Chủ tịch Bolat Duisenov muốn nâng sở hữu tại CTD lên 1,88%

Nếu giao dịch thành công, ông Bolat Duisenov sẽ nắm giữ gần 2,146 triệu cổ phiếu CTD.

Sơ đồ giá cổ phiếu CTD trên TradingView.

Ông Bolat Duisenov thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CTD-HOSE).

Theo đó, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT CTD vừa đăng ký mua 350.000 cổ phiếu CTD để nâng sở hữu từ 1,57%, lên 1,88% vốn điều lệ, nhằm mục đích đầu tư.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/10 đến ngày 23/11, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Bolat Duisenov sẽ nắm giữ gần 2,146 triệu cổ phiếu CTD.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa có cập nhật về cổ phiếu CTD với Backlog kỷ lục tạo dư địa tăng trưởng.

Cụ thể, CTD vượt kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong niên độ tài chính 2026. Doanh thu thuần đạt 34,340 tỷ đồng (+38% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng (+72,7% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 114,5% và 112,6% kế hoạch.

Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng đạt 34,172 tỷ đồng (+39,5% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 99,5% tổng doanh thu. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế chủ yếu nhờ khối lượng backlog lớn chuyển tiếp từ năm trước và biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng cải thiện lên khoảng 4,1% (niên độ tài chính 2025: ~3,0%), qua đó biên lợi nhuận sau thuế tăng 0,5 điểm % lên 2,3%.

Dòng tiền cải thiện rõ rệt nhờ công tác thu hồi công nợ. Ban lãnh đạo cho biết CTD đã thu hồi và nhận thanh toán 39,476 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2026, tương đương khoảng 1.15x doanh thu ghi nhận, chủ yếu nhờ đẩy mạnh thu tiền tại các dự án và kiểm soát chặt các khoản phải thu. Qua đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ âm 1,153 tỷ đồng (niên độ tài chính 2025) sang dương 829 tỷ đồng. TVS cho rằng đây là cải thiện mang tính thực chất và là tiền đề để Công ty duy trì chính sách cổ tức tiền mặt.

Về kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2027, CTD đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt ở mức 42,000 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ năm trước) và 1,050 tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ năm trước), tương đương biên lợi nhuận sau thuế khoảng 2.5%.

Theo TVS, kế hoạch được Ban lãnh đạo xây dựng dựa trên lượng backlog chuyển tiếp kỷ lục khoảng 70,000 tỷ đồng (+98% so với cùng kỳ năm trước), bao phủ khoảng 1.7x kế hoạch doanh thu năm.

TVS cho rằng đây là kế hoạch tương đối khả thi khi CTD đã hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong quý 1 niên độ tài chính 2027, lần lượt đạt 11,270 tỷ đồng (+51% so với cùng kỳ năm trước) và 306 tỷ đồng (+4% so với cùng kỳ năm trước).

Kế hoạch nới room ngoại lên 100% theo 2 giai đoạn, kỳ vọng hoàn tất trong năm 2026. Cụ thể, giai đoạn 1 nâng room lên 50%, đã hoàn tất sau khi Công ty chủ động phối hợp làm việc với Sở Tài chính và UBCKNN và giai đoạn 2 nâng room lên 100% đang được tiếp tục triển khai, Ban lãnh đạo tin tưởng sẽ hoàn tất thủ tục ngay trong năm 2026. TVS cho rằng việc hoàn tất nới room ngoại sẽ góp phần cải thiện thanh khoản cổ phiếu và thu hút thêm dòng vốn ngoại, qua đó hỗ trợ định giá của CTD trong thời gian tới.

Về chiến lược kinh doanh, ban lãnh đạo định hướng tăng trưởng có chất lượng, cân bằng giữa mảng nhà ở và ngoài nhà ở. Theo Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov, việc duy trì cơ cấu doanh thu cân bằng giữa các lĩnh vực là nguyên tắc dài hạn nhằm quản trị rủi ro hiệu quả.

Được biết, CTD trình phương án chi trả cổ tức tiền mặt niên độ tài chính 2026 với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu và tổng giá trị khoảng 279.6 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thời điểm thực hiện do HĐQT quyết định. Mức chi trả tương đương khoảng 35,5% lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2026.

Bên cạnh đó, Công ty triển khai ESOP 2025 điều chỉnh, bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu trong số hơn 2,2 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động và chương trình ESOP 2026 phát hành tối đa 1,5 triệu cổ phiếu mới, cả hai ở mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. TVS cho rằng tổng quy mô ESOP khoảng 2,6 triệu cổ phiếu (~2,3% số cổ phiếu lưu hành) có mức pha loãng không đáng kể, đồng thời góp phần giữ chân nhân sự chủ chốt trong giai đoạn công ty mở rộng sang các mảng mới.

Tại 30/6/2026, CTD nắm giữ gần 7.800 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính, trong khi vay ngắn hạn ở mức hơn 4.000 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo công ty thì mô hình này được duy trì chủ yếu nhằm mục đích:

Một là, dịch chuyển cơ cấu vốn từ 100% ngắn hạn sang mô hình cân đối hơn thông qua 1.400 tỷ đồng trái phiếu và các khoản vay ngân hàng dài hạn, qua đó đáp ứng nhu cầu tài chính cho giai đoạn 3 – 5 năm tới.

Hai là, xây dựng hồ sơ tín dụng minh bạch trên thị trường vốn, giúp Công ty chủ động huy động vốn từ trái phiếu và các định chế tài chính;

Ba là, duy trì thanh khoản cao với tỷ lệ thanh toán nhanh tiệm cận 1.0x và tỷ lệ thanh toán hiện hành gần 1.4x, qua đó được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm BBB+ trong 6 kỳ liên tiếp (theo ban lãnh đạo, mức cao nhất đối với một doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam);

Bốn là, mở rộng năng lực huy động vốn quốc tế, khi CTD đã phát hành thành công bảo lãnh và vay vốn lưu động ở thị trường quốc tế cho các công ty con tại Đài Loan, Georgia và sắp tới là Kazakhstan.

TVS cho rằng định hướng này hợp lý về mặt quản trị rủi ro thanh khoản và hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn cho mảng quốc tế, song cũng tạo ra chi phí vốn âm (negative carry) do lãi vay, đặc biệt là trái phiếu 9%/năm, cao hơn lợi suất tiền gửi, do đó cần theo dõi tác động của chi phí lãi vay lên biên lợi nhuận sau thuế trong các quý tới.