Cổ đông lớn của ACB tiếp tục tăng sở hữu lên hơn 9%

Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.

Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny và người có liên quan báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 151,4 triệu cổ phiếu, chiếm 2,95%. Đồng thời nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59% với mục đích mua thêm. Giao dịch được thực hiện trong phiên 12/6.

Vào đầu tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, cổ đông lớn vừa mua vào 1,956 triệu cổ phiếu ACB. Theo đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 95,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,86% lên hơn 97,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,90% vốn tại ACB.

Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tăng từ gần 317,9 triệu cổ phiếu, chiếm 6,19% lên gần 415,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,09%.

Trước đó, vào ngày 19/5 bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phiếu Âu Lạc (mã ALC-UPCoM) đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB. Qua đó, nâng lượng nắm giữ lên 71,29 triệu cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ ACB.

Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Ngô Thu Thúy (gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và Công ty cổ phiếu Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương) cũng đang nắm giữ tổng cộng 237,8 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 4,63% vốn điều lệ ACB.

Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Âu Lạc hiện sở hữu tổng cộng hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.

Theo dữ liệu trên HNX, CTCP Âu Lạc (mã ALC) mới lên sàn UPCoM vào ngày 15/1/2026 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.400 đồng/cổ phiếu.

CTCP Âu Lạc được thành lập năm 2002. Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đã định hướng xây dựng chiến lược phát triển và triển khai hoạt động trên lĩnh vực vận tải xăng dầu bằng đường biển trong nước và quốc tế. Công ty đã thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược và trực tiếp ký hợp đồng vận tải với nhiều chủ hàng lớn trong nước như Công ty Saigon Petro, Skypec, Thalexim, Petrolimex, PV Oil, Petimex… Âu Lạc có 8 tàu dầu với tổng trọng tải 119,581DWT, đáp ứng được năng lực quản lý và khai thác đội tàu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Được biết, SSI Research đã duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với ACB với giá mục tiêu 12 tháng là 27.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng giá kỳ vọng 20,9%, cùng với lợi suất cổ tức dự phóng khoảng 3%. Mức định giá mục tiêu của SSI Research dựa trên hệ số P/B mục tiêu 1,3x, vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử của ngân hàng khoảng 1,5x.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì chất lượng tài sản của ACB thuộc nhóm tốt nhất ngành vẫn là lợi thế cốt lõi: Chất lượng tài sản tiếp tục là một trong những trụ cột đầu tư quan trọng của ACB. Trong phạm vi nghiên cứu của SSI Research, ACB tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu ổn định quanh 1% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu luôn trên 100%. Điều này phản ánh các tiêu chuẩn tín dụng thận trọng cùng chính sách trích lập dự phòng nhất quán của ACB, qua đó tạo bộ đệm đáng kể trước những bất định kinh tế vĩ mô vẫn đang hiện hữu.

SSI Research kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ trở lại trạng thái bình thường trong năm 2026: Sau hai năm tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn xu hướng chung, SSI Research kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của ACB sẽ phục hồi và đạt 22,3 nghìn tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng 14,2% so với cùng kỳ. Mặc dù áp lực lên biên lãi ròng (NIM) có thể còn tiếp diễn trong ngắn hạn, SSI Research cho rằng yếu tố này sẽ được bù đắp bởi tăng trưởng thu nhập ngoài lãi tốt (+14,4% so với cùng kỳ) và sự sụt giảm đáng kể của chi phí tín dụng (-35,7% so với cùng kỳ), qua đó hỗ trợ lợi nhuận cho ACB trong năm 2026.

Theo SSI Research định giá tương đối hấp dẫn so với nền tảng cơ bản: ACB hiện đang được giao dịch ở mức P/B dự phóng 2026 là 1,07x, thấp đáng kể so với mức trung bình lịch sử khoảng 1,5x. Theo quan điểm của SSI Research, mức định giá hiện tại đã phản ánh phần lớn tăng trưởng lợi nhuận yếu trong giai đoạn 2024-2025. Khi tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng quay lại mức hai chữ số trong năm 2026, SSI Research cho rằng cổ phiếu có thể được đánh giá lại ở mức cao hơn.