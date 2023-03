Christine Hà và những nhà hàng chuyên món Việt trên đất Mỹ

Cuối tháng 2 vừa qua, bếp trưởng Christine Hà, Quán quân MasterChef (Vua đầu bếp) năm 2012 ở Mỹ, đã khởi động giai đoạn bán thử tại nhà hàng The Blind Goat ở khu Spring Branch thuộc Houston (Texas). Trong giai đoạn này, nhà hàng chỉ phục vụ một số lượng giới hạn khách và chỉ nhận khách đặt chỗ trước. The Blind Goat là đứa con tinh thần của bếp trưởng Hà và chồng kiêm cộng sự kinh doanh John Suh.

Chia sẻ với trang chuyên về ẩm thực và văn hóa CultureMap, bếp trưởng Christine Hà mô tả nhà hàng The Blind Goat ở Spring Branch lấy nguồn cảm hứng từ các khu chợ hải sản ngoài trời ở Việt Nam và kết hợp nét hiện đại, sang trọng của Houston. Thực đơn chủ đạo của nhà hàng là những món ăn đường phố của Việt Nam và được phục vụ theo phong cách hiện đại. Đến tháng 4, chi nhánh cùng tên ở Stuffed Belly cũng tại Houston sẽ chính thức mở cửa theo mô hình drive-thru, tức người mua hàng đến quầy đặt, lấy món ăn và rời đi mà không phải bước xuống xe.

Trước đó, Christine Hà từng mở một nhà hàng cũng mang tên The Blind Goat, tọa lạc ở Bravery Chef Hall (cũng thuộc Houston). Trong cuộc thi Nhà hàng mới tốt nhất ở Mỹ do Tổ chức James Beard (trụ sở TP.New York, bang New York) thực hiện năm 2020, mô hình nhà hàng của bếp trưởng gốc Việt này đã vinh dự lọt vào vòng bán kết.

Không gian ở đây được trang trí tông màu trầm là chủ đạo với phong cách đậm chất Mỹ hiện đại. Ngoài các bàn ăn độc lập thì bà chủ còn bố trí cả quầy bar để phục vụ những khách đi một mình hoặc muốn ăn nhanh gọn. Christine Hà cũng cẩn thận ghi lại quá trình xây dựng nhà hàng bằng các video với mục đích vừa là lưu lại kỷ niệm và cũng là để chia sẻ với các thực khách về hành trình làm nên thành công của cô.

Nhà hàng có tên thuần Việt là “Dê Mù” bởi vì Christine Hà tuổi dê và cô ấy bị mù. Cũng bởi cái tên này, Hà đưa món thịt dê vào thực đơn của nhà hàng. Đó là một món hầm sang trọng với nguyên liệu là phần thịt vai của con dê được ngâm trong nước sốt dừa và xả. Món này được phục vụ với cơm và một lớp dưa cải như cách mà mẹ của cô đã từng làm. Hà cũng bày tỏ lòng kính trọng với mẹ bằng món khai vị với trứng chiên với thịt lợn và cơm. Hà nói rằng cô phải dựa vào trí nhớ của mình mới có thể gợi lại được hương vị và kết cấu của món ăn.

Nhà hàng The Blind Goat ở khu Spring Branch, Houston đã mở cửa đón khách.

Ngoài ra, các món ăn của Hà món nào cũng mang hơi hướng của Việt Nam nhưng vẫn pha thêm tinh thần Mỹ, mà cụ thể là vùng Texas nơi cô sinh sống. Những món như mì gạo với đậu phụ và rau xào; bún nấu quả me chua ăn cùng rau và trứng ngâm nước tương; sườn bò hầm sả ngũ vị hương (bò kho) ăn với cơm… Thời gian tới, Hà sẽ còn đưa thêm nhiều món nữa vào thực đơn khi cô nhớ ra những cách nấu xưa kia của mẹ.

Tâm sự về quá trình mở nhà hàng, Hà cho biết bất động sản ở Houston khá đắt đỏ cho nên để tìm được mặt bằng phù hợp không phải là chuyện đơn giản. Thêm nữa, cả cô và chồng đều không có kinh nghiệm trong việc điều hành nhà hàng. Và quan trọng nhất là, trong một căn bếp nhà hàng chuyên nghiệp với những con dao sắc bén, những ngọn lửa hừng hực, những chiếc nồi chiên nặng nề và áp lực bận rộn kinh khủng mỗi khi đông khách dường như không phù hợp với một người đi bộ dò dẫm với một cây gậy trên tay.

