HDB tăng sở hữu tại Chứng khoán HD lên 90% và sẽ IPO công ty này vào tháng 9

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (mã HDB-HOSE) thông báo hoàn tất tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Chứng khoán HD (HDS).

Cụ thể: căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về việc chủ trương đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Chứng khoán HD để trở thành công ty con của HDBank và Nghị quyết HĐQT số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026 về việc phương án tăng tỷ lệ sở hữu của HDBank tại Công ty cổ phần Chứng khoán HD.

Theo đó, HDBank cho biết đã hoàn tất giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu tại HDS lên 90%, tương ứng 986.462.382 cổ phiếu và HDS đã trở thành công ty con của HDBank và Báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank kể từ quý 2/2026.

Trước đó, HDS đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, Công ty nâng vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, số cổ đông của HDS là 53 với 1 tổ chức và 52 cá nhân. Cổ đông tổ chức duy nhất chính là HDBank sở hữu 90% vốn điều lệ, tương đương góp hơn 9.860 tỷ đồng. Số cổ phần còn lại đều thuộc về các cổ đông nắm dưới 5% vốn.

Theo giới thiệu, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động số 47/UBCKNN-GPHĐKD ngày 28/12/2006, với vốn điều lệ 1.461 tỷ đồng. Công ty có trụ sở chính đặt tại số 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM và chi nhánh Hà Nội đặt tại tầng 5, số 32 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Được biết, HDB đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026, VCSC cho biết nhìn chung, cuộc họp đã giúp củng cố thêm cho câu chuyện tăng trưởng tích cực của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDB). Dù đang theo đuổi chiến lược mở rộng đầy quyết liệt, HDB vẫn duy trì được khả năng thanh khoản và nền tảng vốn vững chắc. Lợi thế này giúp ngân hàng chủ động thích ứng trước các kịch bản nâng cao yêu cầu vốn và thanh khoản trong tương lai, qua đó giảm bớt áp lực tuân thủ so với mặt bằng chung toàn ngành. Rủi ro chất lượng tài sản vẫn là yếu tố cần theo dõi, tuy nhiên sự tự tin của ban lãnh đạo trong việc hoàn thành mục tiêu ROE 25% (được thông qua tại ĐHCĐ), cùng với việc mở rộng hệ sinh thái và các quan hệ đối tác chiến lược trong và ngoài nước, tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của HDB trong bối cảnh vĩ mô ổn định với rủi ro nằm trong mức kiểm soát.

Về tăng trưởng tín dụng: Cho vay khách hàng tăng 8,7% so với cùng kỳ quý trước trong quý 1/2026, nhờ được dẫn dắt bởi mảng ngân hàng bán buôn (+10,2% so với cùng kỳ quý trước), trong đó tập trung vào việc tài trợ cho các hệ sinh thái doanh nghiệp lớn, bao gồm tài trợ nhà cung cấp, nhà phân phối và các dự án hạ tầng. Mảng tín dụng bán lẻ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ quý trước, chủ yếu nhờ hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân và hộ kinh doanh. Ban lãnh đạo HDB cũng tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức 35% ở cả mảng bán buôn và bán lẻ (tiêu dùng/vay mua nhà). Dư nợ tín dụng xanh tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước, nhờ được hỗ trợ bởi các quan hệ hợp tác với IFC và Proparco.

Về NIM & huy động vốn: NIM trung bình 12 tháng gần nhất đạt 4,4% trong quý 1/2026; mức giảm trong quý 1 chủ yếu phản ánh áp lực cạnh tranh lãi suất huy động trong ngắn hạn, cùng với việc tốc độ tăng trưởng tiền gửi đang tạm thời vượt xa tăng trưởng tín dụng. NIM năm 2026 dự kiến sẽ đi ngang hoặc phục hồi nhẹ so với quý 1 lên mức 4,5–4,6%, nhờ sự cải thiện của tỷ lệ CASA, việc tận dụng nguồn vốn nước ngoài, và sự phục hồi của mảng bán lẻ (có lợi suất cao hơn). Thanh khoản vẫn rất dồi dào với tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) được duy trì thận trọng ở mức 67,7%; hiện HDB đang ở trạng thái cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng. Ban lãnh đạo kỳ vọng lãi suất huy động sẽ giảm dần khoảng 50–100 điểm cơ bản về mức hợp lý hơn vào cuối năm.

Về thu nhập ngoài lãi & chuyển đổi số: Ban lãnh đạo cho biết hệ sinh thái số tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với 94% giao dịch bán lẻ hiện được thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến. MediPay (y tế) và EduPay (giáo dục) tiếp tục thúc đẩy giải pháp thanh toán không tiền mặt trong các lĩnh vực hạ tầng xã hội. Ngân hàng đang hợp nhất dữ liệu khách hàng trong toàn bộ hệ sinh thái 24 triệu khách hàng bao gồm HDB, HD Saison và HD Securities nhằm thúc đẩy hoạt động bán chéo.

Về vốn & thanh khoản: Tổng tài sản tăng 5,7% so với cùng kỳ quý trước lên hơn 37 tỷ USD trong quý 1/2026; tiền gửi khách hàng tăng khoảng 12% so với cùng kỳ quý trước lên khoảng 28 tỷ USD. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,2% (Tier 1 đạt 10,4%), cao nhất trong nhóm ngân hàng niêm yết và cao hơn gấp đôi so với mức tối thiểu theo quy định. HDB là một trong những ngân hàng tiên phong việc triển khai Basel III, với LCR >120% và NSFR >130% (đều cao hơn đáng kể so với ngưỡng yêu cầu là 100%); việc triển khai tính toán CAR theo Basel III dự kiến bắt đầu trong năm 2027, sớm hơn thời hạn quy định. HDB đánh giá các sửa đổi đề xuất đối với Thông tư 22 mang tính tích cực cho toàn ngành và cho biết ngân hàng đã chuẩn bị tốt cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan.

Về chất lượng tài sản: Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất quý 1/2026 (theo Thông tư 31) ở mức 1,86% (ngân hàng mẹ: 1,6%), tăng nhẹ phù hợp với diễn biến chung của chu kỳ thị trường. Ban lãnh đạo tự tin sẽ duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% trong năm 2026 nhờ bối cảnh vĩ mô trong nước thuận lợi và chính sách quản trị rủi ro thận trọng. Hơn 90% dư nợ có tài sản đảm bảo, với giá trị tài sản đảm bảo tương đương 193% dư nợ cho vay. Chi phí tín dụng hợp nhất cải thiện đáng kể trong quý 1/2026, và triển vọng năm 2026 được đánh giá tích cực hơn nhiều so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) hiện ở mức 50%, với kế hoạch sẽ nâng lên mức xấp xỉ 75–80%.

Về triển vọng lợi nhuận: Ban lãnh đạo HDB tái khẳng định sẽ hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026 đã được thông qua tại ĐHCĐ, bao gồm: lợi nhuận trước thuế đạt 30,1 nghìn tỷ đồng (+41% YoY), ROE >25%, ROA >2% và tỷ lệ nợ xấu <2%. Kết quả kinh doanh quý 1 cho thấy ngân hàng đang đi đúng lộ trình để hoàn thành các mục tiêu cả năm.

Về HDSaison: lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 vượt 339 tỷ đồng (+~31% YoY); dư nợ cho vay tăng khoảng 10% so với cùng kỳ quý trước; NIM duy trì ở mức 26,2%. Ban lãnh đạo đang xem xét kế hoạch phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) đối với HDSaison trong năm nay, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi pháp nhân này sang mô hình công ty cổ phần.

Đối với các nội dung trọng tâm khác: Ngân hàng đặt mục tiêu sẽ IPO CTCP Chứng khoán HD (HD Securities) vào tháng 9/2026. ĐHCĐ cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 với tỷ lệ lên đến 30%, và việc chi trả được thực hiện hoàn toàn bằng cổ phiếu nhằm giữ lại vốn để phục vụ cho các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng (không có kế hoạch chia cổ tức tiền mặt). Moody’s đã nâng triển vọng tín nhiệm của HDB từ “Ổn định” lên “Tích cực”, qua đó phản ánh chất lượng bảng cân đối kế toán tương đối tốt và khung quản trị rủi ro hiệu quả của ngân hàng. Ngoài ra, HDB đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Sở Giao dịch Chứng khoán London nhằm hỗ trợ cho các kế hoạch huy động vốn quốc tế trong tương lai.