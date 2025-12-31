BIDV bán nợ của HAGL cho DATC

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 31/12/2025
Hà Anh
31/12/2025, 18:57
BIDV đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND 16.26 cho DATC.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo thay đổi trái chủ Trái phiếu nhóm A.
Cụ thể: HAG nhận được thông báo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh (DATC) và thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Theo đó, BIDV đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND 16.26 cho DATC.
Kể từ ngày 29/12/2025, DATC chính thức kể thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV, và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.
Theo giới thiệu trên website của DATC, DATC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ - TTg ngày 06/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước.
Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành vào ngày 30/12/2016, tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng. Lô này gồm 6.596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Trái chủ là BIDV. Lãi suất áp dụng 9,6%/năm.
Theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu này có tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng, dư nợ gốc tại ngày 30/12/2025 là 3.876 tỷ đồng. Giá trị dư nợ gốc theo thực tế tại cuối ngày thống kê là 1.099 tỷ đồng nợ gốc và lãi.
Đến ngày 30/12/2025, HAG phải thanh toán 280 tỷ nợ gốc và hơn 42 tỷ lãi với lãi suất trả lãi trong kỳ là 7,675%. Tuy nhiên công ty chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán cho số gốc và lãi nêu trên. HAG cho biết về tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi là gia hạn thời gian thanh toán đến ngày đáo hạn Trái phiếu.
Được biết, trên cơ sở cần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhằm đa dạng nguồn vốn cho các công ty con trong tương lai, HĐQT HAG thông qua chủ trương cho triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con thuộc Tập đoàn.
Cụ thể: Kế hoạch niêm yết Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai - triển khai năm 2026; kế hoạch niêm yết Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang - triển khai trong năm 2027.
Đồng thời, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang tiến hành tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phát hành, lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp và chuẩn bị lộ trinh niêm yết theo tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan...
