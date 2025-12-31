Thứ Tư, 31/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

BIDV bán nợ của HAGL cho DATC

Hà Anh

31/12/2025, 18:57

BIDV đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND 16.26 cho DATC.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo thay đổi trái chủ Trái phiếu nhóm A.

Cụ thể: HAG nhận được thông báo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh (DATC) và thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, BIDV đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND 16.26 cho DATC.

Kể từ ngày 29/12/2025, DATC chính thức kể thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV, và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

Theo giới thiệu trên website của DATC, DATC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004, được công nhận Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 55/2004/QĐ - TTg ngày 06/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu xử lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất (gọi tắt là nợ và tài sản tồn đọng) góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình sắp xếp và chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước.

Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành vào ngày 30/12/2016, tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng. Lô này gồm 6.596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Trái chủ là BIDV. Lãi suất áp dụng 9,6%/năm.

Theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu này có tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng, dư nợ gốc tại ngày 30/12/2025 là 3.876 tỷ đồng. Giá trị dư nợ gốc theo thực tế tại cuối ngày thống kê là 1.099 tỷ đồng nợ gốc và lãi.

Đến ngày 30/12/2025, HAG phải thanh toán 280 tỷ nợ gốc và hơn 42 tỷ lãi với lãi suất trả lãi trong kỳ là 7,675%. Tuy nhiên công ty chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán cho số gốc và lãi nêu trên. HAG cho biết về tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi là gia hạn thời gian thanh toán đến ngày đáo hạn Trái phiếu.

VnEconomy

Được biết, trên cơ sở cần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhằm đa dạng nguồn vốn cho các công ty con trong tương lai, HĐQT HAG thông qua chủ trương cho triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con thuộc Tập đoàn.

Cụ thể: Kế hoạch niêm yết Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai - triển khai năm 2026; kế hoạch niêm yết Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang - triển khai trong năm 2027.

Đồng thời, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang tiến hành tìm kiếm, lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phát hành, lựa chọn sàn giao dịch chứng khoán phù hợp và chuẩn bị lộ trinh niêm yết theo tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan...

HAG lại "khất nợ" hơn 118 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã HAGLBOND16.26

16:22, 08/04/2025

Cổ phiếu bị giữ nguyên diện kiểm soát, HAG tiếp tục khất nợ trái phiếu HAGLBOND16.26

08:36, 02/04/2024

Cổ phiếu bị giữ nguyên diện kiểm soát, HAG tiếp tục khất nợ trái phiếu HAGLBOND16.26

HAGL thanh toán thêm gần 85 tỷ đồng trái phiếu HAGLBOND16.26

08:13, 17/01/2024

HAGL thanh toán thêm gần 85 tỷ đồng trái phiếu HAGLBOND16.26

Từ khóa:

bidv chứng khoán DATC HAG HAGLBOND16.26 mua bán nợ

Đọc thêm

Từ năm 2026, tổ chức niêm yết triển khai thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh

Từ năm 2026, tổ chức niêm yết triển khai thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh

Để đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và chính xác theo đúng lộ trình cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị các Tổ chức niêm yết thực hiện theo quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

SEA có thêm 2 cổ đông lớn

CTCP Địa ốc Ngân Hiệp thông báo đã mua thành công 30.036.800 cổ phiếu SEA, còn Đầu tư REDWOOD đã mua 10.544.900 cổ phiếu. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 23/12/2025.

QCG thông báo bán 2 công ty liên kết để gom tiền trả nợ

HĐQT QCG vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại 2 công ty là Công ty Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc. Thời gian hoàn thành chuyển nhượng dự kiến trong quý 1/2026.

Dragon Capital nâng sở hữu tại TAL lên hơn 9%

Ngày 22/12, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua 350,000 cổ phiếu TAL và nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 32 triệu cổ phiếu, chiếm 8,93% lên 32,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,03% vốn tại TAL

Cơ cấu danh mục, DBT muốn bán hết hơn 19% vốn tại Dược phẩm Trung ương Codupha

HĐQT DBT thông qua việc bán toàn bộ 3,47 triệu cp, chiếm 19,06% vốn tại CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (mã CDP-UPCoM) từ ngày 06/01 đến ngày 04/02/2026.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tập đoàn Nagakawa công bố chiến lược 2026-2030, tầm nhìn 2045

Chứng khoán

2

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025

Tiêu điểm

3

Chính thức công bố 14 luật được Quốc hội khóa XV thông qua

Tiêu điểm

4

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Tiêu điểm

5

Hàng nghìn tài xế có thể gặp gián đoạn khi qua trạm thu phí không dừng từ đầu năm 2026

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy