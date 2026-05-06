Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Ông Lê Hải Đoàn muốn tăng sở hữu cổ phiếu VNS lên 30,84%

Hà Anh

06/05/2026, 10:00

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8–27/5/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.

Ông Lê Hải Đoàn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, ông Lê Hải Đoàn - thành viên HĐQT VNS vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8–27/5/2026.

Nếu thành công, ông Đoàn sẽ tăng sở hữu từ gần 9,2 triệu cổ phiếu, chiếm 13,55% lên gần 13,2 triệu, chiếm 19,44% vốn tại VNS.

Ngoài việc giữ chức vụ tại VNS, ông Đoàn còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại theo pháp luật tại CTCP Tập đoàn HIPT và ông Đoàn đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,64%.

Ngoài ra, ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại CTCP VBP cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu hoàn tất giao dịch, ông Đoàn và người liên quan sẽ nâng tổng sở hữu tại Vinasun từ hơn 16,9 triệu cổ phiếu, chiếm 24,95% lên hơn 20,9 triệu cổ phiếu, chiếm 30,84% vốn tại VNS.

Kết thúc quý 1/2026, VNS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 56,41% từ 14,16 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 6,2 tỷ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 45,81% từ gần 13 tỷ xuống còn hơn 7 tỷ đồng.

Theo VNS giải trình, trong quý 1/2026, do doanh thu kinh doanh của công ty đã giảm 4,12% so với quý 1/2025. Bên cạnh đó, công ty vẫn thực hiện hỗ trợ lái xe và điều này dẫn đến kết quả kinh doanh quý 1/2026 của công ty đã giảm so với cùng kỳ.

Năm 2026, VNS dự kiến tổng doanh thu kinh doanh đạt 902,7 tỷ đồng tăng nhẹ so với thực hiện năm 2025 (882,66 tỷ đồng); Tổng doanh thu và thu nhập đạt 919,54 tỷ, tăng 9% so với thực hiện năm 2025 (911,69 tỷ); lợi nhuận trước thuế đạt 40,22 tỷ đồng, bằng 82,6% so với thực hiện năm 2025 (48,71 tỷ đồng); tổng lợi nhuận sau thuế đạt 32,68 tỷ, bằng 83,48% so với thực hiện năm 2025 (39,15 tỷ đồng).

Số lượng xe dự kiến đầu tư trong năm 2026 khoảng 310 chiếc. Chủ yếu tập trung vào dòng xe cao cấp Hybrid của Toyota; Số lượng xe dự kiến thanh lý và bán trả chậm cho lái xe để kinh doanh dưới hình thức thương quyền khoảng 150 chiếc.

Công ty sẽ chủ động điều chỉnh tăng giảm số lượng, chủng loại xe đầu tư và thanh lý cũng như điều phối hài hòa số lượng xe ở các mô hình và phương thức kinh doanh, nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

VNS dự kiến số xe công ty đến cuối năm 2026 là 2.327 chiếc và tổng số xe dự kiến hoạt động kinh doanh cuối năm 2026 là 2.345 chiếc.

Cổ đông lớn Tư vấn Kim Ngưu giảm sở hữu cổ phiếu VNS xuống còn 5,61%

09:10, 24/04/2026

Giá không đạt kỳ vọng, cổ đông lớn VNS chỉ bán được 10%

08:57, 31/03/2026

Thay đổi kế hoạch, Tổng giám đốc VNS không mua vào như dự kiến

14:20, 13/01/2026

Từ khóa:

chứng khoán HIPT ông Lê Hải Đoàn VBP VNS

Đọc thêm

Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Bà Phạm Thị Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị VPB kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 08/05-05/06.

HPG và HPA chốt danh sách thanh toán cổ tức 2025 bằng tiền

HPA thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 19/05/2026 để thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 21% (1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.100 đồng). Ngày thanh toán là ngày 3/6.

Ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Chủ tịch Vinaconex

Vinaconex thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, nhiệm kỳ 2022-2027, thay cho ông Trần Đình Tuấn, kể từ ngày 5/5.

Petrolimex cảnh báo về kết quả kinh doanh quý 1/2026

Tại đại hội cổ đông thường niên 2026, PLX chưa công bố kết quả sơ bộ hợp nhất quý 1, nhưng cho biết mảng xăng dầu cốt lõi lỗ 1.000 tỷ đồng, do lỗ tồn kho lớn trong bối cảnh giá dầu diesel trên sàn Platts Singapore giảm khoảng 40% từ cuối tháng 3.

Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt 1,1 tỷ đồng vì không báo cáo giao dịch cổ phiếu TVA

Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt 1,1 tỷ đồng vì không báo cáo giao dịch cổ phiếu TVA

Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera, tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (mã TVA-UPCoM) với số tiền phạt là hơn 1,1 tỷ đồng do hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thái Lan tính vay hơn 12 tỷ USD để ứng phó tác động từ chiến sự Iran

Thế giới

2

Một quốc gia châu Phi muốn chuyển đổi nợ từ USD sang nhân dân tệ

Thế giới

3

Vận tải tháng 4 duy trì nhịp tăng, cấu trúc phân bổ tiếp tục lệch pha

Đầu tư

4

Tổng thống Trump tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Thế giới

5

"Vùng xám" của các TikToker trẻ em trong lĩnh vực làm đẹp

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy