Louis Vuitton được cho là vô cùng ý nghĩa.

Hãng thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới đã làm một cây thông Noel “ảo” dưới định dạng 2D ở màn hình trên mặt tiền của cửa hàng tại số 57 đại lộ số 5, New York, phủ rộng khắp 12 tầng của tòa nhà với màu sắc sống động đầy hư ảo. Theo The New York Times, việc trang trí Giáng sinh này dành để tưởng nhớ giám đốc sáng tạo Virgil Abloh.

Nhờ sử dụng công nghệ ghép 2 màn hình vuông góc, thiết kế 2D đã tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt như thật.

Đây là ý tưởng đặc biệt tạo ấn tượng mạnh với những người qua đường ở New York, Mỹ. Với vị thế “2 mặt tiền” đắc địa, cây thông Noel của Louis Vuitton có thể quan sát được từ xa và trở thành địa điểm chụp ảnh hấp dẫn cho khách bộ hành. Cây thông mang màu xanh đặc trưng với vật dụng trang trí là logo sắc màu của thương hiệu. Nhờ sử dụng công nghệ ghép 2 màn hình vuông góc, thiết kế 2D đã tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt như thật. Màn hình trên cửa sổ của cửa hàng cũng được thêm dòng chữ “Virgin was here”.

2021 là một năm mất mát lớn của Louis Vuitton khi giám đốc sáng tạo Virgil Abloh đột ngột qua đời. Để tưởng nhớ con người tài năng đó, thương hiệu xa xỉ đã làm một cây thông Noel đặc biệt và thông điệp "Virgin was here" có mặt ở tất cả cửa hàng LV trên khắp thế giới. Trước đó, ngày 29/11 vừa qua, Hội đồng Thời trang Anh cũng đã tôn vinh nhà thiết kế quá cố Virgil Abloh - người tiên phong thay đổi ngành thời trang. Tại lễ trao giải này, hình ảnh của Abloh được chiếu trang trọng trên sân khấu.

Virgil Abloh là một trong 15 cá nhân và thương hiệu: nhà thiết kế Demna Gvasalia của nhà mốt Balenciaga, Giám đốc sáng tạo của Gucci - ông Alessandro Michele và Giám đốc sáng tạo thời trang nữ của thương hiệu Fendi - nhà thiết kế Kim Jones... được ghi nhận là những nhà lãnh đạo của sự đổi mới trong ngành thời trang hướng tới môi trường, con người và sự sáng tạo.

Trước đây, “nhà mốt” Pháp nhiều lần tận dụng vị trí địa lý thuận lợi này để quảng bá cho các chiến dịch của thương hiệu như thiết kế Giáng sinh sắc màu (2019), cây thông Noel phủ tuyết (2020), bộ sưu tập đầu tiên của Virgil Abloh - cố Giám đốc sáng tạo thời trang nam của Louis Vuitton (2020)...

Năm nay cũng là năm Louis Vuitton lấn sân sang lĩnh vực Metaverse. Louis Vuitton tạo ra Louis The Game, một game có công nghệ NFT với hy vọng bộ sưu tập NFT sẽ thu hút và duy trì khách hàng đến với thế giới thời trang của họ. Bên cạnh đó, Louis Vuitton đã cho ra mắt bộ sưu tập đời thực lấy cảm hứng từ trò chơi. Và bộ sưu tập này cũng xuất hiện trong game.