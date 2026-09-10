CII tiếp tục tăng sở hữu tại PC1 lên hơn 13%

CII và công ty con CII Invest cho biết đã mua vào 550.000 cổ phiếu PC1, nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch thực hiện vào ngày 8/9 vừa qua.

Sơ đồ giá cổ phiếu PC1 trên TradingView.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn của nhóm CII tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn PC1 (mã PC1-HOSE).

Theo đó, CII cho biết đã mua vào 360.000 cổ phiếu PC1 nhằm mục đích đầu tư. Qua đó, tăng sở hữu từ 23,13 triệu cổ phiếu, chiếm 5,62% lên 23,49 triệu cổ phiếu, chiếm 5,71%) tại PC1. Ngày giao dịch là ngày 8/9 vừa qua.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 8/9, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), công ty con của CII cũng đã mua vào 190.000 cổ phiếu PC1. Qua đó, CII Invest đã tăng sở hữu từ 29,83 triệu cổ phiếu, chiếm 7,25% lên 30,02 triệu cổ phiếu, chiếm 7,3% vốn tại PC1.

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm CII đã nâng sở hữu lên mức 53,51 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,01% vốn tại PC1.

Được biết, CII chính thức sở hữu hơn 23,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,77% và trở thành cổ đông lớn tại PC1, từ ngày 4/6 vừa qua và liên quan đến khoản đầu tư này, CII cho biết quyết định đầu tư vào PC1 dựa trên cơ sở PC1 đang sở hữu danh mục các dự án năng lượng hiện hữu (bao gồm các dự án năng lượng mặt trời được hưởng theo giá FIT) và các dự án sẽ đưa vào vận hành trong tương lai gần.

Theo CII, đây là mảng hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển năng lượng và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là mảng hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua.

Trước đây, VCSC đã đưa khuyến nghị đối với PC1 vào diện đánh giá lại, do một số thành viên HĐQT/Ban lãnh đạo (bao gồm Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc) bị tạm giam sau cuộc điều tra liên quan đến dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Hiện tại, VCSC đưa ra khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu này nhưng điều chỉnh giảm 19% giá mục tiêu xuống 24.700 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu thấp hơn phản ánh mức điều chỉnh giảm tổng cộng 29% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2030, qua đó lấn át tác động tích cực từ việc cập nhật thời gian định giá mục tiêu sang giữa năm 2027.

Theo VCSC, mức giảm tổng cộng trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2030 (với các mức điều chỉnh lần lượt là -42%/-46%/-27%/-26%/-17%) chủ yếu do điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2030 ở các mảng: (1) mảng xây lắp điện (-52%; do doanh thu từ EVN/khu vực tư nhân/điện gió ngoài khơi và biên lợi nhuận gộp thấp hơn), (2) mảng niken (-53%; do điều chỉnh giảm 50% sản lượng), (3) mảng điện gió (-29%; do lùi tiến độ 2 năm đối với 300 MW công suất điện gió mới), (4) mảng cột thép (-42%; do hoạt động xây lắp điện suy yếu), (5) mảng thủy điện (-10%; phản ánh ảnh hưởng của hiện tượng El Nino), và (6) các khoản trích lập dự phòng liên quan đến dự án Đường dây 500kV mạch 3.

Bên cạnh đó, VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2026 giảm 34% cùng kỳ năm trước, do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi sụt giảm ở hầu hết các mảng ngoại trừ mảng KCN, qua đó lấn át mức thu nhập khác cao hơn (từ việc thoái vốn BĐS nhà ở).

Ngoài ra, VCSC dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2027 tăng 32% cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ mảng KCN, qua đó bù đắp cho mức thu nhập khác giảm so với cùng kỳ (không còn ghi nhận khoản lãi bất thường từ thoái vốn).

Hiện PC1 đang giao dịch với mức P/E dự phóng năm 2026 là 15,1 lần, thấp hơn khoảng 30% so với các doanh nghiệp cùng ngành và thấp hơn 21% so với mức trung vị 4 năm của công ty. Mặc dù hệ số PEG ở mức hấp dẫn là 0,3 dựa trên dự phóng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS giai đoạn 2026-2029 đạt 43%, những bất định liên quan đến quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh sau việc tạm giam một số thành viên HĐQT/Ban lãnh đạo có thể hạn chế khả năng được định giá lại trong ngắn hạn.

Do đó, VCSC đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu. Tuy nhiên, rủi ro đối với công ty là lợi nhuận từ mảng KCN thấp hơn kỳ vọng và các khoản trích lập dự phòng cao hơn kỳ vọng.