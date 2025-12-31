Thứ Tư, 31/12/2025

Trang chủ Chứng khoán

Từ năm 2026, tổ chức niêm yết triển khai thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh

Hà Anh

31/12/2025, 18:56

Để đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và chính xác theo đúng lộ trình cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị các Tổ chức niêm yết thực hiện theo quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo các Tổ chức niêm yết triển khai thực hiện việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh.

Cụ thể: căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “b) Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026…”.

Để đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và chính xác theo đúng lộ trình cũng như bảo vệ quyền lợi của cổ đông, HOSE đề nghị các Tổ chức niêm yết thực hiện theo quy định trên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Được biết, Thông tư số 68/2024/TT-BTC đã quy định về lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh của công ty đại chúng như sau:

Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2025.

Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2026.

Công ty đại chúng không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2027.

Công ty đại chúng không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này công bố thông tin bất thường, công bố thông tin theo yêu cầu và công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng đồng thời bằng tiếng Anh, kể từ ngày 01/01/2028.

VnEconomy
VnEconomy

Từ khóa:

chứng khoán công bố thông tin bằng tiếng Anh Hose Tổ chức niêm yết

