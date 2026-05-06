Ông Lê Hải Đoàn muốn tăng sở hữu cổ phiếu VNS lên 30,84%

Ông Lê Hải Đoàn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, ông Lê Hải Đoàn - thành viên HĐQT VNS vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8–27/5/2026.

Nếu thành công, ông Đoàn sẽ tăng sở hữu từ gần 9,2 triệu cổ phiếu, chiếm 13,55% lên gần 13,2 triệu, chiếm 19,44% vốn tại VNS.

Ngoài việc giữ chức vụ tại VNS, ông Đoàn còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại theo pháp luật tại CTCP Tập đoàn HIPT và ông Đoàn đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,64%.

Ngoài ra, ông Đoàn làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại CTCP VBP cũng đang sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,77%.

Như vậy, nếu hoàn tất giao dịch, ông Đoàn và người liên quan sẽ nâng tổng sở hữu tại Vinasun từ hơn 16,9 triệu cổ phiếu, chiếm 24,95% lên hơn 20,9 triệu cổ phiếu, chiếm 30,84% vốn tại VNS.

Kết thúc quý 1/2026, VNS ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 56,41% từ 14,16 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 6,2 tỷ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 45,81% từ gần 13 tỷ xuống còn hơn 7 tỷ đồng.

Theo VNS giải trình, trong quý 1/2026, do doanh thu kinh doanh của công ty đã giảm 4,12% so với quý 1/2025. Bên cạnh đó, công ty vẫn thực hiện hỗ trợ lái xe và điều này dẫn đến kết quả kinh doanh quý 1/2026 của công ty đã giảm so với cùng kỳ.

Năm 2026, VNS dự kiến tổng doanh thu kinh doanh đạt 902,7 tỷ đồng tăng nhẹ so với thực hiện năm 2025 (882,66 tỷ đồng); Tổng doanh thu và thu nhập đạt 919,54 tỷ, tăng 9% so với thực hiện năm 2025 (911,69 tỷ); lợi nhuận trước thuế đạt 40,22 tỷ đồng, bằng 82,6% so với thực hiện năm 2025 (48,71 tỷ đồng); tổng lợi nhuận sau thuế đạt 32,68 tỷ, bằng 83,48% so với thực hiện năm 2025 (39,15 tỷ đồng).

Số lượng xe dự kiến đầu tư trong năm 2026 khoảng 310 chiếc. Chủ yếu tập trung vào dòng xe cao cấp Hybrid của Toyota; Số lượng xe dự kiến thanh lý và bán trả chậm cho lái xe để kinh doanh dưới hình thức thương quyền khoảng 150 chiếc.

Công ty sẽ chủ động điều chỉnh tăng giảm số lượng, chủng loại xe đầu tư và thanh lý cũng như điều phối hài hòa số lượng xe ở các mô hình và phương thức kinh doanh, nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

VNS dự kiến số xe công ty đến cuối năm 2026 là 2.327 chiếc và tổng số xe dự kiến hoạt động kinh doanh cuối năm 2026 là 2.345 chiếc.