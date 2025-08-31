Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
Việt An
31/08/2025, 21:13
Gặp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, xứng đáng với tầm mức tin cậy mới giữa hai nước...
Chiều 31/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ đón trọng thể Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã tiến hành hội đàm.
Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, trong đó hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp phát huy vai trò quan trọng.
Vui mừng trước sự kiện Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiến hành Phiên họp đầu tiên của cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ cấp cao và các cấp;
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, xứng đáng với tầm mức tin cậy mới giữa hai nước, triển khai thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, tổ chức Phiên họp Ủy ban hợp tác liên nghị viện luân phiên hai năm một lần: tăng cường trao đổi đoàn các cấp của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, đoàn Hội đồng nhân dân địa phương hai nước; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, về hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; việc xây dựng, hoàn thiện các thể chế chính sách phát triển trên các lĩnh vực quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhân đại toàn quốc Trung Quốc quan tâm, ủng hộ hai nước triển khai hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như: đường sắt, thuận lợi thương mại, đầu tư hợp tác địa phương, tăng cường vai trò giám sát đối với việc triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết; phát huy vai trò của các đại biểu Nhân đại trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.
Đánh giá cao và tán thành với những đề xuất trên, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam, cụ thể nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển theo định hướng “6 hơn”.
Trung Quốc sẵn sàng tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao, triển khai giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý Đảng và quản trị đất nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất, trong đó có việc kết nối sáng kiến Vành đai và Con đường với sáng kiến Hai hành lang, một vành đai, hợp tác xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối giữa hai nước; làm tốt nền tảng xã hội với việc triển khai các hoạt động giao lưu giữa nhân dân và các địa phương hai nước; tăng cường phối hợp tại các cơ chế liên nghị viện đa phương.
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về vấn đề trên biển, nhất trí thực hiện nhận thức chung cấp cao, phối hợp xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, duy trì môi trường hòa bình, ổn định.
Ngay sau hội đàm, trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong bầu không khí tin cậy, hữu nghị và hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Hai bên cùng đánh giá cao việc lần đầu tiên phối hợp tổ chức Phiên họp này, theo cơ chế hợp tác liên nghị viện song phương mới được thiết lập, thể hiện sinh động quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, tin cậy chính trị cao giữa hai cơ quan lập pháp.
Thống nhất đánh giá Phiên họp là cơ chế quan trọng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các phương hướng hợp tác kênh nghị viện nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy hợp tác song phương; hai bên đã đi sâu thảo luận về công tác lập pháp, giám sát đối với các vấn đề lớn cùng quan tâm về an ninh quốc gia, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học và công nghệ.