Nhưng Christine Hà vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Cô thuê tới 5 đầu bếp và rất nhiều nhân viên khác để truyền lại cho họ cảm hứng nấu ăn. Trước đó, cô phải dạy cho họ cách để làm việc với một người khiếm thị là như thế nào. Rất may cho Hà là cô đã thuê được những người tận tâm, họ thậm chí còn cầm lấy đôi tay của Hà để chỉ cho Hà biết có những gì đang diễn ra trong bếp đồng thời cho cô sống trong một không gian, môi trường như chính những người thân của cô vậy.

Houston là thành phố có cộng đồng gốc Việt lớn thứ ba trên toàn nước Mỹ, vì thế không ngạc nhiên khi nơi này được đánh giá có một số nhà hàng Việt “ngon nhất” nước. Sau thành công của nhà hàng The Blind Goat đầu tiên, năm 2020, vua đầu bếp Mỹ mùa 3 quyết định khai trương thêm một nhà hàng với tên gọi Xin Chào cũng tại Houston. Trong dự án mới này, cô hợp tác cùng Tony J. Nguyen, đầu bếp nhà hàng Saigon House vốn nổi tiếng từ lâu.

Đều là những người Việt thuộc thế hệ thứ hai sinh sống trên đất Mỹ, Tony và Christine cùng theo đuổi lý tưởng về việc tôn vinh, nâng tầm những món ăn dân tộc. Để tạo ra thực đơn độc đáo của Xin Chào, hai đầu bếp đã cùng nhau lựa chọn ra những hương vị đặc trưng, ấn tượng nhất trong các món ăn truyền thống của hai gia đình để sáng tạo món mới với kỹ thuật nấu ăn hiện đại. Từ đó tạo nên sự giao thoa, quyện hòa giữa phong cách truyền thống và hiện đại.

Tháng 8/2022, báo Houston Chronicle đã đăng bài viết tổng hợp về những nhà hàng Việt Nam nổi bật tại thành phố Houston, bang Texas, trong đó có nhắc đến nhà hàng Xin Chào. Theo đó, ngoài món chả giò lấy cảm hứng từ công thức truyền thống của gia đình, Xin Chào còn phục vụ gà rán bơ sả, cơm tấm sườn bò hun khói... và các loại cocktail được sáng tạo để có thể kết hợp hoàn hảo với các món ăn. Christine Hà cho biết: “Với Xin Chào, tôi và Tony chỉ phục vụ những gì mà chính chúng tôi cũng muốn được thưởng thức. Trước mỗi món ăn, chúng tôi liên tục tự hỏi bản thân phải làm sao có thể nâng tầm chất lượng thêm một bậc nữa”.

Christine Hà, hay còn có cái tên thuần Việt là Hà Huyền Trân, sinh năm 1979 tại Los Angeles, California. Tên tuổi của Christine Hà chỉ thực sự được biết đến rộng rãi sau khi cô tham gia cuộc thi truyền hình thực tế Vua đầu bếp MasterChef Mỹ mùa 3 năm 2012 và giành về danh hiệu quán quân.

Sự xuất hiện của Christine Hà khi ấy đã nhận được không ít sự quan tâm của đông đảo khán giả trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Cô là một trong những quán quân đặc biệt nhất của chương trình bởi cô là người khiếm thị đầu tiên tranh tài trong cuộc thi và cũng lần đầu giành về vinh quang sau khi đánh bại hơn 30.000 thí sinh khác.

Chia sẻ với tờ People, Christine Hà nói: "Tôi rất vui khi mọi người được trải nghiệm hương vị và nguyên liệu mà tôi từng ăn. Những hương vị đó đã ảnh hưởng đến triết lý nấu ăn của tôi những năm qua". Nữ đầu bếp nghĩ rằng thỉnh thoảng mình cũng cần làm mới những món ăn truyền thống "mang hương vị hoài niệm" của người Việt cũng như một số món ăn ở Đông Nam Á từng khiến cô ấn tượng trong những chuyến du lịch. Chẳng hạn, ba món ăn biến tấu gần đây nhất của Christine Hà là bò kho với mì Udon, cơm sườn nướng sả, cà ri vàng kiểu Thái với tôm.