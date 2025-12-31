Từ năm 2026, tổ chức niêm yết triển khai thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh

Giá vàng trong nước và thế giới
Hà Anh
31/12/2025, 18:56
Để đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và chính xác theo đúng lộ trình cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị các Tổ chức niêm yết thực hiện theo quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo các Tổ chức niêm yết triển khai thực hiện việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh.
Cụ thể: căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “b) Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026…”.
Để đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và chính xác theo đúng lộ trình cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị các Tổ chức niêm yết thực hiện theo quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Được biết, Thông tư số 68/2024/TT-BTC đã quy định về lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh của công ty đại chúng như sau:
Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2025.
Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2026.
Công ty đại chúng không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2027.
Công ty đại chúng không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2028.
Ngày 25/12 vừa qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG - HNX) chính thức công bố Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nhóm cổ phiếu Vin duy trì sức mạnh đến tận phút đóng cửa, giúp VN-Index hoàn thành phiên cuối năm ở đỉnh cao nhất. Chỉ số đạt 1784,49 điểm cũng là mức đóng cửa cao nhất cho cả năm 2025.
Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 rất có thể ấn định đỉnh cao lịch sử của VN-Index cho cả năm, khi sự trở lại của nhóm Vin rất ấn tượng. Bất chấp thanh khoản duy trì thấp, chỉ số vẫn “lừng lững” đi lên phiên thứ 3 liên tiếp.
Đồng USD đang tiến tới hoàn tất năm giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2017, và các ngân hàng Phố Wall dự báo đồng tiền này sẽ tiếp tục mất giá trong năm tới do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn hạ lãi suất...
Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tăng nhanh, kéo theo nhu cầu quản lý gia sản (Wealth Management) trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia, thị trường vẫn đang tồn tại những “khoảng trống” lớn về nhân lực chất lượng cao và khuôn khổ hành nghề chuẩn mực…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: