Quản lý quỹ PVI chi hơn 105 tỷ tăng sở hữu tại KBC lên hơn 6%

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE).
Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI thông báo đã mua 3.460.000 cổ phiếu KBC vào ngày 16/6. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu từ 4.334.200 cổ phiếu, chiếm 0,46% lên 7.794.200 cổ phiếu, chiếm 0,83% và tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là hơn 57.794.200 cổ phiếu, chiếm 6,14% nhằm gia tăng cổ phiếu.
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 16/6 có 3.460.000 cổ phiếu được giao dịch theo phương thức thỏa thuận có trị giá 105,53 tỷ đồng, tương ứng 30.500 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã mua thành công 8 triệu cổ phiếu KBC như đăng ký. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Thanh tăng từ 390.226 cổ phiếu, chiếm 0,051% lên 8,39 triệu cổ phiếu, chiếm 0,891% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 11/5 đến 1/6/2026.
Về mối liên hệ công bố, bà Thanh là mẹ ruột của Thành viên HĐQT Đặng Nguyễn Quỳnh Anh và Phó Tổng Giám đốc Đặng Nguyễn Nam Anh. Hiện Chủ tịch Đặng Thành Tâm sở hữu 5,53% vốn KBC, trong khi 2 người con là bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh nắm 1,416%, còn ông Đặng Nguyễn Nam Anh không sở hữu cổ phiếu KBC.
Mới đây, VCSC duy trì khuyến nghị "mua" dành cho cổ phiếu KBC trong khi điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu xuống mức 40.400 đồng/cổ phiếu.
Theo VCSC, giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do nợ vay ròng cao hơn tính đến cuối quý 1/2026 và giả định thời điểm mở bán chậm hơn đối với Khu đô thị Tràng Cát và Khu đô thị Phúc Ninh, một phần được bù đắp bởi ảnh hưởng tích cực từ việc chuyển cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2027 và (4) định giá cao hơn của các tài sản khác.
VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt tăng 15%/37% YoY đạt 2,4 nghìn tỷ đồng/3,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2026/27. VCSC kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 chủ yếu đến từ diện tích bàn giao đất khu công nghiệp (khu công nghiệp) cao hơn và giá cho thuê trung bình tăng tại các dự án trọng điểm như khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (TD3), khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL) và khu công nghiệp Quế Võ 2 mở rộng. Đối với năm 2027, VCSC kỳ vọng lượng bàn giao đất khu công nghiệp/giá cho thuê trung bình tiếp tục tăng ổn định cùng với việc bắt đầu mở bán Khu đô thị Tràng Cát sẽ thúc đẩy mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với cùng kỳ.
VCSC điều chỉnh giảm 19%/15% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2026/27, chủ yếu do điều chỉnh tiến độ mở bán dự kiến của Khu đô thị Tràng Cát sang năm 2027 (so với kỳ vọng thực hiện vào năm 2026 trong dự báo trước đây) trong bối cảnh điều kiện thị trường còn nhiều thách thức, và Khu đô thị Phúc Ninh sang năm 2028 (so với kỳ vọng thực hiện trong năm 2027 trong dự báo trước đây) do các thủ tục pháp lý phát triển dự án có thể kéo dài, một phần được bù đắp bởi dự phóng biên lợi nhuận gộp mảng khu công nghiệp cao hơn.
Ngoài ra, VCSC đánh giá KBC là doanh nghiệp hưởng lợi chính từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn sản xuất sang Việt Nam, được hỗ trợ bởi danh mục khách thuê lớn (bao gồm LG, Foxconn và Goertek) cùng quỹ đất khu công nghiệp và Khu đô thị dồi dào, sở hữu vị trí chiến lược tập trung tại miền Bắc. VCSC ước tính quỹ đất khu công nghiệp còn lại có thể cho thuê mà KBC sở hữu chi phối tính đến cuối quý 1/2026 đạt khoảng 2.500 ha, bao gồm khoảng 500 ha đất đã giải phóng mặt bằng sẵn sàng mở bán, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.
Dựa trên các dự báo của VCSC, KBC đang giao dịch ở mức P/B dự phóng các năm 2026/27 lần lượt là 1,1 lần/1,0 lần, thấp hơn mức P/B trung vị 5 năm là 1,4 lần. Tuy nhiên, rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là tiến độ mở bán các dự án mới bị chậm trễ và/hoặc tiến độ đầu tư của khách hàng trì hoãn; những diễn biến bất lợi trong chính sách thuế quan của Mỹ áp dụng đối với Việt Nam.
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